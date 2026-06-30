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Hay feriado el viernes 3 de julio: quiénes podrán ver el partido de la Selección Argentina contra Cabo Verde sin trabajar

Mientras millones de argentinos cumplirán con su jornada laboral, un grupo de personas disfrutará de un feriado que coincidirá con el partido de la Selección Argentina ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Además, habrá festejos, actividades y un almuerzo popular.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El calendario les jugó a favor: gracias a un feriado local, miles de personas podrán disfrutar de un fin de semana largo y seguir el encuentro de la Selección Argentina sin preocuparse por las obligaciones laborales o escolares.
El calendario les jugó a favor: gracias a un feriado local, miles de personas podrán disfrutar de un fin de semana largo y seguir el encuentro de la Selección Argentina sin preocuparse por las obligaciones laborales o escolares. Foto: Imagen cedida
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Mientras gran parte del país seguirá con su rutina habitual, un grupo de argentinos tendrá un beneficio especial este viernes 3 de julio. Gracias a un feriado local, podrán disfrutar de un fin de semana largo justo el mismo día en que la Selección Argentina enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

La coincidencia entre el asueto y el partido de la Scaloneta convertirá la jornada en una verdadera fiesta para miles de vecinos, que además podrán participar de actividades culturales, un almuerzo popular y una transmisión colectiva del encuentro.

El asueto local coincide con el duelo entre la Scaloneta y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, convirtiendo la jornada en una verdadera fiesta. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Quiénes tendrán feriado el viernes 3 de julio

El beneficio alcanzará a los habitantes del partido bonaerense de Pehuajó, donde las autoridades decretaron un asueto municipal por el 143° aniversario de la fundación de la ciudad.

La medida comprende a la administración pública municipal y a los establecimientos educativos del distrito, por lo que empleados y estudiantes tendrán un día no laborable que se extenderá hasta el fin de semana.

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La fecha coincide con uno de los compromisos más importantes de la Selección Argentina en el Mundial 2026, lo que permitirá que miles de personas puedan seguir el partido sin preocuparse por las obligaciones laborales o escolares.

Los vecinos de Pehuajó tendrán feriado el viernes 3 de julio y podrán seguir el partido de la Selección Argentina sin clases ni actividad en la administración pública. Foto: Tripadvisor.

Un almuerzo popular antes del partido de la Selección Argentina

Como parte de los festejos por el aniversario de Pehuajó, el municipio organizó una jornada repleta de actividades para toda la comunidad, que tendrá como epicentro la Plaza Dardo Rocha. Las celebraciones comenzarán a las 10 con el acto oficial y continuarán durante todo el día con propuestas recreativas, culturales y gastronómicas.

Uno de los principales atractivos será un gran almuerzo popular, en el que seis clubes deportivos y sociales de la ciudad prepararán un tradicional asado con cuero. Las porciones se ofrecerán a precios accesibles para que las familias puedan compartir el almuerzo antes del inicio del encuentro entre Argentina y Cabo Verde.

Además, habrá talleres recreativos, actividades para chicos y la entrega de premios del concurso “Manuelita, ¿dónde estás?”, organizado junto con la Fundación Walsh-Facio y el Museo Regional Rafael Hernández como homenaje al emblemático personaje creado por María Elena Walsh.

Además del feriado, el municipio organizó un gran almuerzo popular con asado, actividades culturales y espectáculos para celebrar el aniversario de la ciudad. Foto: Tripadvisor.

Música, actividades y un cierre a pura celebración

La agenda también contempla espectáculos durante toda la tarde con artistas locales que subirán al escenario principal para ofrecer shows musicales y presentaciones de danza.

El cierre de la jornada estará marcado por un gran recital que servirá para celebrar el aniversario de la ciudad y, si los resultados acompañan, una eventual clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial.

De esta manera, los vecinos de Pehuajó vivirán un viernes muy especial: un feriado local, actividades gratuitas, un almuerzo popular y la posibilidad de alentar a la Scaloneta en una jornada que combinará historia, tradición y fútbol en un mismo festejo.

FeriadoPehuajóSelección Argentina
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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