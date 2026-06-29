Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Dato clave para jubilados sobre PAMI: cómo tramitar el apoyo de un asistente domiciliario

El Programa de Asistencia Médica Integral ofrece un subsidio social para que jubilados y pensionados que necesitan ayuda permanente puedan contar con un asistente domiciliario. Conocé cuáles son los requisitos, cómo iniciar el trámite y qué hacer si surge algún inconveniente.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El subsidio para asistencia domiciliaria de PAMI está dirigido a jubilados y pensionados que necesitan el acompañamiento de un cuidador para realizar actividades cotidianas en su hogar.
El subsidio para asistencia domiciliaria de PAMI está dirigido a jubilados y pensionados que necesitan el acompañamiento de un cuidador para realizar actividades cotidianas en su hogar. Foto: Pexels / Grok IA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las personas afiliadas al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) que presentan limitaciones físicas, cognitivas o de autonomía pueden acceder a un subsidio destinado a cubrir parte del costo de un asistente domiciliario. Se trata de una prestación social pensada para quienes requieren acompañamiento en las tareas cotidianas y necesitan permanecer en su hogar con apoyo permanente.

Además de brindar la posibilidad de solicitar este beneficio, PAMI también permite presentar reclamos cuando existen demoras, rechazos o inconvenientes relacionados con la aprobación o el pago del subsidio. A continuación, todo lo que hay que saber para iniciar el trámite, los requisitos y las causas por las que puede realizarse un reclamo.

Ancianos, PAMI, cuidadores, salud. Foto: X
Los afiliados pueden iniciar el trámite de manera online o presencial y, en caso de demoras, rechazos o inconvenientes con el pago, también tienen la posibilidad de presentar un reclamo formal. Foto: Unsplash.

Qué es el subsidio social de PAMI para asistencia domiciliaria

El subsidio social para asistencia domiciliaria es una ayuda económica que otorga PAMI para colaborar con el pago de un cuidador o asistente que acompañe al afiliado dentro de su hogar.

Está destinado principalmente a jubilados y pensionados que, por motivos de salud o dependencia funcional, necesitan ayuda para desarrollar actividades básicas de la vida diaria, como:

Contenido Recomendado

Quejas que PAMI permite realizar a jubilados y pensionados:la lista completa y paso a paso para reclamar desde casa

Quejas que PAMI permite realizar a jubilados y pensionados: la lista completa y paso a paso para reclamar desde casa

PAMI confirmó qué medicamentos seguirán siendo gratis en 2026 y cómo acceder al beneficio

PAMI confirmó qué medicamentos seguirán siendo gratis en 2026 y cómo acceder al beneficio
  • Higiene personal.
  • Alimentación.
  • Movilidad dentro del hogar.
  • Administración de medicamentos.
  • Acompañamiento permanente.

La prestación busca favorecer la permanencia de la persona en su domicilio, evitando internaciones innecesarias y promoviendo una mejor calidad de vida.

Cuáles son las causas válidas para pedir un asistente en el hogar

Para acceder al subsidio, el afiliado debe acreditar una situación de vulnerabilidad social o una condición de salud que justifique la necesidad de contar con un cuidador domiciliario.

Sin embargo, una vez iniciado el trámite, también existen situaciones que habilitan la presentación de un reclamo formal ante PAMI.

Las principales son:

  • Demora en la aprobación del trámite: si se presentó toda la documentación y el organismo no respondió dentro de los plazos previstos.
  • Falta o demora en el pago del subsidio: cuando el beneficio fue aprobado, pero el dinero no se acredita en tiempo y forma.
  • Rechazo de la solicitud: si el afiliado considera que la evaluación médica o social no reflejó correctamente su situación y desea pedir una revisión.
  • Suspensión del beneficio sin notificación previa: en caso de que el subsidio deje de abonarse sin una explicación formal.
  • Errores en los datos personales o en el monto liquidado: cuando existen diferencias entre el importe recibido y el que corresponde según la resolución de PAMI.
Para acceder al beneficio, PAMI solicita documentación médica que acredite la necesidad de asistencia, además del DNI y la credencial vigente del afiliado. Foto: PAMI

En todos estos casos, el afiliado, su apoderado o un familiar autorizado pueden iniciar un reclamo para que el organismo revise el expediente.

Paso a paso: cómo iniciar el trámite de solicitud en PAMI

El trámite puede realizarse de manera gratuita y existen dos modalidades para gestionarlo.

Trámite online

Quienes prefieran hacerlo desde su casa deben:

  1. Ingresar al portal oficial de PAMI con usuario y contraseña.
  2. Acceder al trámite correspondiente al subsidio para asistencia domiciliaria.
  3. Completar la información solicitada.
  4. Adjuntar la documentación requerida.
  5. Enviar la solicitud.

