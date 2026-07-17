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Al estilo NBA: el campeón del Mundial 2026 recibirá un anillo personalizado por primera vez en la historia

La FIFA adoptará una de las tradiciones más emblemáticas del deporte estadounidense para la final del domingo 19 de julio entre Argentina y España. Conocelo en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Anillo que entregará FIFA a los campeones del Mundial 2026.
Anillo que entregará FIFA a los campeones del Mundial 2026. Foto: NA
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La FIFA dispuso una nueva conmemoración para el campeón de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La entidad madre del fútbol mundial, además del emblemático trofeo y las tradicionales medallas de oro, le entregará anillos de campeón personalizados a los ganadores.

De acuerdo a la información difundida, con esta iniciativa, el organismo adoptará una de las costumbres del deporte estadounidense —muy común en la NFL y la NBA— para trasladarla a la consagración de la Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Anillo que entregará FIFA a los campeones del Mundial 2026.

Dichas piezas se confeccionarán únicamente para este certamen en homenaje al año del torneo, las cuales estarán numeradas de forma individual y contarán con su respectivo certificado de autenticidad.

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La conmemoración para el campeón

El reparto de estos anillos estará estrictamente controlado: 30 anillos serán entregados al seleccionado campeón del mundo.

En cuanto al diseño, en una de sus caras presentarán la silueta del trofeo de la Copa del Mundo, mientras que el reverso se personalizará a medida para reflejar los colores de la selección ganadora.

Un souvenir para pocos: el remanente saldrá a la venta

Las restantes 1996 piezas producidas se pondrán a disposición del público general como producto con licencia oficial de la FIFA, lo que permitirá a coleccionistas y seguidores de todo el mundo adquirir una réplica exacta de la pieza que ostentarán los futbolistas.

Anillo que entregará FIFA a los campeones del Mundial 2026. Foto: NA

FIFA confirmó que luego de la premiación del domingo, el capitán y el director técnico del seleccionado ganador obtendrán anillos provisionales para conmemorar la gesta en el podio.

Posteriormente, los 30 anillos definitivos del plantel se fabricarán con las medidas exactas de cada destinatario.

Mundial 2026CampeónFIFA
Matias Greisert
Matias Greisert

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Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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