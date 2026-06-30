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Megaproyecto bonaerense en marcha: la nueva estación del tren Roca que conectará con un destino clave para miles de jóvenes

Esta conexión permitirá ampliar las opciones de transporte ferroviario para miles de usuarios, fortaleciendo la red de movilidad existente y optimizando los tiempos de viaje hacia la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos del sur del conurbano bonaerense.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La nueva estación del Tren Roca que conectará con un destino clave para miles de jóvenes.
La nueva estación del Tren Roca que conectará con un destino clave para miles de jóvenes. Foto: Municipio de Almirante Brown
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El Municipio de Almirante Brown reanudó la construcción de la futura Estación de Trenes de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), una obra considerada estratégica para mejorar la conectividad y acompañar el crecimiento urbano, productivo y educativo de la región. Los trabajos fueron retomados por la Comuna tras la realización de una nueva licitación impulsada por el gobierno local, con el objetivo de dar continuidad a un proyecto largamente esperado por estudiantes, vecinos y sectores industriales.

Dónde estará ubicada la estación de la Universidad Nacional de Almirante Brown

La nueva estación ferroviaria estará emplazada entre las localidades de Burzaco y Longchamps, en un punto neurálgico del distrito. Esta ubicación fue definida por su cercanía a la Universidad Nacional Guillermo Brown y su influencia directa sobre distintos barrios de la zona.

La nueva estación ferroviaria estará emplazada entre las localidades de Burzaco y Longchamps. Foto: Municipio de Almirante Brown

Su localización permitirá mejorar la accesibilidad en una zona en pleno crecimiento, facilitando además el traslado de estudiantes, trabajadores y vecinos hacia distintos puntos del conurbano sur.

Con qué estaciones de la línea Roca conectará esta nueva terminal

La futura estación de la UNaB se integrará a la traza de la línea Roca, posicionándose estratégicamente entre las estaciones de Burzaco y Longchamps. Esta conexión permitirá ampliar las opciones de transporte ferroviario para miles de usuarios, fortaleciendo la red de movilidad existente y optimizando los tiempos de viaje hacia la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos del sur del conurbano bonaerense.

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La futura estación de la UNaB se integrará a la traza de la línea Roca, entre Burzaco y Longchamps. Foto: NA.

Cómo es y cuáles son las características del megaproyecto ferroviario de la UNAB en Almirante Brown

En términos técnicos, la obra contempla la construcción de andenes elevados enfrentados y un paso peatonal bajo nivel, pensado para garantizar mayor seguridad y fluidez en la circulación de pasajeros.

El proyecto incluye además la ejecución de infraestructura vial y ferroviaria, la renovación de vías en el área de influencia, la incorporación de señalización moderna y la instalación de servicios indispensables como boleterías, oficinas administrativas, iluminación LED y módulos del sistema SUBE.

Desde el Municipio destacaron que todos los trabajos se realizan respetando el patrimonio arbóreo y forestal existente, en línea con criterios de sostenibilidad ambiental.

Tren Roca. Foto: NA
Desde el Municipio destacaron que todos los trabajos se realizan respetando el patrimonio arbóreo. Foto: NA

La iniciativa también tendrá un impacto directo en la comunidad educativa, al beneficiar a los más de 6 mil estudiantes de la UNaB, y potenciará el acceso al Parque Industrial de Burzaco, el segundo más importante de la provincia de Buenos Aires.

El intendente Mariano Cascallares subrayó la relevancia del proyecto: “La nueva Estación Ferroviaria es una gran noticia para miles de vecinos y vecinas. Se trata de una megaobra que mejorará la conectividad en toda esa zona, integrando a numerosos barrios, a nuestra Universidad Nacional Guillermo Brown y al Parque Industrial de Burzaco”.

Además, remarcó el carácter histórico de la obra: “Con esta iniciativa estamos haciendo historia, ya que la última estación ferroviaria se creó en Almirante Brown hace 115 años, cuando se puso en funcionamiento la Estación de Longchamps”. Con su avance, la nueva estación de la UNaB se perfila como un nodo clave para la integración territorial, el acceso a la educación pública y el desarrollo productivo del distrito.

Tren RocaAlmirante BrownTransporte públicoTrenes
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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