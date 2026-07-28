La historia de Scala Bakery, el emprendimiento de la hermana de Lionel Scaloni que conquista Santa Fe con su torta Rogel

La pastelería artesanal de Scala Bakery, encabezada por Corina Scaloni, cuenta con una amplia variedad de tortas, postres y boxes, entre los que se destaca el Rogel como uno de sus productos más elegidos. Foto: Instagram / scalabkry.

Mientras Lionel Scaloni continúa siendo uno de los grandes referentes del fútbol argentino tras el Mundial 2026, su hermana Corina Scaloni también construye su propio camino, aunque lejos de las canchas.

Desde la provincia de Santa Fe, la emprendedora está al frente de Scala Bakery, una pastelería artesanal que en pocos años logró consolidarse con una propuesta de elaboración casera y productos premium.

Corina Scaloni fundó "Scala Bakery" en 2023. Foto: Instagram / scalabkry.

Ubicada en la localidad de Pujato, tierra natal de los hermanos Scaloni, la pastelería ganó notoriedad gracias a una especialidad que conquistó tanto a los clientes como al propio director técnico de la Selección argentina: una imponente torta Rogel bautizada como “El Gran Scala”.

Cómo es Scala Bakery, el emprendimiento de Corina Scaloni

Scala Bakery nació en el año 2023, cuando Corina decidió dar un giro a su vida profesional. Aunque se había formado y ejercía como contadora pública, optó por seguir su pasión por la repostería y abrir su propio local.

A través de las redes sociales compartió el comienzo de esta nueva etapa con un mensaje que reflejaba la emoción del proyecto: “Lo que empezó como un sueño hoy se hizo realidad. Scala Bakery abrió sus puertas”.

Scala Bakery, el emprendimiento familiar de Corina Scaloni, hermana del entrenador de la Selección Argentina, ganó reconocimiento por sus productos artesanales y su especialidad: el Rogel. Foto: Instagram / scalabkry.

Desde entonces, el emprendimiento creció rápidamente y hoy cuenta con dos sucursales en la provincia de Santa Fe: una en Pujato, sobre J. R. Rodríguez 120, y otra en Funes, dentro del Mercado Don Bosco.

Además de una estética cuidada y una fuerte presencia en redes sociales, el negocio se distingue por ofrecer productos artesanales elaborados con ingredientes de primerísima calidad.

¿Cuánto sale la torta Rogel favorita de Lionel Scaloni?

El producto más reconocido de Scala Bakery es “El Gran Scala”, una versión premium de la clásica torta Rogel argentina que se convirtió en la preferida de Lionel Scaloni.

Entre las opciones más destacadas aparece El Gran Scala, una de las propuestas premium de la pastelería, junto con tortas tradicionales y sabores exclusivos. Foto: Instagram / scalabkry.

La preparación combina numerosas capas de masa crocante, abundante dulce de leche repostero y una cobertura de merengue italiano, pensada para compartir en reuniones y celebraciones.

Actualmente, esta torta tiene un precio de $108.000, con la posibilidad de abonarla en cuotas.

¿Qué otros productos ofrece Scala Bakery?

Aunque el Rogel es el gran protagonista del menú, la propuesta gastronómica incluye una amplia variedad de opciones de elaboración artesanal. Entre los productos que ofrecen se encuentran:

Tortas

Banoffee — $45.000

Brownie Bomba — $50.600

Brownie Nutella — $52.800

Brownie Patagónico — $52.800

Carrot Cake — $52.800

Cheesecake de maracuyá — $49.500

Cheesecake de pistachos — $52.800

Cheesecake NY de frutos rojos — $49.500

Choco-Oreo — $50.600

Chocotorta — $50.600

Crumble de manzanas — $44.000

Doble Oreo — $52.800

Key Lime Pie — $48.400

Lemon Pie — $44.000

Matilda — $66.000

Mousse de chocolate — $55.000

Pavlova — $46.200

Red Velvet — $52.800

Rogel — $48.400

Salted Caramel — $48.400

Desde clásicos como la chocotorta y el red velvet hasta propuestas más innovadoras como el cheesecake de pistachos, Scala Bakery ofrece opciones para todos los gustos. Foto: Instagram / scalabkry.

Boxes / Degustación

Bocaditos degustación — $42.700

Petit Fours — $40.500

Especiales / Scala Fiestas

El Gran Scala — $108.000

Scala Cumple — $53.300

El catálogo de Scala Bakery reúne tortas artesanales, boxes de degustación y productos especiales con precios que van desde los $40.000 hasta superar los $100.000. Foto: Instagram / scalabkry.

La carta también incorpora opciones para acompañar el desayuno o la merienda, como medialunas, chipá recién horneado, café de especialidad y limonadas.

Con una propuesta que combina tradición, elaboración artesanal y recetas familiares, Scala Bakery logró posicionarse como uno de los emprendimientos gastronómicos más reconocidos de Santa Fe y convirtió a Corina Scaloni en una referente del rubro, más allá del apellido que comparte con el entrenador de la Selección Argentina.