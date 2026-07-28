comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La historia de Scala Bakery, el emprendimiento de la hermana de Lionel Scaloni que conquista Santa Fe con su torta Rogel

Corina Scaloni dejó su carrera como contadora para dedicarse a la pastelería. Hoy está al mando de “Scala Bakery”, un negocio con dos sucursales cuyo producto más famoso es el Rogel favorito del entrenador de la Selección Argentina.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La pastelería artesanal de Scala Bakery, encabezada por Corina Scaloni, cuenta con una amplia variedad de tortas, postres y boxes, entre los que se destaca el Rogel como uno de sus productos más elegidos.
La pastelería artesanal de Scala Bakery, encabezada por Corina Scaloni, cuenta con una amplia variedad de tortas, postres y boxes, entre los que se destaca el Rogel como uno de sus productos más elegidos. Foto: Instagram / scalabkry.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Mientras Lionel Scaloni continúa siendo uno de los grandes referentes del fútbol argentino tras el Mundial 2026, su hermana Corina Scaloni también construye su propio camino, aunque lejos de las canchas.

Desde la provincia de Santa Fe, la emprendedora está al frente de Scala Bakery, una pastelería artesanal que en pocos años logró consolidarse con una propuesta de elaboración casera y productos premium.

Corina Scaloni fundó "Scala Bakery" en 2023. Foto: Instagram / scalabkry.

Ubicada en la localidad de Pujato, tierra natal de los hermanos Scaloni, la pastelería ganó notoriedad gracias a una especialidad que conquistó tanto a los clientes como al propio director técnico de la Selección argentina: una imponente torta Rogel bautizada como “El Gran Scala”.

Cómo es Scala Bakery, el emprendimiento de Corina Scaloni

Scala Bakery nació en el año 2023, cuando Corina decidió dar un giro a su vida profesional. Aunque se había formado y ejercía como contadora pública, optó por seguir su pasión por la repostería y abrir su propio local.

Contenido Recomendado

El guiño de la Selección argentina que encendió la ilusión por la continuidad de Lionel Scaloni

El guiño de la Selección argentina que encendió la ilusión por la continuidad de Lionel Scaloni

Furor en folklore por el chamamé que le cantaron a Scaloni en la puerta de su casa en Pujato:el video que recorre las redes

Furor en folklore por el chamamé que le cantaron a Scaloni en la puerta de su casa en Pujato: el video que recorre las redes

A través de las redes sociales compartió el comienzo de esta nueva etapa con un mensaje que reflejaba la emoción del proyecto: “Lo que empezó como un sueño hoy se hizo realidad. Scala Bakery abrió sus puertas”.

Scala Bakery, el emprendimiento familiar de Corina Scaloni, hermana del entrenador de la Selección Argentina, ganó reconocimiento por sus productos artesanales y su especialidad: el Rogel. Foto: Instagram / scalabkry.

Desde entonces, el emprendimiento creció rápidamente y hoy cuenta con dos sucursales en la provincia de Santa Fe: una en Pujato, sobre J. R. Rodríguez 120, y otra en Funes, dentro del Mercado Don Bosco.

Además de una estética cuidada y una fuerte presencia en redes sociales, el negocio se distingue por ofrecer productos artesanales elaborados con ingredientes de primerísima calidad.

¿Cuánto sale la torta Rogel favorita de Lionel Scaloni?

El producto más reconocido de Scala Bakery es “El Gran Scala”, una versión premium de la clásica torta Rogel argentina que se convirtió en la preferida de Lionel Scaloni.

Entre las opciones más destacadas aparece El Gran Scala, una de las propuestas premium de la pastelería, junto con tortas tradicionales y sabores exclusivos. Foto: Instagram / scalabkry.

La preparación combina numerosas capas de masa crocante, abundante dulce de leche repostero y una cobertura de merengue italiano, pensada para compartir en reuniones y celebraciones.

Actualmente, esta torta tiene un precio de $108.000, con la posibilidad de abonarla en cuotas.

¿Qué otros productos ofrece Scala Bakery?

