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Hinchas de San Lorenzo y Huracán se pelearon en el banderazo de Argentina en Atlanta antes de la semifinal con Inglaterra

La fiesta de los hinchas argentinos en Atlanta se vio empañada por un enfrentamiento entre simpatizantes de San Lorenzo y Huracán durante el banderazo previo a la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Pelea entre hinchas de San Lorenzo y Huracán en la previa al partido de la Selección Argentina.
Pelea entre hinchas de San Lorenzo y Huracán en la previa al partido de la Selección Argentina. Foto: Captura de video.
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La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra tuvo un episodio de violencia en las calles de Atlanta. Un grupo de hinchas de San Lorenzo y Huracán protagonizó una pelea durante el tradicional banderazo de apoyo a la Selección Argentina, en un evento que había reunido a miles de fanáticos para alentar al equipo de Lionel Scaloni.

El incidente ocurrió este martes en Underground Atlanta, un complejo comercial y gastronómico ubicado en el centro de la ciudad estadounidense, donde se desarrolló el denominado “Festival argentino”, una jornada organizada entre las 15 y las 23 con música, bombos, banderas y cánticos para acompañar a la Albiceleste antes del trascendental duelo frente a Inglaterra.

Los enfrentamientos quedaron registrados en distintos videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se observa cómo varios simpatizantes intercambian golpes y empujones mientras el resto de los presentes intenta separarlos.

El detalle del enfrentamiento entre hinchas argentinos en la previa al partido

Uno de los momentos más comentados fue cuando una persona buscó poner fin al enfrentamiento con una frase que rápidamente se volvió viral: “Vamos nosotros. Con los ingleses, boludo”, en alusión a que el verdadero rival de la jornada era Inglaterra y no otros hinchas argentinos.

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Según trascendió, en la pelea participaron al menos cinco personas. La intervención de la Policía de Atlanta permitió controlar rápidamente la situación antes de que el conflicto creciera. De acuerdo con fuentes policiales, además, hubo personas detenidas como consecuencia de los incidentes.

La situación generó sorpresa entre los miles de argentinos que se habían acercado para vivir una jornada festiva. Durante varias horas, el centro de Atlanta se tiñó de celeste y blanco con familias, grupos de amigos y simpatizantes llegados desde distintos puntos del mundo para acompañar a la Selección. Sin embargo, la histórica rivalidad entre San Lorenzo y Huracán terminó trasladándose inesperadamente al escenario mundialista y opacó por algunos minutos el clima de celebración.

La expectativa ahora está puesta en el encuentro que disputarán este miércoles Argentina e Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium, un partido cargado de historia y emoción que definirá al segundo finalista del Mundial 2026. El ganador se enfrentará a España en la gran final del torneo.

Mientras tanto, las imágenes de la pelea continúan circulando en las redes sociales y reavivaron el debate sobre la violencia entre hinchas, incluso en eventos internacionales donde el objetivo principal era respaldar a la Selección Argentina.

Mundial 2026Violencia en el fútbolSan LorenzoHuracán CAH
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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