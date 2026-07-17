Grave accidente en la Ruta 7: las imágenes y los videos más impactantes del micro que volcó en Carmen de Areco

Accidente en la ruta 7 Foto: x @TransportePBA

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada del viernes sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de la localidad de Carmen de Areco, donde un micro de larga distancia cayó desde un puente con pasajeros a bordo.

El ómnibus, perteneciente a la empresa TAC, se dirigía hacia Buenos Aires con unas 20 personas a bordo cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control y terminó precipitándose desde una altura de aproximadamente seis metros.

Accidente en la ruta 7 Foto: x @TransportePBA

Mientras los equipos de emergencia trabajan en el lugar, uno de los pasajeros informó a TN que una fuerte ráfaga de viento provocó el accidente y que uno de los choferes había saltado del vehículo justo antes del impacto.

Accidente en la ruta 7 Foto: x @TransportePBA

Cómo fue el accidente del micro en la Ruta 7, en Carmen de Areco

El siniestro ocurrió sobre un puente ubicado a la altura del Arroyo La Guardia, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Según relató el pasajero a la misma cadena de noticias, el vehículo perdió el control por el temporal. “Estábamos subiendo el puente en Carmen de Areco. Aparentemente, una ráfaga de viento nos hizo volcar. Hay gente que está siendo atendida y ya rescataron a una persona atrapada”, contó.

El vehículo había partido desde la ciudad cordobesa de Laboulaye, con pasajeros también provenientes de San Luis, y tenía como destino final la localidad bonaerense de Moreno.

Accidente en ruta 7.Fuente: X

Como se encuentran los pasajeros del accidente en la Ruta 7

A bordo viajaban unas 20 personas, en su mayoría provenientes de Córdoba y San Luis, que se dirigían hacia distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Entre los ocupantes había un bebé, que debió ser asistido por los equipos de emergencia y trasladado a un centro de salud junto a otros heridos. Mientras tanto, varios pasajeros relataron el dramático episodio y contaron que el accidente ocurrió en cuestión de segundos.

Accidente en ruta 7 Foto: Captura

Uno de ellos aseguró en una entrevista brindada a TN que, antes de la caída, uno de los choferes habría abierto la puerta lateral del ómnibus y se habría arrojado mientras el vehículo aún estaba en movimiento.

Accidente en ruta 7 Foto: Captura

Según su relato, al momento de brindar el testimonio todavía no conocían su paradero. No obstante, esa versión aún no fue confirmada oficialmente por las autoridades, que continúan investigando las circunstancias del accidente.