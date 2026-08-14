Estafa millonaria en Mendoza: un delincuente engañó a una jubilada de 97 años con el famoso “cuento del tío”, pero quedó escrachado en un video

Estafa en Mendoza: el ladrón quedó escrachado por una cámara de seguridad. Foto: Captura Radio Nihuill

Uno de los artilugios delictivos más utilizados por parte de los estafadores es el famoso “cuento del tío” mediante el cual los delincuentes se ganan la confianza de sus víctimas con una historia falsa para luego robarle sus pertenencias, objetos de valor o dinero. Así ocurrió esta semana en la provincia de Mendoza: una jubilada de 97 años fue estafada por un sujeto que le robó una cifra millonaria.

Tal como ocurrió en este caso, los estafadores normalmente cuentan con un cómplice que actúa antes de que se lleve a cabo el delito. Según lo reportado por Radio Nihuil de Mendoza, una mujer se contactó con la anciana y le dijo que los billetes que tenía en su poder “ya no servían” y que debía cambiarlos cuanto antes.

Para ello, le dijo que un hombre se presentaría en su domicilio para realizar el supuesto “trámite”.

Cuánto dinero se llevó el estafador que engañó a una jubilada en Mendoza

En efecto, el sujeto llegó a la vivienda de la jubilada. La mujer lo dejó pasar y le entregó gran parte de sus ahorros. En total, el estafador se llevó una cifra millonaria conformada por:

100 euros

1.700 dólares

1.300.000 pesos

La suma final del robo es de 4 millones de pesos estimativamente.

El robo del delincuente a la jubilada quedó registrado por una cámara de seguridad del domicilio de la víctima. Foto: Radio Nihuil

Ahora bien, el ladrón no contaba con que la casa de la jubilada tuviera cámaras de seguridad internas. Así todo el hecho delictivo fue registrado y el rostro del delincuente quedó al descubierto. De hecho, el material ya fue entregado por parte de la familia de la jubilada a las autoridades policiales tras realizar la denuncia correspondiente.

Si bien, en este momento, el sujeto está prófugo de la Justicia y logró llevarse el dinero de la anciana, la Policía de Mendoza se encuentra trabajando para intentar identificarlo.

Cuáles son las estafas más comunes en Argentina

En los últimos años, han aumentado las denuncias por phishing, que es un tipo de estafa que se realiza bajo la modalidad de “suplantación de identidad”. ¿Qué hacen exactamente los delincuentes?

Normalmente fingen ser representantes de bancos, billeteras virtuales y, en muchos casos, de ANSES o PAMI (estafas en las que las víctimas también suelen ser jubilados y jubiladas).

En general, se contactan con las personas a través de un correo electrónico, llamada telefónica o por mensajes de WhatsApp. Con la excusa de hacer un supuesto “trámite” para cualquiera de estas entidades, los ladrones comienzan a pedir datos personales a sus víctimas. ¿El objetivo? Ingresar a sus cuentas bancarias y hacer transferencias de dinero a sus cómplices.

El phishing es la estafa más común en Argentina. Foto: Imágenes ilustrativas

Otro método que utilizan es el hackeo de WhatsApp para contactar a familiares o amigos y solicitar dinero. En este caso, se hacen pasar por la víctima para que sus allegados crean que de verdad necesita la suma que está pidiendo.

El consejo tanto de bancos como organismos públicos es no brindar ningún tipo de dato personal o sensible a desconocidos, ya que para realizar un trámite en estos lugares no se precisa información vinculada a tokens, claves o códigos de validación por teléfono.