Aunque el Rogel es el gran protagonista del menú, la propuesta gastronómica incluye una amplia variedad de opciones de elaboración artesanal. Entre los productos que ofrecen se encuentran:

Tortas

  • Banoffee — $45.000
  • Brownie Bomba — $50.600
  • Brownie Nutella — $52.800
  • Brownie Patagónico — $52.800
  • Carrot Cake — $52.800
  • Cheesecake de maracuyá — $49.500
  • Cheesecake de pistachos — $52.800
  • Cheesecake NY de frutos rojos — $49.500
  • Choco-Oreo — $50.600
  • Chocotorta — $50.600
  • Crumble de manzanas — $44.000
  • Doble Oreo — $52.800
  • Key Lime Pie — $48.400
  • Lemon Pie — $44.000
  • Matilda — $66.000
  • Mousse de chocolate — $55.000
  • Pavlova — $46.200
  • Red Velvet — $52.800
  • Rogel — $48.400
  • Salted Caramel — $48.400
Desde clásicos como la chocotorta y el red velvet hasta propuestas más innovadoras como el cheesecake de pistachos, Scala Bakery ofrece opciones para todos los gustos. Foto: Instagram / scalabkry.

Boxes / Degustación

  • Bocaditos degustación — $42.700
  • Petit Fours — $40.500

Especiales / Scala Fiestas

  • El Gran Scala — $108.000
  • Scala Cumple — $53.300
El catálogo de Scala Bakery reúne tortas artesanales, boxes de degustación y productos especiales con precios que van desde los $40.000 hasta superar los $100.000. Foto: Instagram / scalabkry.

La carta también incorpora opciones para acompañar el desayuno o la merienda, como medialunas, chipá recién horneado, café de especialidad y limonadas.

Con una propuesta que combina tradición, elaboración artesanal y recetas familiares, Scala Bakery logró posicionarse como uno de los emprendimientos gastronómicos más reconocidos de Santa Fe y convirtió a Corina Scaloni en una referente del rubro, más allá del apellido que comparte con el entrenador de la Selección Argentina.

Lionel ScaloniPasteleríaEmprendedores
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Un festival bien argentino:vuelve la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente con entrada gratis

    Un festival bien argentino: vuelve la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente con entrada gratis

  2. Parrilla y locro libre a 90 km de CABA:el pueblo bonaerense donde se unen el buen comer y las tradiciones rurales

    Parrilla y locro libre a 90 km de CABA: el pueblo bonaerense donde se unen el buen comer y las tradiciones rurales

  3. El restaurante de campo bonaerense con parrilla, pasta y bebida libre por $40.000:plan ideal para las vacaciones de invierno

    El restaurante de campo bonaerense con parrilla, pasta y bebida libre por $40.000: plan ideal para las vacaciones de invierno

  4. Fiesta del Alfajor y la Torta Negra 2026:cómo llegar al pueblo que lo festeja y qué hacer durante el fin de semana

    Fiesta del Alfajor y la Torta Negra 2026: cómo llegar al pueblo que lo festeja y qué hacer durante el fin de semana

  5. Desfile gaucho, sabores caseros y gran Pericón Nacional:llega la Fiesta del Buñuelo Artesanal con entrada gratis

    Desfile gaucho, sabores caseros y gran Pericón Nacional: llega la Fiesta del Buñuelo Artesanal con entrada gratis

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Economía

La titular del FMI llega a Vaca Muerta:la apuesta del Gobierno para mostrar el potencial energético de la Argentina

La titular del FMI llega a Vaca Muerta: la apuesta del Gobierno para mostrar el potencial energético de la Argentina

Nació la Liga de Intendentes:quiénes integran el “11 inicial” que busca convertirse en la cuarta fuerza del peronismo

La agenda de Milei en Perú:reunión con Keiko Fujimori, ceremonia oficial y reconocimiento académico

“¿Quién es ese tipo?”:la reacción de Lula da Silva al ser consultado por los dichos de Javier Milei

Economía

La titular del FMI llega a Vaca Muerta:la apuesta del Gobierno para mostrar el potencial energético de la Argentina

La titular del FMI llega a Vaca Muerta: la apuesta del Gobierno para mostrar el potencial energético de la Argentina

De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en agosto 2026:el monto límite para seguir viajando

“¿Están listos?”:la desafiante arenga de Kristalina Georgieva a los argentinos

Ni bancarios ni petroleros:el gremio que cerró paritarias con un sueldo básico superior a $4 millones en septiembre

Internacionales

Videos impactantes:así fue el fuerte terremoto de 7,1 en Japón que encendió la alerta de tsunami

Videos impactantes: así fue el fuerte terremoto de 7,1 en Japón que encendió la alerta de tsunami

Emoción pura:así está hoy Bailey, el perro que rescataron tras pasar 29 días bajo los escombros por los terremotos en Venezuela

Netanyahu viajó a Washington para reunirse con Trump en medio de las negociaciones con Irán

Se fue de viaje con dos maestras de su hijo, una nevada los aisló y ahora el Gobierno analiza cobrarles el operativo de rescate

Publicidad