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Trágico incendio en Pablo Nogués: murió una niña de 3 años y otros cuatro menores fueron hospitalizados

Las llamas consumieron gran parte del inmueble. El personal especializado realizó las pericias correspondientes para determinar cómo se originó el incendio.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Incendio en Pablo Nogués.
Incendio en Pablo Nogués. Foto: captura video Malvinas Argentinas Noticias.
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Una niña de 3 años murió este martes como consecuencia de un incendio que se desató en la vivienda donde residía junto a su familia, en la localidad bonaerense de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas. Además, cuatro de sus hermanos debieron ser trasladados a un hospital, donde permanecen internados y bajo atención médica.

El trágico episodio ocurrió en una casa ubicada en la esquina de Nazca y Lavoisier, donde, por motivos que aún se investigan, se desató un incendio que rápidamente consumió gran parte del inmueble.

Incendio en Pablo Nogués. Video: Malvinas Argentinas Noticias.

Según informaron las autoridades que participaron del operativo, dentro de la vivienda se encontraban dos adultos y cinco menores de edad al momento en que comenzaron las llamas. Como consecuencia, cuatro de los niños fueron trasladados al Hospital de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete para recibir asistencia.

De acuerdo con el medio local Enterate Malvinas, la pequeña falleció por inhalación de monóxido de carbono. Por su parte, los dos adultos lograron salir de la vivienda por sus propios medios y no presentaban heridas de gravedad, por lo que se encontraban fuera de peligro.

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Feroz incendio en Caballito:trabajaban dotaciones de Bomberos y varias ambulancias para asistir heridos

Feroz incendio en Caballito: trabajaban dotaciones de Bomberos y varias ambulancias para asistir heridos

Una vez extinguido el fuego, personal especializado realizó las pericias correspondientes para determinar cómo se originó el incendio. La investigación continúa en manos de la Justicia. En el operativo intervinieron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Malvinas Argentinas, efectivos de la Policía bonaerense, personal del SAME y agentes de la Policía Científica.

Feroz incendio en Caballito: trabajaron dotaciones de Bomberos y varias ambulancias para asistir heridos

Un incendio se desató el pasado viernes a las 4 de la mañana en un edificio de 9 pisos ubicado sobre la calle Rosario al 160, entre Doblas y Senillosa, en el barrio porteño de Caballito, y dejó como saldo al menos 5 personas que fueron trasladadas a distintos hospitales con diagnóstico “intoxicación por monóxido de carbono”.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de la Ciudad junto con personal del SAME y personal policial, que asistieron a los afectados por el siniestro.

Incendio en Caballito. Foto: Canal 26/Camila Tomaselli.

Como consecuencia del incendio, según fuentes oficiales a Canal 26, cinco personas mayores de edad fueron trasladadas a distintos hospitales por inhalación de monóxido de carbono. Tres de ellas fueron derivadas al Hospital Durand, una al Hospital Álvarez y la restante al Hospital Penna.

Además, otras nueve personas —seis mayores y tres menores de edad— recibieron asistencia médica en el lugar y no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Incendio en Caballito. Video: Canal 26/Camila Tomaselli

El fuego se desarrolló en un departamento del segundo piso, que afectó en forma generalizada un ambiente destinado a dormitorio y oficina, de aproximadamente 3 por 2 metros.

IncendioMuertePablo Nogués
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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