Insólita condena: mató a golpes a un hombre, la víctima estuvo 651 días en coma y recibió 3 años y medio

Brutal golpiza en Glew Foto: captura video

La decisión judicial generó indignación entre familiares y allegados de Walter Teves, el hombre de 48 años que murió luego de permanecer 651 días en coma tras una violenta pelea ocurrida en Glew, partido de Almirante Brown. Por el hecho, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Lomas de Zamora condenó a Hugo Daneri, de 27 años, a tres años y seis meses de prisión por homicidio preterintencional agravado por la participación de un menor.

El caso volvió a instalarse en la agenda pública por la diferencia entre la pena impuesta y el reclamo de la acusación, que buscaba una condena más severa. La fiscalía había pedido 14 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual agravado, mientras que la familia de la víctima cuestionó con dureza el resultado del juicio.

Una pelea que terminó en tragedia

El episodio que derivó en la muerte de Walter Teves tuvo su origen en una discusión de tránsito ocurrida en septiembre de 2023, sobre la Ruta 210, en la zona de Alejandro Korn. Según la investigación y el relato de la familia, el conflicto comenzó cuando Hugo Daneri y su hermano, que era menor de edad al momento del hecho, acusaron a Teves de haber tocado su auto.

Brutal golpiza y muerte en Glew. Video: redes

Teves negó esa acusación, pero el intercambio no quedó allí. De acuerdo con lo reconstruido en la causa, el conflicto escaló con amenazas y situaciones de hostigamiento posteriores. La tensión entre ambas partes se mantuvo durante meses hasta que, el 23 de marzo de 2024, todos volvieron a cruzarse frente a un comercio de Glew.

Ese encuentro terminó en una brutal agresión en plena vía pública. La secuencia fue registrada por una cámara de seguridad. En las imágenes, según consta en la reconstrucción del caso, se observa cómo Teves inicia el forcejeo con un golpe, pero luego es atacado por los dos hermanos Daneri.

El golpe que cambió todo

Durante la pelea, Walter Teves recibió un impacto en el rostro que lo hizo caer al suelo. Luego, fue golpeado y pateado en distintas partes del cuerpo, incluida la cabeza. Esas lesiones le provocaron un daño neurológico irreversible, por lo que debió ser internado en distintos centros de salud.

Brutal golpiza en Glew Foto: captura video

Desde ese momento, su familia comenzó una larga espera marcada por la angustia. Teves permaneció 651 días en coma, hasta que finalmente murió el 3 de enero de 2026. Días después, sus allegados lo despidieron con un cortejo fúnebre que terminó en el cementerio Parque Eterno, ubicado en Don Orione, partido de Almirante Brown.

La muerte de Teves transformó la causa en un expediente por homicidio y llevó el caso a juicio oral. Allí se discutió no solo la mecánica de la agresión, sino también la calificación legal que correspondía aplicar.

La condena que generó indignación

Los jueces Luis Miguel Gabián, Marcelo Dellature y María Fernanda Anaya resolvieron condenar a Hugo Daneri por homicidio preterintencional agravado por la participación de un menor, una figura que contempla situaciones en las que la agresión provoca un resultado mortal que excede la intención inicial atribuida al acusado.

Brutal golpiza en Glew Foto: captura video

La pena fijada fue de tres años y seis meses de prisión, muy por debajo de los 14 años solicitados por la fiscal Viviana Giorgi, que había pedido una condena por homicidio simple con dolo eventual agravado. La querella, representada por Abelardo Tavira y Silvia Medina, también había impulsado una acusación más gravosa y, de manera subsidiaria, una pena de ocho años por homicidio preterintencional.

Para la familia, el fallo resultó devastador. Rocío, hermana de la víctima, expresó su bronca en redes sociales y cuestionó que quitar una vida pueda derivar en una condena tan baja.

Qué pasará ahora con Hugo Daneri

A pesar de la condena, Hugo Daneri continuará bajo prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme. Su defensa analiza la posibilidad de apelar el fallo, mientras que la familia de Walter Teves decidió no hacerlo para evitar atravesar nuevamente el desgaste emocional del proceso judicial.

El hermano del condenado, que era menor al momento de la agresión, también está imputado y deberá ser juzgado por un Tribunal de Menores, aunque actualmente ya alcanzó la mayoría de edad.