Mi Argentina suma una función clave: cómo ver tu recibo de sueldo desde el celular, paso a paso

Aplicación Mi Argentina Foto: Mi Argentina

La aplicación Mi Argentina incorporó una nueva función que promete simplificar una consulta clave para miles de trabajadores: desde ahora, quienes estén alcanzados por el sistema podrán revisar la liquidación digital de sueldo directamente desde el celular. La herramienta busca centralizar en una misma plataforma información laboral relevante, como el salario bruto, el sueldo neto, los descuentos aplicados y las contribuciones patronales declaradas por el empleador.

La novedad fue impulsada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero —ARCA—, con el objetivo de ampliar los servicios digitales disponibles para la ciudadanía y facilitar el acceso a datos laborales sin depender de trámites presenciales, recibos impresos o gestiones adicionales.

Qué cambia con la nueva función de Mi Argentina

Hasta ahora, muchas personas debían esperar el envío del recibo por parte de su empleador o ingresar a otros sistemas para consultar los detalles de su liquidación. Con esta incorporación, la app Mi Argentina suma un acceso más directo y pensado para el uso cotidiano: la información podrá consultarse desde el teléfono, dentro del perfil digital de cada usuario.

Nueva función en Mi Argentina Foto: Mi Argentina

La función se encuentra dentro del apartado“Trabajo” o“Trabajo/Mis Empleos”, según la versión de la aplicación. Desde allí, los trabajadores incluidos en el régimen de Liquidación Digital pueden seleccionar su relación laboral registrada y revisar el detalle de los haberes informados.

Esta herramienta permite visualizar datos sensibles y útiles para controlar la liquidación mensual. Entre ellos aparecen el monto bruto, el importe neto a cobrar, las deducciones, los aportes y las contribuciones patronales declaradas ante los organismos correspondientes.

Quiénes pueden consultar la liquidación de sueldo en Mi Argentina

La nueva opción no está disponible para todos los trabajadores. Según la información difundida, la consulta alcanza a quienes forman parte del régimen de Liquidación Digital y cuyos empleadores ya se encuentran incorporados al sistema.

En cambio, quedan excluidos algunos grupos específicos. La función no está habilitada para trabajadores del sector público, personal del régimen de casas particulares ni para empleados de empresas privadas que todavía no hayan implementado la Liquidación Digital.

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Esto significa que, si una persona ingresa a la app y no encuentra la opción o no visualiza su recibo, puede deberse a que su empleador aún no está adherido al sistema o a que su actividad laboral no se encuentra contemplada dentro del alcance actual de la herramienta.

Cómo ver el recibo de sueldo desde el celular

El procedimiento es simple y puede realizarse desde un dispositivo Android o iPhone. Para consultar la liquidación digital de haberes en Mi Argentina, hay que seguir estos pasos:

Descargar o actualizar la app Mi Argentina desde la tienda oficial del celular. Iniciar sesión con el usuario correspondiente. Entrar al apartado“Trabajo” o“Trabajo/Mis Empleos”. Seleccionar la relación laboral registrada que se desea consultar. Ingresar al detalle de la liquidación digital de haberes. Revisar los datos disponibles: sueldo bruto, sueldo neto, descuentos, aportes y contribuciones patronales.

La app también funciona como perfil digital oficial y permite acceder a otros documentos y credenciales, como el DNI digital, la licencia de conducir, la cédula verde, la constancia de CUIL y el Certificado Único de Discapacidad, entre otros servicios.

Qué datos conviene revisar en la liquidación digital

Al ingresar al recibo de sueldo digital, es recomendable controlar especialmente tres puntos. El primero es el salario bruto, que representa el monto total antes de descuentos. El segundo es el salario neto, es decir, el dinero que efectivamente debería cobrar el trabajador. El tercero son las deducciones, donde pueden figurar aportes jubilatorios, obra social, PAMI y otros conceptos vinculados a la seguridad social.

También es importante verificar que la relación laboral registrada coincida con el empleo real y que los datos declarados por el empleador sean correctos. La posibilidad de consultar esta información desde el celular puede ayudar a detectar errores, diferencias o inconsistencias de manera más rápida.

Por qué esta herramienta puede ser útil para los trabajadores

La digitalización de la liquidación de sueldo representa un avance práctico para quienes necesitan tener a mano su información laboral. En lugar de depender de papeles, correos electrónicos o plataformas internas de cada empresa, el trabajador puede consultar los datos desde una aplicación oficial y en cualquier momento.

Además, la función puede aportar mayor transparencia sobre cómo está compuesto el salario mensual. Ver el desglose de descuentos y contribuciones permite entender mejor qué se cobra, qué se descuenta y qué conceptos fueron informados por el empleador.

Mi Argentina y ARCA: una integración para simplificar trámites

La incorporación de la liquidación digital forma parte de una tendencia más amplia de digitalización de servicios públicos. La integración entre Mi Argentina y ARCA apunta a facilitar el acceso a información laboral y reducir la necesidad de realizar consultas presenciales o trámites adicionales.

Para los trabajadores incluidos en el sistema, la novedad implica una forma más rápida de consultar su recibo de sueldo, controlar descuentos y acceder a información clave desde un solo lugar. Para quienes aún no la visualizan, la disponibilidad dependerá de la incorporación del empleador al régimen de Liquidación Digital.