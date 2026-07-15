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Hoy juega Argentina: el operativo de seguridad y cortes de tránsito en el Obelisco por la semifinal ante Inglaterra

La Policía de la Ciudad se despliega en el centro porteño. Hay interrupción total en Avenida Corrientes y se espera un gran caudal de personas post partido.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Operativo en el Obelisco por el partido de Argentina
Operativo en el Obelisco por el partido de Argentina Foto: NA
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un operativo de seguridad y control de tránsito en las inmediaciones del Obelisco. La puesta en marcha será en el marco del partido entre Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

El despliegue será preventivo y contempla la movilización de entre 700 y 800 efectivos pertenecientes a las áreas de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR) y patrullas en moto del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM), junto con brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.

Operativo en el Obelisco por el partido de Argentina Foto: NA

Según informaron, la planificación vial dispone el corte total de la Avenida Corrientes desde el Obelisco hacia el Bajo que se dará en los tramos comprendidos entre Libertad y Cerrito, y entre Carlos Pellegrini y Suipacha, así como también a la Diagonal Norte (Roque Sáenz Peña) entre las calles Cerrito y Libertad.

Recomendaciones de tránsito antes y durante el partido de Argentina

Ante este escenario, se recomienda a los automovilistas evitar por completo la circulación por la zona céntrica y desviar sus recorridos desde la altura de la Avenida Callao.

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Como parte del esquema de protección física, se instaló un vallado rodeando la estructura del Obelisco para evitar actos vandálicos. Todo el perímetro y el comportamiento de los concurrentes serán monitoreados de manera constante y en tiempo real a través de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU).

Por su parte, el sistema de transporte público sufrirá alteraciones severas, debido a que varias líneas de colectivos de la zona anticiparon que iniciarán una reducción gradual de sus servicios y frecuencias a partir de las 14:00.

Operativo en el Obelisco por el partido de Argentina Foto: NA

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Argentina, por Mundial 2026?

El partido contra Inglaterra se juega este miércoles 15 de julio a partir de las 16. El encuentro tendrá lugar en el estadio Atlanta, ubicado en Atlanta.

¿Por dónde ver en vivo Inglaterra vs. Argentina, por Mundial 2026?

El encuentro entre Inglaterra y Argentina se podrá ver en directo por Disney+, Telefe, TV Pública AR y TyC Sports, disponible en televisión en directo. Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

Mundial 2026Selección ArgentinaObeliscoOperativo de seguridad
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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