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Quejas que PAMI permite realizar a jubilados y pensionados: la lista completa y paso a paso para reclamar desde casa

La gestión se realiza a través del sitio oficial del organismo y tiene como objetivo centralizar las consultas relacionadas con problemas en la prestación.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cómo reclamar en PAMI.
Cómo reclamar en PAMI. Foto: PAMI
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El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con una herramienta digital para sus afiliados que les permite presentar reclamos vinculados al subsidio para auxiliar domiciliario de manera online, sin necesidad de asistir a una oficina.

La gestión se realiza a través del sitio oficial del organismo y tiene como objetivo centralizar las consultas relacionadas con problemas en la prestación.

Además, está dirigida tanto a jubilados como a familiares o apoderados que necesiten informar irregularidades, incumplimientos o inconvenientes vinculados con la asistencia domiciliaria. En tanto, este procedimiento incluye la identificación del motivo de la queja y la carga de información necesaria para validar el trámite.

La lista de motivos de queja que PAMI permite reclamar a sus afiliados

Entre los motivos habilitados para que los afiliados realicen sus quejas figuran:

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  • El insumo o prestación es de mala calidad
  • Recibí mala atención profesional
  • Como no pude recibir atención por PAMI, tuve que atenderme de forma particular
  • Hay demora en el trámite o autorización por parte de PAMI
  • No estoy pudiendo recibir oportunamente la atención o los insumos
  • Me quisieron cobrar
  • No me quisieron atender
  • Me dieron un turno con mucha demora
  • No puedo comunicarme telefónicamente ni por ningún otro medio
  • Hay que esperar mucho para ser atendido
  • No se respetan los horarios de atención
  • Problemas edilicios
  • Falta de higiene
  • Me maltrataron
Cómo reclamar en PAMI. Foto: PAMI

Guía fácil: paso a paso para reclamar a través de la página de PAMI

Para realizar el reclamo, el trámite empieza en el sitio oficial de PAMI. El usuario debe dirigirse a la parte de “Reclamos” y luego al apartado denominado “Subsidio para auxiliar domiciliario” (clic acá). Luego, el sistema pide avanzar para seleccionar el motivo de la presentación, donde se puede identificar con precisión la situación que generó la disconformidad. Tras ello, el afiliado deberá:

  1. Elegir una de las opciones incluidas en el menú desplegable (obligatorio para continuar con el procedimiento).
  2. Cargar los datos correspondientes a la credencial para verificar la identidad del afiliado y asociar el reclamo al beneficio correspondiente.
  3. El sistema habilitará el envío del formulario una vez completados todos los campos requeridos.

Cabe señalar que cada presentación genera un número de caso para el seguimiento interno, mientras que las auditorías de las delegaciones provinciales reciben automáticamente los reclamos ingresados a través de la web.

PAMI: cuál es el canal de comunicación oficial para realizar reclamos

Es importante señalar que PAMI centraliza los reclamos relacionados con el subsidio para auxiliar domiciliario mediante su plataforma digital, donde los afiliados puedan gestionar sus consultas desde cualquier lugar con acceso a internet.

La página oficial, https://www.pami.org.ar/, maneja la carga y seguimiento de las presentaciones vinculadas con la prestación. En esa línea, el sistema permite registrar situaciones relacionadas con atención, cobertura, autorizaciones y calidad del servicio.

En ella, los afiliados pueden incorporar sus datos de contacto durante el trámite, información que funciona como vía de comunicación para recibir novedades sobre el estado del reclamo.

En tanto, PAMI informa la resolución de cada caso a través de los medios de contacto electrónicos declarados por el afiliado para que el seguimiento y la respuesta quedan integrados dentro del mismo circuito digital.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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