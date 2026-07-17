Pase Cultural para jubilados: quiénes pueden acceder y cuáles son los beneficios

El Pase Cultural para Adultos Mayores es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que permite un acceso a actividades y propuestas culturales con descuentos económicos y diversos beneficios. Los beneficiarios utilizan una tarjeta física y/o virtual con saldo para utilizar como medio de pago en comercios y espacios culturales adheridos de la Ciudad de Buenos Aires.
La carga de la tarjeta rige por 6 meses y el monto queda a disposición del beneficiario para utilizar en los comercios y espacios culturales adheridos ya sean librerías, teatros, cines o museos. Además, semana a semana se suman nuevas actividades y beneficios.
¿Cómo acceder al Pase Cultural para jubilados?
Los requisitos para acceder al Pase Cultural para adultos mayores son:
- Ser jubilado o pensionado.
- Tener más de 60 años.
- Residir en CABA y contar con documentación que lo acredite.
- Percibir una jubilación y/o pensión que no supere los $600.000 mensuales.
La inscripción se realiza de manera online o presencial y los documentos que se necesitan son:
- DNI
- Último recibo de jubilación
- En caso de no presentar la residencia en CABA en el documento, es necesario presentar una factura de un servicio a nombre del solicitante con domicilio en CABA.
¿Cómo inscribirse al Pase Cultural para jubilados en CABA?
La inscripción online al Pase Cultural se realiza a través de la plataforma TAD (Trámites a Distancia) del Gobierno de la Ciudad, para lo que hay que contar con una cuenta de Mi BA vinculada al CUIL.
- Iniciar sesión en la plataforma TAD.
- Escribir “Pase Cultural” en el buscador.
- Seleccionar la opción “Inscripción a Pase Cultural - Adultos Mayores”.
- Clickear en “Iniciar trámite”.
- Completar el formulario con los datos personales.
- Adjuntar la documentación solicitada.
- Confirmar el trámite.
- Esperar el contacto del equipo del Pase Cultural por correo electrónico.
¿Cuál es el cronograma semanal de propuestas del Pase Cultural?
La agenda de actividades del Pase Cultural puede consultarse para ver las propuestas semanales y mensuales a través de la cuenta oficial de Instagram del programa: @pasecultural. Allí pueden apreciarse las novedades, beneficios vigentes y eventos disponibles.
La tarjeta ofrece además acceso a descuentos y promociones en librerías, teatros, cines, museos, centros culturales y espacios de formación adheridos.
¿Qué lugares ofrecen descuentos con el Pase Cultural?
Librerías
- SBS — 5% de descuento
- Vuelvo al Sur — 5% de descuento
- Libros del Pasaje — 5% de descuento
- Naesqui — 10% de descuento
- Estación de Libros — 10% de descuento
- Medio pan y un libro — 5% de descuento
- Librería Hernández — 5% de descuento
- La Maga Libros — 5% de descuento, sólo abonando con tarjeta Pase
- La Maja Libros — 10% de descuento, sólo abonando con tarjeta Pase
- Escape a Plutón — 10% de descuento en librería online con el código PASECULTURAL
- Te llamaré viernes — 5% de descuento
- Magia Libros — 5% de descuento
- Eterna Cadencia — 5% de descuento
- Cúspide — 5% de descuento
- La Coop — consumo presentando la tarjeta Pase Cultural
- El Hacedor — 5% de descuento
- Mandrágora Libros — 5% de descuento
- Gould Libros — 10% de descuento en efectivo y débito presentando la tarjeta Pase
- Ritualitos — 5% o 10% de descuento, según editorial
- Librería del Fondo — 5% de descuento
- Librería La Libre — 5% de descuento
- Yenny / El Ateneo — 5% de descuento
Teatros
- El Popular — 30% de descuento en entradas por Alternativa Teatral (presentando la tarjeta en la puerta)
- Teatrarte — 2x1 por Alternativa Teatral y en boletería
- Proyecto Garland — 25% de descuento sobre la entrada general
- Teatro Presidente Alvear — 50% de descuento
- Teatro de la Ribera — 50% de descuento
- Teatro Regio — 50% de descuento
- Teatro Sarmiento — 50% de descuento
- Teatro San Martín – Sala Casacuberta — 50% de descuento
- Teatro San Martín – Sala Cunill Cabanellas — 50% de descuento
- Teatro San Martín – Visitas guiadas — 50% de descuento
- Alternativa Teatral (plataforma) — posibilidad de consumir con saldo de la tarjeta Pase Cultural a través de la web
Librerías artísticas
- Teorema — 10% de descuento (no acumulable con otras promociones)
- Thesis — 10% de descuento
- Librería del Sol (Av. Avellaneda 1003) — 15% de descuento
Formación
- Centro Universitario de Idiomas (CUI) — 20% de descuento en las cuotas
Cines
- Hoyts — 50% de descuento en entradas 2D y 3D (sólo por web)
- Cinemark — 50% de descuento en entradas 2D y 3D (sólo por web)
- Cinema Devoto — entradas a $7000 en 2D y $8500 en 3D, válido por web (con cargo de servicio) y presencial
Centros culturales
- Luzuriaga Club — 10% de descuento en talleres
- Centro Cultural San Martín — 20% de descuento en cursos con el BIN 604209
- Centro Cultural Recoleta — 20% de descuento en talleres con tarjeta Pase
Museos (entrada gratuita)
- MIJU
- Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken
- Museo Saavedra
- Museo Larreta
- Barraca Peña
- Museo Carlos Gardel
- Museo Perlotti
- Buenos Aires Museo
- Casa Virrey Liniers y Casa del Historiador
- Museo Sívori
- Museo Isaac Fernández Blanco
- Isaac Fernández Blanco – Sede Casa Fernández Blanco
- Torre Monumental
- Museo del Humor
- Museo de Arte Popular José Hernández
- Museo de Arte Moderno de Buenos Aires