Semana de la Dulzura 2026: cuándo comienza y dónde encontrar descuentos en golosinas

La Semana de la Dulzura 2026 Foto: Instagram @tini_regalos

La Semana de la Dulzura 2026 ya tiene fecha confirmada y vuelve a despertar una de las tradiciones más queridas de la Argentina: regalar chocolates, alfajores, caramelos o bombones como gesto de cariño. La celebración se realiza todos los años del 1 al 7 de julio, por lo que en 2026 comenzará el miércoles 1 de julio y finalizará el martes 7 de julio.

Aunque no forma parte del calendario oficial de feriados, esta fecha se instaló con fuerza en kioscos, supermercados, chocolaterías y tiendas online. Durante esos días, muchas personas aprovechan para comprar golosinas, armar pequeños regalos y buscar promociones especiales para compartir con amigos, familiares, parejas o compañeros de trabajo.

Cuándo empieza la Semana de la Dulzura 2026

La Semana de la Dulzura 2026 empieza el miércoles 1 de julio y se extiende hasta el martes 7 de julio. La fecha no cambia según el año: siempre se celebra durante los primeros siete días de julio en la Argentina.

Conocé cuándo comienza y por qué se festeja Foto: Instagram @tini_regalos

En los últimos años, además, la celebración dejó de concentrarse únicamente en esa semana y comenzó a extenderse durante gran parte del mes. Por eso, muchas marcas y comercios hablan directamente del Mes de la Dulzura, con descuentos, lanzamientos, combos y cajas especiales durante julio.

Por qué se celebra la Semana de la Dulzura en Argentina

El origen de la Semana de la Dulzura se remonta a 1989, cuando nació como una acción comercial impulsada por la industria de golosinas. La iniciativa estuvo vinculada a Arcor y a la Asociación de Distribuidores de Golosinas, Galletitas y Afines, conocida como ADGyA.

La campaña se hizo famosa por una frase que todavía muchos recuerdan:“una golosina por un beso”. La idea era simple, pero efectiva: incentivar el intercambio de dulces como una forma de demostrar afecto. Con el paso del tiempo, esa propuesta publicitaria se transformó en una costumbre popular que sigue vigente.

La elección de julio tampoco fue casual. La fecha coincide con el invierno en Argentina, una época en la que suele aumentar el consumo de chocolates, alfajores y productos dulces. Además, la cercanía con el Día del Amigo, que se celebra el 20 de julio, ayudó a reforzar el clima de regalos, encuentros y mensajes afectivos.

Ofertas y precios para la Semana de la Dulzura 2026

Para quienes quieren aprovechar la fecha sin gastar de más, ya se pueden encontrar distintas opciones online con precios muy variados. En Mercado Libre aparecen cajas, packs y box de golosinas pensados especialmente para regalar durante la Semana de la Dulzura, con alternativas económicas y otras más completas para quienes buscan un obsequio listo para entregar.

Entre las opciones más buscadas figura una caja de golosinas Semana de la Dulzura con variedad de 15 chocolates, publicada a $20.000, con un precio estimado de $1.333,33 por unidad. El pack incluye chocolates y bombones surtidos, por lo que puede servir para regalar o repartir entre varias personas.

Dónde buscar descuentos en golosinas Foto: Instagram @masazucarxfavor

Otra alternativa disponible es el pack de chocolate Semana de la Dulzura de 25 gramos por 36 unidades, publicado a $44.350. Según la publicación, el precio por 100 gramos es de $4.927,78, lo que lo convierte en una opción orientada a compras por cantidad.

También aparecen propuestas más armadas, como cajas de golosinas para regalo desde aproximadamente $17.487, opciones de box golosinero desde $9.000 y cajas más completas que pueden superar los $30.000 o $40.000, según la cantidad de productos, marcas incluidas y presentación.

Para quienes buscan un regalo más visual, se ven publicaciones de ramos de chocolates como el Ramo Milka a $22.900 y el Ramo Cofler Block a $19.500 en algunos listados, aunque otros vendedores ofrecen versiones premium con precios superiores.

En supermercados, Carrefour muestra dentro de su categoría de golosinas y chocolates productos como el Chocolate Shot con maní de 35 gramos a $2.539, con una promoción online de 2do al 80% en unidades iguales, y la categoría incluye alfajores, chocolates, caramelos, chicles y bombones.

Además, Carrefour también lista opciones como el Chocolate Cadbury relleno de yoghurt frutilla de 29 gramos a $2.580 y el Chocolate Águila extra fino 60% cacao de 150 gramos a $10.395, dentro de su sección online de chocolates y golosinas.

Coto, por su parte, mantiene secciones específicas de ofertas, catálogos y descuentos vigentes, por lo que antes de comprar conviene revisar si hay promociones activas en chocolates, alfajores, caramelos o productos de almacén.

Qué golosinas regalar en la Semana de la Dulzura

Para quienes quieren hacer un regalo simple pero efectivo, los clásicos nunca fallan. Un alfajor, una tableta de chocolate, una caja de bombones o un mix de caramelos pueden convertirse en un detalle económico y con valor emocional.

También ganan protagonismo las cajas temáticas, los ramos dulces y los packs personalizados. Estos formatos suelen tener buen rendimiento en redes sociales porque son visuales, fáciles de compartir y funcionan como regalo listo para entregar.

Si la intención es comprar barato, lo mejor es buscar opciones por cantidad: bolsas de caramelos, packs de alfajores, chocolates individuales o surtidos mayoristas. En cambio, si el objetivo es sorprender, una caja con productos variados puede tener mayor impacto.

Semana de la Dulzura 2026: una tradición que ya es parte de julio

La Semana de la Dulzura comenzó como una estrategia de marketing, pero se convirtió en una tradición argentina. Cada año, la primera semana de julio funciona como excusa para regalar algo dulce y compartir un gesto de cariño.

En 2026, la celebración será del 1 al 7 de julio, aunque muchas promociones podrían extenderse durante todo el mes. Por eso, quienes quieran aprovechar descuentos en golosinas deberían comparar precios, revisar catálogos online y anticipar las compras antes de que suba la demanda.

La clave está en comprar con tiempo, elegir promociones reales y armar un regalo simple, rico y personal. Porque en la Semana de la Dulzura, un chocolate puede decir mucho más que mil palabras.