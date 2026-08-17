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“La Novia”, la serie de Prime Video para maratonear y ver con Telecentro

El thriller psicológico protagonizado por Robin Wright y Olivia Cooke está disponible en Prime Video, y los clientes de Telecentro pueden acceder a la plataforma de forma simple desde el deco y otros dispositivos.

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“La Novia”, la serie de Prime Video para maratonear y ver fácil desde Telecentro.
“La Novia”, la serie de Prime Video para maratonear y ver fácil desde Telecentro. Foto: Prime Video
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Si buscás una serie corta, intensa y fácil de maratonear,“La Novia” aparece como una de las opciones más atractivas dentro del catálogo de Prime Video. La producción tiene seis episodios, mezcla drama familiar con suspenso psicológico y se puede disfrutar de una manera más cómoda para los clientes de Telecentro, que pueden acceder a Prime Video desde su servicio.

La serie está protagonizada por Robin Wright, Olivia Cooke y Laurie Davidson, y gira en torno a Laura, una mujer con una vida aparentemente perfecta que empieza a desmoronarse cuando su hijo Daniel presenta a Cherry, su nueva pareja. A partir de ese momento, la sospecha se instala en la familia: Laura cree que la joven oculta algo, pero la historia juega todo el tiempo con una pregunta incómoda: ¿hay una amenaza real o todo nace de la paranoia?

Cómo activar Prime Video desde Telecentro

La activación también está pensada para ser sencilla. Los clientes pueden suscribirse desde la Sucursal Virtual, ingresar a la sección Tienda, elegir Prime Video dentro de suscripciones y confirmar la operación. Luego reciben un código por mail para completar el alta y crear la cuenta.

Una vez activado, el usuario puede ingresar a la plataforma con el mail o número de celular que utilizó durante el registro. De esta manera, Telecentro funciona como una puerta de entrada directa a Prime Video, integrando la contratación y el acceso para que ver una serie como “La Novia” sea mucho más simple.

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"La Novia", película en Prime Video
"La Novia", película en Prime Video Foto: Prime Video

Por qué ver “La Novia” por Prime Video con Telecentro

Uno de los grandes atractivos para los usuarios de Telecentro es que pueden contratar Prime Video directamente a través del servicio y acceder al contenido desde el deco, sin pasos complicados ni búsquedas eternas entre aplicaciones. La plataforma permite disfrutar series y películas cuando quieras, donde quieras, con acceso desde la TV y hasta en tres dispositivos al mismo tiempo.

Además, Prime Video puede verse con definición 4K Ultra HD, ideal para quienes quieren aprovechar mejor la calidad de imagen en películas, series y estrenos. También ofrece acceso a producciones originales y contenidos exclusivos de la plataforma, lo que convierte al servicio en una alternativa práctica para sumar entretenimiento al hogar desde una misma experiencia de TV.

Una historia de tensión para ver de corrido

“La Novia” tiene el formato ideal para quienes prefieren historias cerradas y atrapantes. Sus seis capítulos rondan los 50 minutos y están pensados para sostener el misterio episodio tras episodio. La trama avanza con secretos, discusiones familiares, cambios de perspectiva y una tensión creciente entre Laura y Cherry.

Para los clientes de Telecentro, la propuesta suma un plus: no hace falta complicarse para entrar a Prime Video. La serie puede convertirse en un plan perfecto para ver desde el sillón, con acceso desde el deco y la posibilidad de continuar en otros dispositivos. En pocas palabras, “La Novia” es una buena excusa para aprovechar Prime Video mejor por Telecentro.

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