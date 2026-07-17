Pase Cultural para jubilados: quiénes pueden acceder y cuáles son los beneficios

Pase cultural para jubilados en CABA Foto: Revista El Abasto

El Pase Cultural para Adultos Mayores es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que permite un acceso a actividades y propuestas culturales con descuentos económicos y diversos beneficios. Los beneficiarios utilizan una tarjeta física y/o virtual con saldo para utilizar como medio de pago en comercios y espacios culturales adheridos de la Ciudad de Buenos Aires.

La carga de la tarjeta rige por 6 meses y el monto queda a disposición del beneficiario para utilizar en los comercios y espacios culturales adheridos ya sean librerías, teatros, cines o museos. Además, semana a semana se suman nuevas actividades y beneficios.

La carga del Pase Cultural rige por 6 meses y el monto queda a disposición del beneficiario para utilizar en los comercios y espacios culturales adheridos Foto: ANSES

¿Cómo acceder al Pase Cultural para jubilados?

Los requisitos para acceder al Pase Cultural para adultos mayores son:

Ser jubilado o pensionado.

Tener más de 60 años.

Residir en CABA y contar con documentación que lo acredite.

Percibir una jubilación y/o pensión que no supere los $600.000 mensuales.

La inscripción se realiza de manera online o presencial y los documentos que se necesitan son:

DNI

Último recibo de jubilación

En caso de no presentar la residencia en CABA en el documento, es necesario presentar una factura de un servicio a nombre del solicitante con domicilio en CABA.

Para inscribirse al Pase Cultural se requiere el DNI y el último recibo de jubilación. Foto: ANSES

¿Cómo inscribirse al Pase Cultural para jubilados en CABA?

La inscripción online al Pase Cultural se realiza a través de la plataforma TAD (Trámites a Distancia) del Gobierno de la Ciudad, para lo que hay que contar con una cuenta de Mi BA vinculada al CUIL.

Iniciar sesión en la plataforma TAD. Escribir “Pase Cultural” en el buscador. Seleccionar la opción “Inscripción a Pase Cultural - Adultos Mayores”. Clickear en “Iniciar trámite”. Completar el formulario con los datos personales. Adjuntar la documentación solicitada. Confirmar el trámite. Esperar el contacto del equipo del Pase Cultural por correo electrónico.

¿Cuál es el cronograma semanal de propuestas del Pase Cultural?

La agenda de actividades del Pase Cultural puede consultarse para ver las propuestas semanales y mensuales a través de la cuenta oficial de Instagram del programa: @pasecultural. Allí pueden apreciarse las novedades, beneficios vigentes y eventos disponibles.

La tarjeta ofrece además acceso a descuentos y promociones en librerías, teatros, cines, museos, centros culturales y espacios de formación adheridos.

La tarjeta del pase cultural ofrece descuentos y promociones en librerías, teatros, cines, museos, centros culturales y espacios de formación adheridos. Foto: Urgente24

¿Qué lugares ofrecen descuentos con el Pase Cultural?

Librerías

SBS — 5% de descuento

Vuelvo al Sur — 5% de descuento

Libros del Pasaje — 5% de descuento

Naesqui — 10% de descuento

Estación de Libros — 10% de descuento

Medio pan y un libro — 5% de descuento

Librería Hernández — 5% de descuento

La Maga Libros — 5% de descuento, sólo abonando con tarjeta Pase

La Maja Libros — 10% de descuento, sólo abonando con tarjeta Pase

Escape a Plutón — 10% de descuento en librería online con el código PASECULTURAL

Te llamaré viernes — 5% de descuento

Magia Libros — 5% de descuento

Eterna Cadencia — 5% de descuento

Cúspide — 5% de descuento

La Coop — consumo presentando la tarjeta Pase Cultural

El Hacedor — 5% de descuento

Mandrágora Libros — 5% de descuento

Gould Libros — 10% de descuento en efectivo y débito presentando la tarjeta Pase

Ritualitos — 5% o 10% de descuento, según editorial

Librería del Fondo — 5% de descuento

Librería La Libre — 5% de descuento

Yenny / El Ateneo — 5% de descuento

Teatros

El Popular — 30% de descuento en entradas por Alternativa Teatral (presentando la tarjeta en la puerta)

Teatrarte — 2x1 por Alternativa Teatral y en boletería

Proyecto Garland — 25% de descuento sobre la entrada general

Teatro Presidente Alvear — 50% de descuento

Teatro de la Ribera — 50% de descuento

Teatro Regio — 50% de descuento

Teatro Sarmiento — 50% de descuento

Teatro San Martín – Sala Casacuberta — 50% de descuento

Teatro San Martín – Sala Cunill Cabanellas — 50% de descuento

Teatro San Martín – Visitas guiadas — 50% de descuento

Alternativa Teatral (plataforma) — posibilidad de consumir con saldo de la tarjeta Pase Cultural a través de la web

Librerías artísticas

Teorema — 10% de descuento (no acumulable con otras promociones)

Thesis — 10% de descuento

Librería del Sol (Av. Avellaneda 1003) — 15% de descuento

Formación

Centro Universitario de Idiomas (CUI) — 20% de descuento en las cuotas

Cines

Hoyts — 50% de descuento en entradas 2D y 3D (sólo por web)

Cinemark — 50% de descuento en entradas 2D y 3D (sólo por web)

Cinema Devoto — entradas a $7000 en 2D y $8500 en 3D, válido por web (con cargo de servicio) y presencial

Descuentos en Hoyts, Cinemark y Cinema Devoto con el Pase Cultural para jubilados Foto: Foto generada con IA Canal 26

Centros culturales

Luzuriaga Club — 10% de descuento en talleres

Centro Cultural San Martín — 20% de descuento en cursos con el BIN 604209

Centro Cultural Recoleta — 20% de descuento en talleres con tarjeta Pase

Museos (entrada gratuita)