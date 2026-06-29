Dato clave para jubilados sobre PAMI: cómo tramitar el apoyo de un asistente domiciliario

El subsidio para asistencia domiciliaria de PAMI está dirigido a jubilados y pensionados que necesitan el acompañamiento de un cuidador para realizar actividades cotidianas en su hogar. Foto: Pexels / Grok IA.

Las personas afiliadas al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) que presentan limitaciones físicas, cognitivas o de autonomía pueden acceder a un subsidio destinado a cubrir parte del costo de un asistente domiciliario. Se trata de una prestación social pensada para quienes requieren acompañamiento en las tareas cotidianas y necesitan permanecer en su hogar con apoyo permanente.

Además de brindar la posibilidad de solicitar este beneficio, PAMI también permite presentar reclamos cuando existen demoras, rechazos o inconvenientes relacionados con la aprobación o el pago del subsidio. A continuación, todo lo que hay que saber para iniciar el trámite, los requisitos y las causas por las que puede realizarse un reclamo.

Los afiliados pueden iniciar el trámite de manera online o presencial y, en caso de demoras, rechazos o inconvenientes con el pago, también tienen la posibilidad de presentar un reclamo formal. Foto: Unsplash.

Qué es el subsidio social de PAMI para asistencia domiciliaria

El subsidio social para asistencia domiciliaria es una ayuda económica que otorga PAMI para colaborar con el pago de un cuidador o asistente que acompañe al afiliado dentro de su hogar.

Está destinado principalmente a jubilados y pensionados que, por motivos de salud o dependencia funcional, necesitan ayuda para desarrollar actividades básicas de la vida diaria, como:

Higiene personal.

Alimentación.

Movilidad dentro del hogar.

Administración de medicamentos.

Acompañamiento permanente.

La prestación busca favorecer la permanencia de la persona en su domicilio, evitando internaciones innecesarias y promoviendo una mejor calidad de vida.

Cuáles son las causas válidas para pedir un asistente en el hogar

Para acceder al subsidio, el afiliado debe acreditar una situación de vulnerabilidad social o una condición de salud que justifique la necesidad de contar con un cuidador domiciliario.

Sin embargo, una vez iniciado el trámite, también existen situaciones que habilitan la presentación de un reclamo formal ante PAMI.

Las principales son:

Demora en la aprobación del trámite: si se presentó toda la documentación y el organismo no respondió dentro de los plazos previstos.

Falta o demora en el pago del subsidio: cuando el beneficio fue aprobado, pero el dinero no se acredita en tiempo y forma.

Rechazo de la solicitud: si el afiliado considera que la evaluación médica o social no reflejó correctamente su situación y desea pedir una revisión.

Suspensión del beneficio sin notificación previa: en caso de que el subsidio deje de abonarse sin una explicación formal.

Errores en los datos personales o en el monto liquidado: cuando existen diferencias entre el importe recibido y el que corresponde según la resolución de PAMI.

Para acceder al beneficio, PAMI solicita documentación médica que acredite la necesidad de asistencia, además del DNI y la credencial vigente del afiliado. Foto: PAMI

En todos estos casos, el afiliado, su apoderado o un familiar autorizado pueden iniciar un reclamo para que el organismo revise el expediente.

Paso a paso: cómo iniciar el trámite de solicitud en PAMI

El trámite puede realizarse de manera gratuita y existen dos modalidades para gestionarlo.

Trámite online

Quienes prefieran hacerlo desde su casa deben:

con usuario y contraseña. Ingresar al portal oficial de PAMI con usuario y contraseña. Acceder al trámite correspondiente al subsidio para asistencia domiciliaria. Completar la información solicitada. Adjuntar la documentación requerida. Enviar la solicitud.

Una vez finalizado el proceso, el sistema entrega un número de expediente que permite hacer el seguimiento del trámite.

Trámite presencial

También es posible realizar la gestión en cualquiera de las agencias o Unidades de Gestión Local (UGL) de PAMI.

En este caso será necesario concurrir con toda la documentación respaldatoria para que el personal pueda iniciar o revisar el expediente.

La ayuda económica busca favorecer la permanencia de los adultos mayores en sus hogares, promoviendo una mejor calidad de vida y evitando internaciones innecesarias cuando sea posible. Foto: Chaco Día por Día

Qué documentación se necesita para presentar ante el PAMI

Antes de comenzar el trámite, es recomendable reunir toda la documentación necesaria para evitar demoras en la evaluación.

Generalmente, PAMI solicita:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Credencial vigente de afiliación.

Historia clínica o certificados médicos actualizados.

Informes que acrediten la dependencia funcional o la necesidad de asistencia permanente.

Estudios o documentación complementaria, si fueran requeridos.

Documentación del apoderado o representante legal, en caso de que el trámite sea realizado por un tercero.

En caso de presentar un reclamo, también es conveniente adjuntar constancias del trámite original, comprobantes de pago, resoluciones previas o cualquier documentación que permita demostrar el inconveniente informado.

Qué hacer si el trámite se demora o el subsidio es rechazado

Si el expediente permanece sin resolución durante un tiempo prolongado, el subsidio deja de abonarse o la solicitud fue rechazada y el afiliado considera que cumple con los requisitos, PAMI permite presentar un reclamo administrativo para que el caso sea revisado.

La gestión puede realizarse tanto de manera online como presencial y no tiene costo. Una vez iniciado el reclamo, el organismo asigna un número de seguimiento para consultar el estado del expediente hasta obtener una respuesta definitiva.