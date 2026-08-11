Video: un micro con 48 estudiantes chocó contra siete autos durante una intensa nevada en Bariloche

Un micro con 48 estudiantes chocó contra siete autos durante una intensa nevada en Bariloche. Foto: X @alerta_digital_

Un micro que trasladaba a un grupo de estudiantes perdió el control en una calle cubierta de hielo y nieve en Bariloche (Río Negro) y terminó impactando contra siete vehículos estacionados. A pesar de la magnitud del accidente, no hubo personas heridas.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes, cerca de las 00:40 (hora argentina), en medio de las complicadas condiciones climáticas que afectan a la ciudad rionegrina por las intensas nevadas registradas en los últimos días.

Un micro con 48 estudiantes derrapó en una calle congelada en Bariloche. Créditos: X @mdzol

Según informaron medios locales, el micro perteneciente a una empresa de turismo circulaba por la calle 20 de Febrero, una de las arterias más complejas para el tránsito cuando se acumula nieve sobre la calzada. Al llegar a la intersección con Güemes, la conductora perdió el control del vehículo debido a la presencia de hielo y nieve compactada sobre el asfalto.

Bariloche: cómo ocurrió el accidente que involucró a un colectivo y siete vehículos

Como consecuencia de las condiciones de la calle, el colectivo comenzó a derrapar por la pronunciada pendiente y, durante su recorrido, impactó contra siete automóviles que se encontraban estacionados en la zona. Finalmente, también chocó contra un poste, provocando daños materiales y un corte en el suministro eléctrico del sector.

Las autoridades confirmaron que ninguno de los 48 ocupantes del micro sufrió lesiones. Foto: X @mdzol

A pesar del fuerte incidente, las autoridades confirmaron que ninguno de los 48 ocupantes del micro sufrió lesiones. Tampoco se registraron peatones ni transeúntes heridos, un dato que fue destacado debido a la magnitud del siniestro y las difíciles condiciones de circulación que presentaba la ciudad.

Luego del accidente, se produjo además un momento de tensión cuando uno de los propietarios de los vehículos afectados increpó verbalmente a la conductora. La situación requirió la intervención de efectivos policiales presentes en el lugar.

De acuerdo con la información difundida por medios de la región, el hombre terminó demorado después de agredir físicamente a uno de los agentes que participaban del operativo policial.

Nevadas en Bariloche: el pedido de las autoridades para evitar nuevos siniestros

La calle 20 de Febrero es conocida en Bariloche por su pronunciada pendiente y por los reiterados inconvenientes que se registran cada invierno cuando las bajas temperaturas generan acumulación de nieve y formación de hielo sobre la calzada.

La calle 20 de Febrero es conocida por su pronunciada pendiente y por los reiterados inconvenientes. Foto: X @mdzol

En ese contexto, las autoridades reiteraron el pedido a conductores y peatones para que extremen las precauciones durante los días de nevadas intensas y eviten circular por sectores considerados críticos. El objetivo es reducir riesgos y prevenir nuevos accidentes mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas.

Las recomendaciones incluyen disminuir la velocidad, evitar desplazamientos innecesarios y mantener una distancia prudente entre vehículos en calles con pendientes pronunciadas, especialmente durante las horas en las que las superficies pueden presentar mayor presencia de hielo.