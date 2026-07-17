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Argentina ya tiene camiseta para la final del Mundial 2026 ante España: el guiño que ilusiona a todos

Argentina ya tiene camiseta confirmada para la final del Mundial 2026 ante España. La FIFA definió los uniformes y el dato ilusiona a todos los hinchas.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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La eufórica celebración de la Selección Argentina tras el empate transitorio de Enzo Fernández ante Inglaterra.
La eufórica celebración de la Selección Argentina tras el empate transitorio de Enzo Fernández ante Inglaterra. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)
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La Selección argentina ya conoce uno de los detalles más esperados antes de la gran final del Mundial 2026 frente a España: con qué camiseta saldrá a jugar el partido decisivo. La FIFA definió oficialmente la indumentaria de ambos equipos y la noticia no pasó desapercibida entre los hinchas, porque la Albiceleste utilizará su camiseta más emblemática.

El equipo nacional jugará con la tradicional camiseta blanca con bastones celestes, una elección que rápidamente despertó ilusión por un motivo muy especial: con ese diseño, Argentina consiguió sus tres estrellas mundiales en 1978, 1986 y 2022.

La camiseta de Argentina ante España en la final del Mundial 2026

Para el duelo decisivo, la Selección argentina utilizará la clásica casaca titular: blanca con bastones celestes, acompañada por short blanco con detalles negros y medias blancas con detalles celestes y azul marino.

La confirmación generó un fuerte impacto entre los fanáticos, no solo por tratarse de la camiseta más reconocida del fútbol argentino, sino también por la carga histórica que arrastra. Cada final del mundo tiene sus símbolos, y en este caso la indumentaria aparece como un detalle cargado de memoria, emoción y superstición futbolera.

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Los jugadores de la Selección Argentina festejan el triunfo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.
El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza. Foto: REUTERS

En un partido de semejante magnitud, cualquier dato puede tomar otra dimensión. Y para Argentina, la camiseta celeste y blanca no es simplemente un uniforme: es una marca de identidad, una conexión directa con las noches más gloriosas de su historia.

El antecedente que alimenta la ilusión de los hinchas argentinos

El dato que más entusiasma a los hinchas es contundente: Argentina ganó sus tres Mundiales usando la camiseta titular celeste y blanca. Ocurrió en 1978, en la final ante Países Bajos; en 1986, frente a Alemania; y en 2022, en la recordada definición contra Francia.

La contracara también forma parte del relato mundialista. Cuando la Selección disputó finales con camiseta alternativa azul, el resultado no fue positivo: perdió en 1990 ante Alemania y en 2014 también frente al mismo rival.

Por eso, la decisión de la FIFA de asignarle a Argentina su vestimenta tradicional fue recibida como una señal positiva por una enorme cantidad de fanáticos. En el fútbol, la historia pesa, los detalles se miran con lupa y las coincidencias suelen transformarse en argumentos de fe.

Cómo vestirá Dibu Martínez en la final

Otro de los detalles confirmados tiene como protagonista a Emiliano “Dibu” Martínez, una de las figuras más importantes de la Selección en los últimos años. El arquero argentino utilizará un conjunto de color verde claro con detalles negros, tanto en la camiseta como en el short, y completará el uniforme con medias verdes.

Julián Álvarez festejando su gol contra Suiza
Julián Álvarez y su golazo contra Suiza en los cuartos de final del Mundial. Foto: REUTERS

La presencia del Dibu en una nueva final mundialista suma otro condimento especial. Su figura ya quedó grabada en la historia grande de la Selección, especialmente por sus actuaciones decisivas en Qatar 2022. Ahora, volverá a estar bajo los reflectores en un escenario que promete máxima tensión.

España también tiene indumentaria confirmada para la final

Del otro lado estará España, que también ya conoce el uniforme con el que buscará levantar la Copa del Mundo. Los jugadores de campo vestirán camiseta roja con mangas azul marino, short azul marino con detalles rojos y medias azules con detalles rojos y amarillos.

El arquero español Unai Simón utilizará una indumentaria de color celeste con detalles amarillos en camiseta, short y medias.

La final entre Argentina y España promete ser uno de los partidos más atractivos del torneo, no solo por la jerarquía de ambos planteles, sino también por el enorme peso simbólico que tendrá para los dos países. La Albiceleste irá por otra página dorada, mientras que el seleccionado español intentará volver a tocar la gloria mundial.

Los otros detalles definidos por FIFA para la gran final

Además de las camisetas principales, la FIFA también estableció otros elementos de la indumentaria para el partido. La pechera de España será magenta, mientras que la de Argentina será violeta. El árbitro dirigirá con un uniforme negro con detalles dorados, y los alcanzapelotas estarán vestidos de gris oscuro.

Aunque parezcan detalles menores, cada aspecto de una final mundialista está cuidadosamente organizado. Desde los colores de los equipos hasta el uniforme arbitral, todo forma parte de una puesta en escena global que será seguida por millones de personas en todo el mundo.

Selección ArgentinaMundial 2026Selección España
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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