Una vez finalizado el proceso, el sistema entrega un número de expediente que permite hacer el seguimiento del trámite.

Trámite presencial

También es posible realizar la gestión en cualquiera de las agencias o Unidades de Gestión Local (UGL) de PAMI.

En este caso será necesario concurrir con toda la documentación respaldatoria para que el personal pueda iniciar o revisar el expediente.

La ayuda económica busca favorecer la permanencia de los adultos mayores en sus hogares, promoviendo una mejor calidad de vida y evitando internaciones innecesarias cuando sea posible. Foto: Chaco Día por Día

Qué documentación se necesita para presentar ante el PAMI

Antes de comenzar el trámite, es recomendable reunir toda la documentación necesaria para evitar demoras en la evaluación.

Generalmente, PAMI solicita:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • Credencial vigente de afiliación.
  • Historia clínica o certificados médicos actualizados.
  • Informes que acrediten la dependencia funcional o la necesidad de asistencia permanente.
  • Estudios o documentación complementaria, si fueran requeridos.
  • Documentación del apoderado o representante legal, en caso de que el trámite sea realizado por un tercero.

En caso de presentar un reclamo, también es conveniente adjuntar constancias del trámite original, comprobantes de pago, resoluciones previas o cualquier documentación que permita demostrar el inconveniente informado.

Qué hacer si el trámite se demora o el subsidio es rechazado

Si el expediente permanece sin resolución durante un tiempo prolongado, el subsidio deja de abonarse o la solicitud fue rechazada y el afiliado considera que cumple con los requisitos, PAMI permite presentar un reclamo administrativo para que el caso sea revisado.

La gestión puede realizarse tanto de manera online como presencial y no tiene costo. Una vez iniciado el reclamo, el organismo asigna un número de seguimiento para consultar el estado del expediente hasta obtener una respuesta definitiva.

PAMIJubiladosTrámite
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Con asientos de primera y aire acondicionado:qué ofrece el nuevo tren rápido de la línea Sarmiento que une Once con Moreno y cuesta $2600

    Con asientos de primera y aire acondicionado: qué ofrece el nuevo tren rápido de la línea Sarmiento que une Once con Moreno y cuesta $2600

  2. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este lunes 29 de junio de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este lunes 29 de junio de 2026

  3. Línea Sarmiento:confirman cuatro días sin trenes entre Once y Moreno por obras clave

    Línea Sarmiento: confirman cuatro días sin trenes entre Once y Moreno por obras clave

  4. Los taxis eléctricos llegaron a la Ciudad de Buenos Aires:cuánto cuestan, cómo se cargan y sus beneficios sustentables

    Los taxis eléctricos llegaron a la Ciudad de Buenos Aires: cuánto cuestan, cómo se cargan y sus beneficios sustentables

  5. Avanza la obra más ambiciosa de Palermo:por qué la Ciudad de Buenos Aires invierte más de $4.492 millones en este megaproyecto

    Avanza la obra más ambiciosa de Palermo: por qué la Ciudad de Buenos Aires invierte más de $4.492 millones en este megaproyecto
Lo último
También podría interesarte
Política

Reactivar la agenda legislativa e impulsar la gestión:los principales desafíos de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete

Reactivar la agenda legislativa e impulsar la gestión: los principales desafíos de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete

Diego Santilli es nuevo jefe de Gabinete:de su primer mensaje en el cargo a las felicitaciones de Bullrich y Macri

Javier Milei anunció que Diego Santilli reemplazará a Manuel Adorni como jefe de Gabinete

Florencio Varela:el nuevo asfalto de Río Juramento fue habilitado al tránsito y generó una vía conectiva en Villa Vatteone

Economía

ANSES julio 2026:qué día cobrás si tu DNI termina en 0, 1, 2 o 3

ANSES julio 2026: qué día cobrás si tu DNI termina en 0, 1, 2 o 3

Golpe al bolsillo en julio:aumentos en el transporte, las prepagas, los alquileres y colegios privados

Retirar dinero sin tarjeta de débito es más fácil:cómo hacerlo en cajeros automáticos y límites máximos actualizados

ANSES cierra junio con pagos clave:quiénes cobran este lunes 29 y cuándo arranca julio

Internacionales

María Corina Machado afirmó que “llegó el momento” de volver a Venezuela tras los terremotos:“Es mi deber”

María Corina Machado afirmó que “llegó el momento” de volver a Venezuela tras los terremotos: “Es mi deber”

La isla más aislada del mundo que es codiciada por China:qué hay detrás de Rapa Nui y la disputa con Estados Unidos

Uniendo Sudamérica bajo tierra:el corredor bioceánico de 14 kilómetros que conectará a dos países durante todo el año

Netanyahu calificó de “histórico” el acuerdo entre Israel y Líbano:“Es un duro golpe para Irán y Hezbollah”