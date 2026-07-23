Orgullo regional: la UBA y otras universidades de América Latina se consolidan entre las mejores instituciones educativas de medicina

Facultad de Medicina UBA. Foto: Gentileza Wikipedia.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a ubicarse entre las instituciones académicas más prestigiosas del planeta. Así lo confirmó el QS World University Rankings by Subject 2026, uno de los rankings universitarios más reconocidos a nivel internacional, que evalúa el desempeño de más de 1.900 universidades en 55 disciplinas.

Este año, la casa de estudios argentina se posicionó entre las 12 mejores de 100 en el mundo, y cinco en el Top 50, un resultado que reafirma su prestigio internacional y el nivel de excelencia alcanzado en distintas áreas del conocimiento.

La UBA de medicina está posicionada como una de las mejores universidades del mundo Foto: -

El informe también refleja el crecimiento de las universidades latinoamericanas en carreras vinculadas a la salud. En particular, Medicina continúa consolidándose como una de las disciplinas más competitivas de la región, con varias instituciones ubicadas entre las mejores del mundo.

Universidad de Harvard: la institución que lidera el podio mundial en Medicina

La Universidad de Harvard volvió a ocupar el primer lugar en el ranking para la carrera de Medicina, consolidándose como la institución de mayor prestigio del mundo en esta disciplina. Su liderazgo se explica por la excelencia de su producción científica, la calidad de sus docentes e investigadores y la fuerte reputación académica que mantiene desde hace décadas.

La evaluación de QS tiene en cuenta indicadores como la reputación entre académicos y empleadores, la cantidad de investigaciones publicadas en revistas científicas de alto impacto, el número de citaciones recibidas y el nivel de colaboración internacional de cada universidad.

Junto a Harvard aparecen otras instituciones de referencia mundial como la Universidad de Oxford, la Universidad Johns Hopkins, la Universidad de Stanford y la Universidad de Cambridge, que año tras año integran los primeros puestos en la formación de profesionales de la salud.

Top 10 en América Latina: la UBA, entre las mejores

Top 10 en América Latina: cuáles son las mejores universidades de la región en medicina, según QS 2026

En cuanto a las universidades de América Latina, las que tuvieron mejor desempeño también fueron en Medicina. La clasificación refleja el crecimiento sostenido de la investigación científica y la calidad académica de varias instituciones de la región, con Brasil, México, Chile y Argentina entre los países mejor representados.

El top 10 latinoamericano quedó conformado de la siguiente manera:

Universidad de São Paulo (Brasil). Universidad Nacional Autónoma de México (México). Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile). Universidad de Chile (Chile). Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) (Brasil). Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil). Universidad de Buenos Aires (Argentina). Tecnológico de Monterrey (México). Universidad Federal de São Paulo (Brasil). Pontificia Universidad Católica Argentina (Argentina).

Cupales son las mejores universidades de medicina del mundo Foto: Unsplash

La presencia de la UBA entre las diez mejores universidades de América Latina para estudiar Medicina ratifica el prestigio de la educación superior argentina y su reconocimiento internacional.

Los resultados del QS World University Rankings by Subject 2026 reflejan entonces el impacto de la investigación, la calidad de la enseñanza y la formación de profesionales altamente capacitados, posicionando a América Latina como una de las regiones con más prestigio en cuanto a la formación y el ámbito académico global.