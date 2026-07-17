Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Pase Cultural para jubilados: quiénes pueden acceder y cuáles son los beneficios

Los jubilados y pensionados de la Ciudad de Buenos Aires pueden acceder al Pase Cultural, un beneficio que brinda saldo para consumir en espacios culturales y descuentos en teatros, cines, librerías, museos y propuestas de formación.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Pase cultural para jubilados en CABA
Pase cultural para jubilados en CABA Foto: Revista El Abasto
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Pase Cultural para Adultos Mayores es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que permite un acceso a actividades y propuestas culturales con descuentos económicos y diversos beneficios. Los beneficiarios utilizan una tarjeta física y/o virtual con saldo para utilizar como medio de pago en comercios y espacios culturales adheridos de la Ciudad de Buenos Aires.

La carga de la tarjeta rige por 6 meses y el monto queda a disposición del beneficiario para utilizar en los comercios y espacios culturales adheridos ya sean librerías, teatros, cines o museos. Además, semana a semana se suman nuevas actividades y beneficios.

La carga del Pase Cultural rige por 6 meses y el monto queda a disposición del beneficiario para utilizar en los comercios y espacios culturales adheridos Foto: ANSES

¿Cómo acceder al Pase Cultural para jubilados?

Los requisitos para acceder al Pase Cultural para adultos mayores son:

  • Ser jubilado o pensionado.
  • Tener más de 60 años.
  • Residir en CABA y contar con documentación que lo acredite.
  • Percibir una jubilación y/o pensión que no supere los $600.000 mensuales.

La inscripción se realiza de manera online o presencial y los documentos que se necesitan son:

Contenido Recomendado

PAMI:cómo afiliarse online y quiénes pueden acceder a la cobertura médica

PAMI: cómo afiliarse online y quiénes pueden acceder a la cobertura médica

Recetas electrónicas en Mi PAMI:los descuidos que pueden dejarte sin remedios y cómo solucionarlos

Recetas electrónicas en Mi PAMI: los descuidos que pueden dejarte sin remedios y cómo solucionarlos
  • DNI
  • Último recibo de jubilación
  • En caso de no presentar la residencia en CABA en el documento, es necesario presentar una factura de un servicio a nombre del solicitante con domicilio en CABA.
Para inscribirse al Pase Cultural se requiere el DNI y el último recibo de jubilación. Foto: ANSES

¿Cómo inscribirse al Pase Cultural para jubilados en CABA?

La inscripción online al Pase Cultural se realiza a través de la plataforma TAD (Trámites a Distancia) del Gobierno de la Ciudad, para lo que hay que contar con una cuenta de Mi BA vinculada al CUIL.

  1. Iniciar sesión en la plataforma TAD.
  2. Escribir “Pase Cultural” en el buscador.
  3. Seleccionar la opción “Inscripción a Pase Cultural - Adultos Mayores”.
  4. Clickear en “Iniciar trámite”.
  5. Completar el formulario con los datos personales.
  6. Adjuntar la documentación solicitada.
  7. Confirmar el trámite.
  8. Esperar el contacto del equipo del Pase Cultural por correo electrónico.

¿Cuál es el cronograma semanal de propuestas del Pase Cultural?

La agenda de actividades del Pase Cultural puede consultarse para ver las propuestas semanales y mensuales a través de la cuenta oficial de Instagram del programa: @pasecultural. Allí pueden apreciarse las novedades, beneficios vigentes y eventos disponibles.

La tarjeta ofrece además acceso a descuentos y promociones en librerías, teatros, cines, museos, centros culturales y espacios de formación adheridos.

Jubilados pase cultural
La tarjeta del pase cultural ofrece descuentos y promociones en librerías, teatros, cines, museos, centros culturales y espacios de formación adheridos. Foto: Urgente24

¿Qué lugares ofrecen descuentos con el Pase Cultural?

Librerías

  • SBS — 5% de descuento
  • Vuelvo al Sur — 5% de descuento
  • Libros del Pasaje — 5% de descuento
  • Naesqui — 10% de descuento
  • Estación de Libros — 10% de descuento
  • Medio pan y un libro — 5% de descuento
  • Librería Hernández — 5% de descuento
  • La Maga Libros — 5% de descuento, sólo abonando con tarjeta Pase
  • La Maja Libros — 10% de descuento, sólo abonando con tarjeta Pase
  • Escape a Plutón — 10% de descuento en librería online con el código PASECULTURAL
  • Te llamaré viernes — 5% de descuento
  • Magia Libros — 5% de descuento
  • Eterna Cadencia — 5% de descuento
  • Cúspide — 5% de descuento
  • La Coop — consumo presentando la tarjeta Pase Cultural
  • El Hacedor — 5% de descuento
  • Mandrágora Libros — 5% de descuento
  • Gould Libros — 10% de descuento en efectivo y débito presentando la tarjeta Pase
  • Ritualitos — 5% o 10% de descuento, según editorial
  • Librería del Fondo — 5% de descuento
  • Librería La Libre — 5% de descuento
  • Yenny / El Ateneo — 5% de descuento

