Vacaciones de invierno y feriado de julio 2026: las fechas clave para organizar una escapada

Mar del Plata - Vacaciones de Invierno (NA)

Julio llega con uno de los calendarios más esperados del año en la Argentina: feriado nacional, día no laborable con fines turísticos, fin de semana largo y vacaciones de invierno escalonadas en todo el país. Para muchas familias, estudiantes y trabajadores, este mes se vuelve clave para organizar escapadas, actividades escolares, turnos laborales y días de descanso.

El dato central es que el jueves 9 de julio de 2026 será feriado nacional inamovible por el Día de la Independencia, mientras que el viernes 10 de julio fue establecido como día no laborable con fines turísticos, lo que permitirá armar un fin de semana extra largo para quienes tengan ese día libre. El calendario oficial de feriados nacionales 2026 confirma ambas fechas para julio.

Cuándo es el feriado de julio 2026 y qué se conmemora

El principal feriado del mes será el jueves 9 de julio, fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia Argentina. Se trata de un feriado nacional inamovible, por lo que no se traslada y se respeta en su fecha original.

Esta jornada recuerda la declaración de la Independencia realizada en 1816 por el Congreso de Tucumán, uno de los acontecimientos más relevantes de la historia nacional. Al ser feriado, alcanza a trabajadores, estudiantes, bancos, organismos públicos y gran parte de la actividad privada, según el régimen habitual de los feriados nacionales.

Viernes 10 de julio: qué significa que sea día no laborable

El viernes 10 de julio de 2026 figura como día no laborable con fines turísticos. A diferencia del feriado nacional del 9 de julio, esta fecha no tiene el mismo alcance obligatorio para todos los sectores. En el sector privado, la decisión de otorgar o no el descanso queda en manos del empleador.

Esto significa que algunas personas podrán disfrutar de un descanso de cuatro días —jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12—, mientras que otras deberán trabajar el viernes con normalidad. En la práctica, el calendario abre la posibilidad de un fin de semana largo de julio, especialmente atractivo para el turismo interno y las escapadas familiares.

Calendario completo de julio 2026: fechas clave

Estas son las fechas más importantes para marcar en el calendario:

Jueves 9 de julio: feriado nacional inamovible por el Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Sábado 11 y domingo 12 de julio: fin de semana que puede convertirse en descanso XL para quienes no trabajen el viernes 10.

Del 6 al 17 de julio: primer bloque de vacaciones de invierno en varias provincias.

Del 13 al 24 de julio: segundo bloque de receso invernal en gran parte del país.

Del 20 al 31 de julio: vacaciones de invierno en Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero.

Vacaciones de invierno 2026: cuándo son en cada provincia

El calendario escolar 2026 establece que las vacaciones de invierno serán escalonadas según cada jurisdicción. En todos los casos, el receso se desarrollará durante julio, pero no comenzará el mismo día en todo el país.

Del 6 al 17 de julio

Las primeras jurisdicciones en iniciar el receso serán Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. En estas provincias, las vacaciones de invierno irán del lunes 6 al viernes 17 de julio.

Del 13 al 24 de julio

El segundo grupo tendrá vacaciones del lunes 13 al viernes 24 de julio. Allí se incluyen Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y Tucumán.

Del 20 al 31 de julio

El último bloque corresponde a Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, donde el receso escolar será del lunes 20 al viernes 31 de julio. En estos distritos, las clases se retomarán luego del cierre del período, con el regreso previsto para comienzos de agosto según el calendario escolar.

Cómo queda el fin de semana largo de julio

Para quienes tengan libre el viernes 10, julio ofrecerá uno de los descansos más convenientes del año. El esquema quedará así: jueves 9 feriado nacional, viernes 10 día no laborable, sábado 11 y domingo 12 fin de semana.

Este combo puede ser especialmente importante para destinos turísticos de invierno, escapadas cortas y actividades familiares antes o durante el receso escolar, dependiendo de la provincia. Además, en algunas jurisdicciones el feriado y el día no laborable quedarán muy cerca del inicio de las vacaciones de invierno, lo que puede extender la sensación de descanso para estudiantes y familias.

Diferencia entre feriado y día no laborable

La diferencia es clave. En un feriado nacional, el descanso tiene alcance general y, si una persona trabaja, corresponde aplicar el esquema previsto para feriados. En cambio, en un día no laborable, la actividad puede depender de la decisión del empleador, especialmente en el sector privado.

Por eso, aunque el viernes 10 de julio aparece en el calendario oficial como día no laborable con fines turísticos, no todos los trabajadores tendrán automáticamente un fin de semana de cuatro días.

Julio 2026, un mes clave para organizarse

Con un feriado patrio, un día no laborable turístico y vacaciones de invierno repartidas en tres bloques, julio 2026 será uno de los meses más importantes para planificar en la Argentina. La recomendación para familias, trabajadores y estudiantes es revisar el calendario según la provincia, confirmar si el viernes 10 será otorgado como descanso y anticipar reservas o actividades.

En resumen: el 9 de julio será feriado en todo el país, el 10 será día no laborable con fines turísticos y las vacaciones de invierno se organizarán entre el 6 y el 31 de julio, según cada jurisdicción.