Los nuevos F-16 coparán el cielo de Morón para celebrar una fecha clave de la Fuerza Aérea: cuándo y en dónde se podrá ver

Aviones caza F-16 Fighting Falcon en la exhibición de la Fuerza Aérea. Foto: X/@MApNRomania

La Fuerza Aérea Argentina celebrará el próximo lunes 10 de agosto su 114° aniversario con un acto central en la Base Aérea Militar Morón, donde se realizará un desfile terrestre y aéreo que tendrá como principal atractivo la participación de los nuevos cazas F-16 Fighting Falcon, incorporados recientemente al sistema de defensa nacional.

La ceremonia, de carácter castrense y no abierta al público, conmemorará la creación de la aviación militar argentina el 10 de agosto de 1912, una fecha clave para la historia de las Fuerzas Armadas. Del evento participarán efectivos y aeronaves de distintas unidades de la institución, además de autoridades nacionales, militares y veteranos de la Guerra de Malvinas.

Avión F-16 en maniobras militares. Foto: Reuters.

Uno de los momentos más esperados será el vuelo de los F-16 Fighting Falcon, considerados los aviones de combate más modernos y veloces de la Fuerza Aérea. Las aeronaves despegarán desde la Base Aérea de Río Cuarto, en Córdoba, para sobrevolar el oeste del Gran Buenos Aires durante la ceremonia.

Además del acto previsto para el mediodía del lunes, se espera que durante el fin de semana previo se desarrollen vuelos de práctica, por lo que los vecinos de la zona podrán observar en distintas oportunidades el paso de las aeronaves militares.

Entre los invitados al aniversario figuran autoridades del Ministerio de Defensa, jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, funcionarios provinciales y municipales, además de representantes de distintas instituciones y medios de comunicación.

Los F-16 serán los grandes protagonistas del aniversario

La presencia de los F-16 Fighting Falcon marcará un hecho histórico para la Fuerza Aérea Argentina, ya que será una de sus primeras participaciones en una ceremonia oficial desde su incorporación al país.

Estos cazas supersónicos forman parte del proceso de modernización impulsado por el Ministerio de Defensa para recuperar capacidades de defensa aérea que Argentina había perdido tras el retiro de los Mirage. Los aviones operan actualmente desde la Base Aérea de Río Cuarto, donde continúan las tareas de adaptación, entrenamiento y mantenimiento antes de su traslado definitivo a la VI Brigada Aérea de Tandil.

Los aviones F16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Ministerio de Defensa.

La Fuerza Aérea Argentina tiene sus orígenes en la creación de la Escuela de Aviación Militar en El Palomar, el 10 de agosto de 1912. En sus primeros años dependió del Ejército, hasta que en 1945 obtuvo autonomía como fuerza independiente.

Desde entonces, la institución desempeñó un papel fundamental en la defensa del espacio aéreo, el apoyo a emergencias, el desarrollo tecnológico y la participación en operaciones de relevancia histórica, entre ellas la Guerra de Malvinas. El acto por el 114° aniversario buscará rendir homenaje a ese legado y exhibir las capacidades actuales de la aviación militar argentina.

Cómo llegar a la Base Aérea Militar Morón

La Base Aérea Militar Morón se encuentra en la zona oeste del Gran Buenos Aires, con acceso por la avenida Eva Perón al 2200, en el partido de Morón. El ingreso al predio se realiza por sectores habilitados y, al tratarse de una ceremonia castrense no abierta al público, estará reservado para autoridades, invitados, personal acreditado y medios convocados.

Para quienes deban trasladarse hasta la zona, una de las alternativas en transporte público desde la Ciudad de Buenos Aires es viajar en el tren Sarmiento hasta la estación Morón y luego combinar con colectivos como las líneas 166 o 236. También se puede acceder desde El Palomar mediante la línea 634, según la información publicada por el Museo Nacional de Aeronáutica, ubicado dentro del predio de la base.

En auto, desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido sugerido es tomar la Autopista 25 de Mayo, continuar por la Autopista Perito Moreno y luego por Acceso Oeste, para después conectar con las avenidas y calles que llevan hacia Eva Perón, en Morón.