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Trenes diferenciales del San Martín y Sarmiento: las nuevas opciones para viajar entre el Oeste y la Ciudad de Buenos Aires

La iniciativa busca aprovechar material rodante que hasta hace poco estaba reservado exclusivamente para pasajeros con destino al interior bonaerense. Uno de los principales atractivos de estos servicios diferenciales es la reducción en los tiempos de viaje.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Trenes Argentinos puso en marcha servicios diferenciales en las líneas San Martín y Sarmiento.
Trenes Argentinos puso en marcha servicios diferenciales en las líneas San Martín y Sarmiento. Foto: Wikipedia
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Los usuarios del transporte público del Oeste del Gran Buenos Aires cuentan desde hace algunos días con una alternativa que promete hacer más confortable el viaje cotidiano hacia la Ciudad de Buenos Aires. Trenes Argentinos puso en marcha servicios diferenciales en las líneas San Martín y Sarmiento, utilizando coches habitualmente destinados a recorridos de larga distancia, una modalidad que combina mayor confort con tiempos de viaje más reducidos.

La iniciativa busca aprovechar material rodante que hasta hace poco estaba reservado exclusivamente para pasajeros con destino al interior bonaerense. Ahora, esos mismos coches se incorporan a servicios metropolitanos con comodidades poco frecuentes en los recorridos suburbanos tradicionales, como ambientes climatizados, sanitarios y, en algunos casos, coche comedor.

Nuevos trenes diferenciales: menos paradas y viajes más rápidos entre el Oeste y Capital

Además de las mejoras en materia de confort, uno de los principales atractivos de estos servicios diferenciales es la reducción en los tiempos de viaje. Al realizar menos detenciones que las formaciones convencionales, permiten conectar distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de manera más ágil.

El Tren San Martín parte todos los días desde Retiro a las 18:15 y llega a José C. Paz a las 19:16. Foto: Trenes Argentinos

En el caso de la línea San Martín, por ejemplo, la formación parte todos los días desde Retiro a las 18:15 y llega a José C. Paz a las 19:16, aproximadamente 20 minutos antes que un servicio regular. Desde allí continúa hacia Pilar, Manzanares y Doctor Cabred, con horarios programados para quienes viajan hacia el corredor noroeste bonaerense.

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Línea San Martín: horarios, precios y comodidades del servicio diferencial

La formación utilizada es la misma que cubre el servicio de larga distancia entre Retiro y Junín, por lo que cuenta con aire acondicionado, baños y coche comedor. Los pasajeros pueden elegir entre las categorías Primera o Pullman, con tarifas que oscilan entre los $2.100 y $4.700, según el día de viaje y la clase seleccionada. Los boletos pueden adquirirse de manera anticipada a través de la página web de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas para servicios de larga distancia.

En el sentido contrario, los trenes parten desde Doctor Cabred y realizan paradas en Manzanares, Pilar, José C. Paz y Sáenz Peña antes de arribar a Retiro, ofreciendo una alternativa especialmente pensada para quienes viajan diariamente hacia la Ciudad. Además, Trenes Argentinos confirmó la incorporación de una parada en Cortines, localidad perteneciente al partido de Luján, ampliando la cobertura del servicio diferencial.

Línea Sarmiento: así funciona el tren diferencial entre Once, Haedo y Moreno

La línea Sarmiento también sumó una propuesta similar mediante la incorporación de coches del servicio de larga distancia que conecta Once con Bragado. En este caso, las formaciones ofrecen ambiente climatizado y baños, y realizan únicamente dos paradas intermedias: Haedo y Moreno.

La línea Sarmiento sumó una propuesta similar y realiza únicamente dos paradas intermedias: Haedo y Moreno. Foto: -

El servicio funciona los lunes, miércoles y viernes. Desde Once parte a las 18:35, llega a Haedo a las 19:21 y finaliza su recorrido en Moreno a las 19:56. En sentido inverso, sale de Moreno a las 6:29, se detiene en Haedo a las 7:05 y arriba a Once a las 7:50. El viaje tiene una duración total de una hora y 21 minutos.

Cuánto cuesta viajar en los trenes diferenciales del Sarmiento y San Martín

En el caso de la línea Sarmiento, la tarifa es única y fue fijada en $2.600 por tramo. Al igual que ocurre con el San Martín, los pasajes pueden comprarse de manera anticipada a través del sitio oficial de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas.

La diferencia de precio respecto del tren convencional encuentra su explicación en las prestaciones ofrecidas: coches de larga distancia, mayor comodidad para viajar sentado, climatización y una menor cantidad de paradas que permite optimizar los tiempos de traslado.

Los pasajes pueden comprarse a través del sitio oficial de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas. Foto: argentina.gob

Transporte público en el Oeste: una alternativa para mejorar la experiencia de viaje

La puesta en funcionamiento de estos trenes diferenciales representa una novedad para miles de usuarios del Oeste bonaerense, una de las regiones con mayor cantidad de pasajeros que diariamente se trasladan hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Con servicios más rápidos y mejores prestaciones, la propuesta busca posicionarse como una alternativa intermedia entre el tren metropolitano tradicional y otros medios de transporte de mayor costo. Para viajeros frecuentes, trabajadores y estudiantes, la posibilidad de reducir el tiempo de viaje y acceder a mayores comodidades podría convertirse en un factor decisivo a la hora de elegir cómo moverse entre el conurbano y la Capital.

Trenes ArgentinosTren San MartínTren Línea Sarmiento
Cristian Daniel Avila
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