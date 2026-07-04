PAMI confirmó las 4 credenciales válidas para farmacias y médicos

Jubilados PAMI Foto: Archivo NA

PAMI actualizó la información clave para sus afiliados y recordó cuáles son las credenciales vigentes para acceder a medicamentos, turnos médicos, atención con especialistas y gestiones presenciales o digitales. La aclaración es importante para jubilados y pensionados, ya que evita demoras en farmacias, consultorios y agencias del organismo.

Actualmente, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados reconoce cuatro formatos de credencial PAMI válidos. Todos permiten acreditar la identidad del afiliado y acceder a las prestaciones correspondientes, sin que sea obligatorio utilizar una única modalidad.

La credencial es una herramienta fundamental para realizar trámites, validar turnos, retirar medicamentos en farmacias adheridas y acceder a distintos servicios de salud. Sin embargo, muchos afiliados todavía tienen dudas sobre qué formato sirve, cuál dejó de emitirse y qué hacer si no tienen instalada la aplicación móvil.

Cuáles son las cuatro credenciales PAMI vigentes

PAMI informó que los afiliados pueden utilizar cualquiera de estas cuatro credenciales habilitadas:

1. Credencial digital PAMI

La credencial digital está disponible desde la aplicación Mi PAMI. Se consulta directamente desde el celular y no hace falta imprimirla. Es una de las alternativas más prácticas para quienes usan teléfono móvil, ya que permite mostrar los datos del afiliado al momento de realizar una gestión o retirar medicamentos.

2. Credencial provisoria con QR

Otra opción válida es la credencial provisoria con código QR. Este formato se puede descargar desde el sitio oficial de PAMI y luego imprimir. El dato clave es que debe tener el QR visible, ya que ese código permite validar la información del afiliado.

PAMI aclaró que si una persona tiene una credencial provisoria sin QR, debe volver a generarla para que sea válida.

Cómo es la cobertura de PAMI para Veteranos de guerra. Foto: PAMI

3. Credencial provisoria tipo ticket

La tercera alternativa es la credencial provisoria ticket, que puede imprimirse en las terminales de autogestión ubicadas en agencias y Unidades de Gestión Local, conocidas como UGL.

Este formato resulta útil para quienes no cuentan con celular, no pueden descargar la credencial web o prefieren resolver el trámite de manera presencial.

4. Credencial plástica

La tradicional credencial plástica de PAMI también sigue vigente. Aunque el organismo ya no la distribuye a nuevos afiliados, quienes todavía la conservan pueden seguir usándola para sus gestiones habituales.

Esto significa que no es necesario reemplazarla si se encuentra en buen estado y los datos corresponden al afiliado.

Para qué sirve la credencial PAMI

La credencial PAMI permite acceder a servicios esenciales dentro de la cobertura de la obra social. Entre los principales usos se encuentran:

Retirar medicamentos en farmacias adheridas .

Validar turnos con especialistas .

Solicitar turnos en agencias de PAMI .

Realizar trámites web y presenciales .

Acreditar la identidad del afiliado ante prestadores.

Por eso, es recomendable que cada jubilado o pensionado verifique qué credencial tiene disponible antes de ir a una farmacia, centro médico o agencia.

Qué credenciales de PAMI ya no son válidas

PAMI también detalló cuáles son los formatos que dejaron de tener validez. Las credenciales que ya no sirven son:

La credencial provisoria sin código QR y la credencial anterior, que fue reemplazada por los formatos vigentes.

En caso de tener uno de esos documentos, el afiliado debe generar una nueva credencial provisoria con QR, usar la app Mi PAMI o acercarse a una terminal de autogestión para imprimir la versión ticket.

¿Es obligatorio tener la app Mi PAMI?

No. Este es uno de los puntos más importantes aclarados por el organismo: la credencial digital no es un requisito obligatorio para recibir atención médica, retirar medicamentos o acceder a prestaciones.

Ningún profesional de la salud, farmacia o prestador puede negar la atención únicamente porque el afiliado no tenga instalada la aplicación Mi PAMI. Cualquiera de los formatos vigentes debe ser aceptado.

Esto incluye la credencial plástica, la provisoria con QR, la provisoria tipo ticket y la digital.

Cómo obtener la credencial provisoria de PAMI

Para generar la credencial provisoria, el afiliado debe ingresar al sitio oficial de PAMI y completar los datos solicitados. Entre ellos, se pide el número de afiliación, DNI, sexo según DNI y número de trámite del documento.

Jubilados PAMI Foto: PAMI

Una vez generada, la credencial puede descargarse e imprimirse. Si el afiliado no cuenta con acceso digital, también puede recurrir a las terminales de autogestión en agencias o UGL para obtener la versión ticket.

Qué deben revisar los afiliados antes de ir a la farmacia o al médico

Antes de realizar una gestión, conviene revisar tres puntos básicos:

Primero, que la credencial esté dentro de los cuatro formatos vigentes.Segundo, que si es provisoria tenga código QR.Tercero, que los datos personales coincidan con la información del afiliado.

Con esa verificación simple, los jubilados y pensionados pueden evitar rechazos, demoras o inconvenientes al momento de usar sus prestaciones.

En resumen, PAMI mantiene vigentes cuatro credenciales: digital, provisoria con QR, provisoria ticket y plástica. Todas tienen validez para acceder a medicamentos, turnos, trámites y atención médica. La app Mi PAMI puede facilitar el proceso, pero no es obligatoria para recibir cobertura.