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Los jardineros coinciden: esta es la planta que florece todo el invierno sin necesitar sol directo

Aunque rompa las creencias, hay plantas que disfrutan el invierno sin recibir sol directo.

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Esta planta disfruta las bajas temperaturas y no necesita sol directo. (Foto Gemini)
Esta planta disfruta las bajas temperaturas y no necesita sol directo. (Foto Gemini) Foto: Gemini
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Hay una planta que florece todo el invierno sin necesitar sol directo. No es la única, es verdad, pero esta disfruta esas temperaturas y mantiene vivo el jardín. ¿Cuál es? El ciclamen.

El ciclamen encuentra en el otoño y el invierno las condiciones ideales para desarrollarse. Su principal ventaja es que no necesita sol directo.

El ciclamen florece todo el invierno sin necesitar sol directo

Crece mejor en lugares con luz natural abundante pero protegidos de los rayos solares intensos, lo que lo convierte en una opción ideal para galerías, patios cubiertos, balcones y ambientes interiores bien iluminados.

Ciclamen Foto: -

Por qué el ciclamen es la opción preferida para el invierno

Los especialistas destacan que sus cuidados son simples: solo requiere un sustrato con buen drenaje, riegos moderados y evitar el exceso de agua en las raíces. Una vez que encuentra el lugar adecuado, puede mantenerse saludable durante toda la temporada invernal.

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Ideal para espacios chicos y fácil de mantener

Otra de las ventajas del ciclamen es su tamaño compacto, que permite cultivarlo en macetas y jardineras sin problemas. Por eso, es una alternativa perfecta para quienes tienen poco espacio y buscan sumar color tanto en balcones pequeños como en patios más amplios.

Jardineros y viveristas coinciden en que pocas plantas ofrecen una combinación tan interesante de resistencia, floración prolongada y facilidad de mantenimiento durante el invierno.

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