Teatros

  • El Popular — 30% de descuento en entradas por Alternativa Teatral (presentando la tarjeta en la puerta)
  • Teatrarte — 2x1 por Alternativa Teatral y en boletería
  • Proyecto Garland — 25% de descuento sobre la entrada general
  • Teatro Presidente Alvear — 50% de descuento
  • Teatro de la Ribera — 50% de descuento
  • Teatro Regio — 50% de descuento
  • Teatro Sarmiento — 50% de descuento
  • Teatro San Martín – Sala Casacuberta — 50% de descuento
  • Teatro San Martín – Sala Cunill Cabanellas — 50% de descuento
  • Teatro San Martín – Visitas guiadas — 50% de descuento
  • Alternativa Teatral (plataforma) — posibilidad de consumir con saldo de la tarjeta Pase Cultural a través de la web

Librerías artísticas

  • Teorema — 10% de descuento (no acumulable con otras promociones)
  • Thesis — 10% de descuento
  • Librería del Sol (Av. Avellaneda 1003) — 15% de descuento

Formación

  • Centro Universitario de Idiomas (CUI) — 20% de descuento en las cuotas

Cines

  • Hoyts — 50% de descuento en entradas 2D y 3D (sólo por web)
  • Cinemark — 50% de descuento en entradas 2D y 3D (sólo por web)
  • Cinema Devoto — entradas a $7000 en 2D y $8500 en 3D, válido por web (con cargo de servicio) y presencial
Descuentos en Hoyts, Cinemark y Cinema Devoto con el Pase Cultural para jubilados Foto: Foto generada con IA Canal 26

Centros culturales

  • Luzuriaga Club — 10% de descuento en talleres
  • Centro Cultural San Martín — 20% de descuento en cursos con el BIN 604209
  • Centro Cultural Recoleta — 20% de descuento en talleres con tarjeta Pase

Museos (entrada gratuita)

  • MIJU
  • Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken
  • Museo Saavedra
  • Museo Larreta
  • Barraca Peña
  • Museo Carlos Gardel
  • Museo Perlotti
  • Buenos Aires Museo
  • Casa Virrey Liniers y Casa del Historiador
  • Museo Sívori
  • Museo Isaac Fernández Blanco
  • Isaac Fernández Blanco – Sede Casa Fernández Blanco
  • Torre Monumental
  • Museo del Humor
  • Museo de Arte Popular José Hernández
  • Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
JubiladosCineTeatroCiudad de Buenos Aires
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este viernes 17 de julio de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este viernes 17 de julio de 2026

  2. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este jueves 16 de julio de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este jueves 16 de julio de 2026

  3. Cómo funciona el servicio de trenes este miércoles por el partido de Argentina vs. Inglaterra

    Cómo funciona el servicio de trenes este miércoles por el partido de Argentina vs. Inglaterra

  4. Apagón en CABA:casi 20 mil usuarios de Edesur se quedaron sin luz y varios barrios amanecieron a oscuras

    Apagón en CABA: casi 20 mil usuarios de Edesur se quedaron sin luz y varios barrios amanecieron a oscuras

  5. “Unidos por Santi”:el pedido solidario para que un nene y su familia puedan viajar a España por un tratamiento médico

    “Unidos por Santi”: el pedido solidario para que un nene y su familia puedan viajar a España por un tratamiento médico
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Con la presencia de Javier Milei, la AMIA recordó a sus víctimas a 32 años del atentado y pidió reforzar la seguridad en la Triple Frontera

Con la presencia de Javier Milei, la AMIA recordó a sus víctimas a 32 años del atentado y pidió reforzar la seguridad en la Triple Frontera

El Gobierno analiza decretar feriado después de la final del Mundial

The Guardian reavivó el debate por Malvinas y pidió que Reino Unido vuelva a negociar con Argentina

Javier Milei defendió la propiedad privada, apuntó contra el populismo y aseguró que buscará la reelección en 2027

Economía

ANSES confirma quiénes cobran este viernes 17 de julio:jubilaciones, AUH, AUE, Progresar y asignaciones

ANSES confirma quiénes cobran este viernes 17 de julio: jubilaciones, AUH, AUE, Progresar y asignaciones

Cuánto cobran los camioneros:de cuánto es el sueldo básico en julio 2026 tras el nuevo acuerdo

Canasta básica de crianza por las nubes:cuánto se necesita para mantener un niño en Argentina

Los exorbitantes precios de las entradas para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España:los costos de cada categoría

Internacionales

La nueva medida de Estados Unidos que obliga a soldados mayores de 30 a controlar su testosterona

La nueva medida de Estados Unidos que obliga a soldados mayores de 30 a controlar su testosterona

Preocupación antes de la final del Mundial 2026:el humo de los incendios en Canadá afecta a Nueva York

Recrudece la guerra en Medio Oriente:Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques sobre Irán

Trump impone aranceles del 25% a productos de Brasil y agrava la disputa comercial con Lula da Silva