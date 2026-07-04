Losada remata libros con una promo 2x1: clásicos, arte y literatura desde $2.000 en plena Avenida Corrientes

2x1 en libros en plena Avenida Corrientes Foto: Instagram @libreria.losada

En tiempos en los que comprar libros se volvió una decisión cada vez más pensada, una de las librerías más emblemáticas de la Avenida Corrientes lanzó una propuesta que ya despierta interés entre lectores, estudiantes, coleccionistas y curiosos: una liquidación total de libros de oferta con modalidad 2x1. La promoción se encuentra en la sede de Librería Losada, ubicada en Avenida Corrientes 1551, en la Ciudad de Buenos Aires, dirección que también figura como punto de venta oficial de Editorial Losada.

La iniciativa incluye miles de ejemplares con precios accesibles y categorías variadas. Según la información publicada, se pueden encontrar libros de narrativa, poesía, ensayo, teatro, historia, filosofía, ciencia, arte y literatura infantil y juvenil, con valores promocionales que van desde los $2.000 hasta los $10.000 por dos unidades.

Qué libros se pueden conseguir en el 2x1 de Losada

La promoción no se limita a títulos menores o saldos sin atractivo. Entre las mesas de oferta aparecen nombres de peso dentro de la literatura universal y latinoamericana. Se mencionan obras vinculadas a autores como Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Jean-Paul Sartre, Ernesto Sábato, Bertrand Russell, Rabindranath Tagore, Jürgen Habermas, Mercè Rodoreda y Rafael Alberti, entre otros.

Losada remata miles de libros Foto: Instagram @libreria.losada

Uno de los puntos más llamativos de la liquidación es la presencia de libros de la colección Grandes Pintores, una serie de tomos de tapa dura con imágenes a color y reproducciones de artistas como Cézanne, Rembrandt, Durero, Rubens y Leonardo da Vinci. De acuerdo con la información disponible, esos ejemplares se ofrecen en la modalidad de dos por $10.000, un precio que puede resultar atractivo para quienes buscan libros de arte, decoración, consulta o colección.

Precios desde $2.000: una oportunidad para armar biblioteca

El rango de precios es uno de los grandes ganchos de la propuesta. Hay promociones de dos libros por $2.000, $3.000, $6.000 y $10.000, según el tipo de edición, colección o estado del stock. La liquidación incluye ejemplares de Editorial Losada con tapas anteriores a nuevas ediciones, además de otras colecciones disponibles en depósito.

Para quienes suelen recorrer librerías de usados, saldos editoriales o mesas de oportunidades, esta promoción representa una chance de sumar clásicos y autores reconocidos a una biblioteca personal sin pagar valores comerciales habituales. Además, en el contexto actual, el formato 2x1 puede funcionar como una invitación a comprar en dupla: un libro para leer y otro para regalar, estudiar o guardar.

La crisis del libro también llegó a Corrientes

Detrás del atractivo de los precios, la liquidación deja ver una escena más profunda: la dificultad que atraviesan muchas librerías para sostener el flujo de ventas. Desde Losada remarcaron que la promoción no implica un cierre, sino una estrategia para mover stock acumulado y poner en circulación miles de ejemplares que esperan comprador.

Liquidación histórica en Losada Foto: Instagram @libreria.losada

La situación contrasta con la imagen tradicional de la Avenida Corrientes como corredor cultural lleno de teatros, librerías, pizzerías y público nocturno. Según la información difundida, desde la librería señalaron que ya no se percibe el mismo movimiento de otros tiempos y que, incluso en una calle central de la vida cultural porteña, hay jornadas con muy baja circulación de clientes.

Dónde queda Librería Losada y por qué conviene ir pronto

La liquidación se realiza en Librería Losada, Avenida Corrientes 1551, CABA, un local histórico asociado a Editorial Losada, fundada en 1938, según la información institucional de la editorial.

Aunque la promoción fue anunciada por tiempo indeterminado, este tipo de oportunidades suele depender del stock disponible. Por eso, quienes busquen títulos específicos, colecciones completas o libros de arte en buen estado deberían acercarse cuanto antes. En las liquidaciones editoriales, los mejores hallazgos suelen desaparecer rápido, especialmente cuando hay autores conocidos, ediciones de tapa dura o precios muy por debajo del promedio del mercado.

Por qué esta liquidación puede atraer a lectores y coleccionistas

La propuesta de Losada combina varios ingredientes difíciles de ignorar: precios bajos, autores clásicos, una ubicación céntrica y el encanto de una librería histórica. Para estudiantes, docentes, lectores frecuentes y amantes de las bibliotecas caseras, el 2x1 puede ser una buena excusa para volver a caminar Avenida Corrientes con tiempo, revisar mesas, hojear ediciones y encontrar libros inesperados.

En un mercado donde el precio del libro nuevo muchas veces desalienta la compra impulsiva, una liquidación como esta recupera algo del viejo ritual porteño: entrar sin buscar nada concreto y salir con dos libros bajo el brazo. Y en Losada, ese gesto todavía tiene un valor simbólico: comprar barato, sí, pero también sostener un espacio cultural que forma parte de la memoria literaria de Buenos Aires.