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Se suspendieron las clases en Mendoza por la intensa caída de nieve: qué pasará con el regreso a las aulas

Si bien la actividad escolar fue suspendida presencialmente, se desarrollará de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza. Dónde rigen las alertas.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Nevada, nieve, temporal.
Nevada, nieve, temporal. Foto: Freepik
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Debido a las alertas meteorológicas por nevadas, fuertes vientos, lluvias y temperaturas bajo cero, y por recomendación de la Dirección de Defensa Civil ante la intransitabilidad de los caminos de acceso a los establecimientos educativos, la Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases de los turnos mañana y tarde de este miércoles 1 de julio.

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades en los departamentos de Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear y Malargüe, además de las localidades de Potrerillos (Luján de Cuyo) y Uspallata (Las Heras). En estas zonas, la actividad escolar se desarrollará de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza. Hasta el momento, en el resto de la provincia las clases continúan con normalidad.

Suspensión de clases en Mendoza. Foto: prensa.

Alerta por nieve, viento y lluvias en Mendoza: qué zonas serán las más afectadas este miércoles 1 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes distintas alertas meteorológicas para gran parte de la provincia de Mendoza durante este miércoles 1 de julio. El mapa de advertencias muestra zonas bajo alerta amarilla y naranja por nevadas, lluvias y fuertes vientos, en una jornada marcada por el intenso ingreso de aire frío.

Las condiciones adversas afectan principalmente al centro y sur de la provincia, mientras que el norte mendocino permanece sin alertas de relevancia.

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Alerta naranja en Mendoza: las zonas con mayor riesgo

Los departamentos de San Rafael, General Alvear, San Carlos, Tunuyán y parte de Malargüe se encuentran bajo alerta naranja, lo que indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos capaces de provocar interrupciones en las actividades cotidianas.

En estas áreas se esperan nevadas intensas en sectores cordilleranos y de alta montaña, además de fuertes vientos que podrían reducir significativamente la visibilidad y complicar la circulación en rutas.

Alerta en Mendoza. Foto: SMN.

Alerta amarilla en el resto del centro y sur de Mendoza

En tanto, sectores de Luján de Cuyo, Maipú, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y el este de Malargüe permanecen bajo alerta amarilla, donde se prevén fenómenos con capacidad de generar inconvenientes, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre o deban circular por caminos de montaña.

Las precipitaciones podrán presentarse en forma de lluvia, nieve o aguanieve, según la zona y la altitud.

Alerta por nieve, viento y lluvias en Mendoza: qué zonas serán las más afectadas este miércoles 1 de julio Foto: Freepik

Recomendaciones ante las alertas

Ante este escenario, las autoridades recomiendan:

  • Evitar viajes innecesarios, especialmente hacia zonas cordilleranas.
  • Consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje.
  • Circular con extrema precaución y portar cadenas si se transita por caminos de montaña.
  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil.

Las alertas se emiten en el marco de una ola de frío que afecta a gran parte del país y que ya provocó nevadas, temperaturas bajo cero y complicaciones en distintas provincias. En Mendoza, las condiciones también motivaron la suspensión de clases en varios departamentos debido a la intransitabilidad de algunos caminos y al riesgo para la comunidad educativa.

MendozaEscuelaTemporal de nieveClima
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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