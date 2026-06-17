Viajar a la Costa será más rápido: el anuncio de AUBASA sobre los peajes que cambiará el tránsito en las rutas

Telepeaje.; TelePASE. Foto: Archivo.

Los viajes hacia la Costa Atlántica experimentarán algunos cambios, ya que la empresa AUBASA confirmó la implementación del sistema de peajes sin barreras denominado Free Flow. Esta tecnología permitirá circular sin detenerse ni reducir la velocidad en distintos corredores estratégicos turísticos de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa alcanzará a las rutas 2 y 11, dos de las principales vías utilizadas por los turistas que viajan desde el Área Metropolitana de Buenos Aires hacia los balnearios bonaerenses. El objetivo es agilizar la circulación, reducir demoras y mejorar la seguridad vial.

Peajes; TelePASE; tránsito. Foto: AUBASA.

El sistema reemplazará las tradicionales cabinas de peaje por pórticos equipados con cámaras de alta resolución y sensores láser capaces de identificar vehículos en movimiento mediante la lectura de patentes y dispositivos electrónicos.

A diferencia del esquema actual, donde incluso los usuarios de TelePASE deben disminuir la velocidad para atravesar las estaciones de cobro, el nuevo mecanismo permitirá mantener la marcha mientras el sistema registra automáticamente el paso del vehículo.

Para quienes cuenten con TelePASE, el cobro se realizará de manera automática sin necesidad de efectuar ningún trámite adicional. En tanto, los conductores que no tengan el dispositivo podrán circular igualmente, aunque el sistema registrará la patente y deberán abonar posteriormente a través de canales digitales habilitados para evitar sanciones.

Según informó la empresa concesionaria, la instalación comenzará en las próximas semanas y se espera que el sistema funcione plenamente durante el tercer trimestre de 2026.

Peajes; TelePASE. Foto: NA (Daniel Vides)

Dónde se implementará el pasaje Free Flow

La primera etapa contempla la instalación de tecnología Free Flow en los siguientes corredores de la Costa Atlántica:

Ruta 2 : peajes de Samborombón y Maipú.

Ruta 11 : sector correspondiente al partido de Mar Chiquita.

Ruta 6 : tramo comprendido entre San Vicente y General Las Heras.

Autopista Buenos Aires-La Plata: peaje de Dock Sud, en los cuatro carriles con sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires

Los puntos elegidos concentran importantes volúmenes de tránsito y suelen registrar demoras durante fines de semana largos, vacaciones y períodos de alta circulación turística. Además de agilizar el tránsito, AUBASA destacó que el sistema ofrece ventajas vinculadas a la seguridad vial y al cuidado del ambiente.

El Telepase será obligatorio en las autopistas. Foto: NA.

Al eliminar las barreras y las detenciones obligatorias, se reducen las frenadas bruscas y las maniobras riesgosas en las zonas de peaje. Asimismo, estudios técnicos indican que la tecnología puede disminuir hasta un 40% las emisiones de dióxido de carbono, ya que evita el constante proceso de frenado y aceleración de los vehículos.

La empresa ya cuenta con experiencias piloto en corredores provinciales y sostiene que la modernización permitirá optimizar la circulación en algunos de los accesos más transitados de la provincia de Buenos Aires, especialmente durante la temporada de verano, cuando miles de turistas se desplazan hacia la Costa Atlántica.