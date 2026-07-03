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Operación “Tarjeta Roja”: uno por uno, los 14 sitios web bloqueados por ENACOM que transmitían partidos del Mundial 2026 de manera ilegal

La medida fue impulsada junto con NIC Argentina en el marco de tres investigaciones judiciales a portales que ofrecían de forma ilegal la transmisión de los partidos.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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ENACOM bloqueó 14 sitios web que transmitían ilegalmente partidos del Mundial 2026 y señales de TV
ENACOM bloqueó 14 sitios web que transmitían ilegalmente partidos del Mundial 2026 y señales de TV
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El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet (NIC Argentina) bloquearon 14 sitios web que transmitían de manera ilegal partidos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 y distintas señales de televisión. La medida se llevó adelante en el marco de tres causas judiciales que tramitan en las Fiscalías Nacionales en lo Criminal y Correccionales N° 29, N° 31 y N° 52, luego de investigaciones preliminares realizadas por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).

televisor, control remoto. Foto: Unsplash.
ENACOM bloqueó 14 sitios web que transmitían ilegalmente partidos del Mundial

Por orden de los jueces José Miguel Guerrero, Javier Sánchez Sarmiento y Carlos Manuel Bruniard, los organismos que regulan las comunicaciones y el registro de internet en Argentina impidieron el acceso a los contenidos, ya sea por el bloqueo de la transmisión o por la baja del registro.

La medida se dio en el marco de la “Operación Tarjeta Roja”, una iniciativa multilateral para combatir en conjunto la piratería digital durante la Copa del Mundo, organizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto a la Unidad de Cibercrimen de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, con la participación de varios países de la región, destaca el portal Fiscales.

Gol de Messi de tiro libre a Jordania
Las transmisiones de futbol eran ilegales Foto: REUTERS

Cómo fueron las investigaciones

Como parte de la operación, la UFECI inició tres investigaciones preliminares contra las plataformas “Stella TV” y “Tele Latino” y los sitios web asociados a la plataforma “Futbol Libre”, que ya fue investigada en 2022 por la Unidad Fiscal.

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A esas pesquisas, que contaron con la participación del el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la CABA, se sumaron las denuncias de los representantes de las empresas prestadoras de televisión por cable, IPTV y por suscripción. En virtud de ello, se radicaron las denuncias ante las fiscalías correspondientes, que profundizaron las investigaciones para lograr la autorización de la Justicia para la baja de las transmisiones ilegales.

El ENACOM no controlará más los precios de las TIC. Foto: NA
ENACOM

¿A qué hora juegan Argentina vs. Cabo Verde, por Mundial 2026?

El partido de la Selección se juega este Viernes 3 de julio a partir de las 19. El encuentro tendrá lugar en el estadio Miami.

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde se podrá ver en directo por Disney+, Telefe, TV Pública AR y TyC Sports, disponible en televisión en directo. Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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