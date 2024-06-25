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Gustavo López: “Con FORJA queremos reconstruir la esperanza política a través de los principios históricos del radicalismo, peronismo y socialismo”

El ex vicepresidente del ENACOM se refirió a la Ley Bases, el presente y el futuro de Argentina, además de hacer hincapié en el rol del radicalismo.

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Gustavo López, ex vicepresidente del ENACOM
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Gustavo López, ex vicepresidente del ENACOM, encabezó un encuentro del espacio político FORJA, en el cual se desempeña como Presidente. Junto a él estuvo Ricardo Alfonsín.

López se refirió a la Ley Bases, el presente y el futuro de Argentina, además de hacer hincapié en el rol del radicalismo.

Gustavo López, ex vicepresidente del ENACOM

“La Ley Bases que se va a aprobar el jueves, lo que hace es darle más plata a los más ricos y menos plata a los más pobres, le quita impuesto a las ganancias y bienes personales a las grandes fortunas y le vuelve a poner impuesto a las ganancias a los sectores medios. No hay un sólo centro para los trabajadores, para los desocupados, para los monotributistas. Hay una glorificación a los monopolios cuando en realidad debería lucharse contra los monopolios”, expresó López.

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Y continuó. “Algunos le están aprobando un paquete de leyes que va a ser muy nocivo para la Argentina, para la industria, para el trabajo. No es que le dan ventaja a los que quieran invertir 200 millones de dólares y lo relacionan con el aparato productivo de Argentina sino que le dan una ventaja por 30 años de no pagar ningún impuesto y no necesitas comprarle nada a nadie. Esto es lo que está en discusión”.

Gustavo López, ex vicepresidente del ENACOM
Gustavo López, ex vicepresidente del ENACOM

Gustavo López, ex vicepresidente del ENACOM

En cuanto al papel del radicalismo, López fue muy claro: “es tristísimo y contradictorio. Ricardo Alfonsín siempre dice que quienes apoyan al radicalismo le van a rendir honores a Yrigoyen, a Illia y a Alfonsín. Pero, ¿les van a rendir honores o les van a pedir perdón? Porque piensan todo lo contrario... Yo no me imagino a un De Loredo apoyando el juicio a las Juntas en la recuperación de la democracia. Más bien todo lo contrario... Alfonsín fue el juicio a las Juntas, Yrigoyen fue la creación de YPF, la nacionalización del petróleo, el guardapolvo blanco, la ley de 8 horas. Illia fue el salario mínimo, vital y móvil, la anulación de los contratos petroleros. Si sos radical no podés estar con un Gobierno que entrega todo”.

¿Qué se busca desde el espacio FORJA?

“Lo que queremos nosotros es reconstruir la esperanza política a través de los principios históricos de los partidos políticos y unirnos radicales, peronistas, socialistas frente al avasallamiento que significa la destrucción del Estado por parte de Milei. ¿Se puede lograr? Yo pienso que, primero es imprescindible y la posibilidad está en la medida de la acción: hoy estamos para empezar”, finalizó.

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