Cierran la autopista Dellepiane por obras: cuándo, hasta qué día y cómo serán los desvíos

Obras en la AU Dellepiane. Foto: Prensa GCBA

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires informó que este sábado 20 de junio Autopistas Urbanas (AUSA) cerrará ambas manos de la autopista Dellepiane, entre Av. Argentina y Escalada, para montar una nueva pasarela peatonal a la altura de Basualdo y seguir con el plan de convertirla en la primera Autopista Parque de Buenos Aires.

Qué tramo de la autopista Dellepiane estará cerrado y desde qué hora

La autopista Dellepiane tendrá un corte total en ambas manos entre Avenida Argentina y Escalada a partir de este sábado desde las 18 horas y la restricción se mantendrá hasta el domingo a las 12 del mediodía. La interrupción se enmarca en la nueva etapa de obras sobre la traza.

En esa línea, el cierre responde al montaje de una nueva pasarela peatonal a la altura de Basualdo, una estructura que formará parte del rediseño integral del corredor. Para realizar esta tarea, se desplegará una grúa de gran porte sobre la autopista, con la que se instalarán las dos vigas principales de la pasarela. Cada una de esas piezas tiene un peso aproximado de 150 toneladas y dimensiones de 25,80 metros de largo por 4,50 metros de ancho, lo que obliga a una interrupción total del tránsito durante buena parte del fin de semana.

Siguen las obras en la Autopista Dellepiane. Video: AUSA

Esta nueva pasarela no solo permitirá una conexión más segura entre ambos lados de la autopista, sino que además facilitará el acceso a la futura estación central del Metrobús. También contará con rampas accesibles, pensadas para personas con movilidad reducida, cochecitos de bebé y circulación peatonal más segura en la zona.

Cuáles serán los desvíos por el corte total en Dellepiane

Durante el cierre de la AU Dellepiane, todo el tránsito que normalmente circula por la autopista será desviado hacia las colectoras. Esa será la principal alternativa operativa para quienes necesiten atravesar la zona mientras se desarrollan los trabajos de montaje de la pasarela.

Además, para quienes busquen evitar directamente el sector de obra, las autoridades recomendaron utilizar la Autopista Perito Moreno como conexión alternativa entre la AU 25 de Mayo y la Avenida General Paz. De esta manera, se busca reducir la congestión en las inmediaciones del cierre y ofrecer una vía de circulación más fluida para los automovilistas que habitualmente usan Dellepiane.

Dado que se trata de una intervención sobre una de las autopistas más transitadas de la Ciudad, el operativo tendrá impacto sobre miles de vehículos. Por eso, se recomienda prever demoras, salir con anticipación y, en la medida de lo posible, optar por recorridos alternativos para evitar complicaciones durante el fin de semana.

Siguen las obras en la Autopista Dellepiane. Foto: AUSA

Cómo sigue el proyecto para transformar Dellepiane en la primera Autopista Parque

El corte programado forma parte de un plan de obras más amplio con el que la Ciudad busca convertir a la Dellepiane en la primera Autopista Parque de Buenos Aires. Se trata de una intervención integral impulsada por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura y ejecutada por AUSA, con el objetivo de mejorar la circulación, reforzar la seguridad vial y sumar infraestructura para peatones, transporte público y espacios verdes.

Dentro de ese proyecto ya se instaló una pasarela peatonal similar a la altura de Piedra Buena y también se habilitaron nuevos puentes sobre la traza, entre ellos uno en la calle Río Negro, apto para tránsito pesado. Además, el plan contempla la refuncionalización de ingresos y egresos, el recambio integral de defensas laterales y la incorporación de amortiguadores de impacto para hacer más segura la circulación diaria.

Uno de los ejes centrales será la incorporación de un corredor exclusivo para colectivos en el centro de la autopista, que irá desde Piedra Buena hasta empalmar con el Metrobús de la AU 25 de Mayo. Este tramo tendrá doble mano, contará con seis paradores centrales y estará separado del tránsito general mediante defensas de hormigón. A eso se sumarán nuevas pasarelas elevadas, iluminación, rampas accesibles y señalización renovada.

Siguen las obras en la Autopista Dellepiane. Foto: AUSA

El proyecto también incluye la construcción de nuevos tramos de colectoras Norte y Sur entre Piedra Buena y Rucci, además de la creación de un parque lineal de 4 kilómetros con canchas deportivas, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas, senderos y bicisendas. En paralelo, se desarrolla una obra hidráulica en la cuenca Cildáñez para mejorar el drenaje y prevenir anegamientos ante lluvias intensas, con beneficios directos para miles de vecinos de la zona.