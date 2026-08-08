La curiosa trampa de San Martín con el vino: cambió las etiquetas y dejó en evidencia un prejuicio de época

José de San Martín Foto: Archivo

La historia argentina guarda episodios solemnes, batallas decisivas y nombres que parecen tallados en bronce. Sin embargo, detrás de los próceres también hubo gestos cotidianos, conversaciones de sobremesa y escenas cargadas de humanidad. Una de las más curiosas tiene como protagonista a José de San Martín, una mesa servida en Mendoza y dos botellas de vino con etiquetas intercambiadas.

Según la tradición histórica difundida por distintos investigadores, el Libertador recibió en una ocasión a invitados que mostraban una marcada admiración por todo lo europeo y cierto desdén por los productos americanos. Entre ellos se mencionan al colombiano Mosquera y a Antonio Arcos, antiguo jefe de Ingenieros del Ejército de los Andes. San Martín, observador agudo y dueño de un humor filoso, decidió ponerlos a prueba con una escena simple, pero inolvidable.

José de San Martín Foto: Instituto Sanmartiniano

El general tenía a mano dos vinos: uno proveniente de Málaga, España, y otro elaborado en Mendoza. La trampa fue tan sencilla como brillante: cambió las etiquetas. Al vino español le colocó un rótulo mendocino, mientras que al vino cuyano lo presentó como si fuera europeo.

Cuando llegó el momento de la degustación, los invitados probaron primero el supuesto vino mendocino, que en realidad era español. No lo despreciaron, pero lo consideraron apenas correcto, falto de perfume y sin demasiada distinción. Luego probaron el supuesto vino de Málaga, que en verdad era mendocino, y la reacción fue completamente distinta: lo elogiaron con entusiasmo, convencidos de estar frente a una bebida superior.

Entonces San Martín reveló la verdad. La diferencia no estaba en la calidad del vino, sino en la etiqueta. Con una carcajada, dejó al descubierto un prejuicio muy común en la época: la idea de que lo extranjero era siempre mejor.

La lección escondida detrás de las etiquetas

La anécdota parece liviana, casi una escena de comedia histórica, pero encierra una lectura mucho más profunda. San Martín no estaba haciendo solo una broma de sobremesa. Estaba defendiendo una idea de país.

El Libertador entendía que la independencia no se jugaba únicamente en los campos de batalla. También se disputaba en la cultura, en la economía, en la producción y hasta en el modo en que los americanos se miraban a sí mismos. Si todo lo valioso debía venir de Europa, entonces la emancipación quedaba incompleta.

General José de San Martín

Por eso, aquel cambio de etiquetas funcionó como una pequeña batalla simbólica. San Martín demostró que el vino mendocino podía competir con los productos europeos, pero también que muchas veces el prestigio depende más del rótulo que del contenido.

Mendoza, la tierra donde San Martín pensó la libertad

El vínculo entre San Martín y Mendoza fue mucho más que circunstancial. El 10 de agosto de 1814, el Director Supremo Gervasio Antonio de Posadas lo nombró gobernador intendente de Cuyo, una designación que sería clave para la organización del Ejército de los Andes y para el avance del plan libertador.

El evento reúne bodegas locales, música en vivo y sabores regionales en el Teatro Argentino. Foto: turismomercedes

Desde Mendoza, San Martín no solo preparó la campaña militar que cruzaría la Cordillera. También impulsó medidas de gobierno vinculadas con la infraestructura, la economía, la educación, la salud pública, la apertura de caminos, el riego y la organización productiva de la región.

La provincia se convirtió en el corazón logístico de una empresa monumental. Allí se reunieron recursos, animales, armas, uniformes, alimentos y hombres. El Ejército de los Andes fue organizado desde 1815 bajo su conducción, con el objetivo de liberar Chile y luego avanzar hacia Perú, centro del poder español en Sudamérica.

El costado menos conocido del Libertador: San Martín y la vitivinicultura

San Martín conocía el vino. Había vivido en España, donde tuvo contacto con regiones vitivinícolas tradicionales, y al llegar a Cuyo encontró una tierra con condiciones privilegiadas para la vid. Investigadores mendocinos señalan que el Libertador valoraba especialmente la producción local y defendía los vinos cuyanos frente a quienes los subestimaban.

Incluso, distintas investigaciones vinculan al prócer con su estancia en Los Barriales, en el Este mendocino, donde habría buscado desarrollar una vida más ligada a la agricultura y a la producción de vino. Algunos trabajos mencionan la variedad Moscatel de Alejandría como parte de ese universo vitivinícola asociado a San Martín.

Ese dato vuelve todavía más potente la anécdota de las etiquetas. No era un comentario improvisado de alguien que apenas bebía vino. Era la intervención de un hombre que entendía el valor económico, cultural y simbólico de la producción local.

El vino como parte de la gesta sanmartiniana

La presencia del vino en la vida mendocina de la época no era menor. Además de su consumo cotidiano, tenía valor como producto regional, elemento de intercambio y símbolo de identidad. En los relatos recientes sobre la gesta sanmartiniana, historiadores han destacado que el vino también formó parte del entramado social y productivo que acompañó la campaña libertadora.

Mendoza no fue solamente el campamento previo al cruce. Fue una comunidad movilizada. Mujeres, agricultores, comerciantes, arrieros, peones, artesanos y funcionarios participaron de un esfuerzo colectivo que permitió sostener la expedición. En ese contexto, la vid y el vino formaban parte de una economía regional que San Martín supo valorar.