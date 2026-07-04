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La infancia necesita menos pantallas y más naturaleza: qué está cambiando en niños y adolescentes

Especialistas advierten que uno de los grandes déficits de esta época podría ser la falta de contacto cotidiano con la naturaleza.

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La importancia de que los niños tengan contacto con la naturaleza
La importancia de que los niños tengan contacto con la naturaleza Foto: Freepik
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Nunca hubo tantos recursos disponibles para la infancia como en la actualidad. Los niños tienen acceso a más información, más medicina, más entretenimiento, más tecnología y más estímulos que cualquier generación anterior.

Sin embargo, también crecen las señales de alerta: cada vez se observan más niños cansados, sedentarios, irritables, con dificultades para dormir, problemas de atención, diagnósticos vinculados al desarrollo y mayor dependencia de las pantallas.

Informe de Canal 26 sobre los niños y el contacto con la naturaleza

La paradoja es evidente: mientras la infancia parece tenerlo todo, muchos especialistas advierten que le falta algo esencial y profundamente humano: naturaleza.

El déficit silencioso de la niñez moderna

Diversas investigaciones vienen señalando que la desconexión biológica y ambiental, el aumento del consumo de alimentos ultraprocesados, el sedentarismo y los entornos educativos cada vez más artificiales pueden influir en el bienestar físico, emocional y cognitivo de los niños.

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El alejamiento de los espacios naturales se asocia con múltiples desafíos: alteraciones del sueño, menor actividad física, aumento del estrés, dificultades de concentración, problemas de regulación emocional y menor exposición a estímulos sensoriales reales.

Niños y el estímulo de las pantallas Foto: Freepik

La luz solar, el movimiento al aire libre, la tierra, los árboles, el juego libre, la exploración y el vínculo humano que se construye en contacto con la naturaleza cumplen un papel fundamental en el desarrollo infantil.

Los niños necesitan experiencias reales: correr, trepar, ensuciarse, sentir el clima, explorar, inventar juegos y aburrirse sin una pantalla de por medio.

Pantallas, sueño y sistema nervioso

El hábitat cotidiano de muchos niños cambió de manera drástica. En lugar de plazas, patios, veredas, parques o juegos al aire libre, gran parte del tiempo libre transcurre frente a celulares, tablets, televisores o computadoras.

El problema no es la tecnología en sí, sino el desequilibrio. Cuando las pantallas ocupan el lugar del juego, del descanso, del movimiento y de la conversación, el desarrollo infantil puede verse afectado.

La exposición prolongada a luz artificial y estímulos digitales intensos puede alterar los ritmos naturales del cuerpo. El sueño, la atención, la regulación emocional y los niveles de energía dependen en parte de señales ambientales como la luz solar, la oscuridad nocturna, el movimiento físico y los momentos de calma.

La naturaleza funciona como un regulador del sistema nervioso. En espacios abiertos, el niño se mueve, observa, escucha, toca, espera, imagina y resuelve problemas de manera espontánea. Ese tipo de experiencia no puede ser reemplazado por una pantalla.

El cuerpo también necesita naturaleza

Los terapeutas y profesionales que trabajan con niños vienen observando con preocupación el aumento de dificultades motrices: chicos que se caen con facilidad, que tienen poca fuerza muscular, que no calculan bien distancias o que presentan problemas para sostener una postura adecuada durante mucho tiempo.

Niños jugando fuera Foto: Freepik

El juego libre al aire libre entrena habilidades que no siempre se desarrollan en espacios cerrados: equilibrio, coordinación, fuerza, resistencia, orientación espacial, tolerancia a la frustración y autonomía.

Trepar, correr, saltar, caminar sobre superficies irregulares o jugar con tierra y agua no son actividades menores. Son experiencias que ayudan al cerebro y al cuerpo a organizarse.

Naturaleza, inmunidad y bienestar emocional

Algunos estudios realizados en países como Finlandia observaron que incorporar tierra, vegetación y espacios naturales en jardines y entornos infantiles puede generar mejoras en ciertos marcadores vinculados al sistema inmunológico.

Por eso, cada vez más instituciones educativas revisan sus patios y espacios de juego. La tendencia apunta a reemplazar superficies excesivamente artificiales por huertas, árboles, tierra, plantas y materiales naturales.

La naturaleza no solo estimula el cuerpo: también ayuda a regular procesos emocionales, sensoriales y psicológicos. Un niño que juega al aire libre descarga tensión, reduce estrés, mejora su ánimo y fortalece su capacidad de atención.

El impacto en la creatividad

Las pantallas ofrecen estímulos inmediatos, veloces y constantes. Capturan la atención con facilidad, pero también pueden hacer que la vida cotidiana parezca lenta, aburrida o poco atractiva.

Cuando un niño recibe entretenimiento permanente, tiene menos oportunidades de crear sus propios juegos. La creatividad surge del juego libre, del aburrimiento, de la exploración y del tiempo sin instrucciones.

Inventar una historia con piedras, construir una casa con ramas, observar insectos o transformar una plaza en una aventura son experiencias simples, pero profundamente necesarias.

El cerebro infantil no solo necesita consumir estímulos. También necesita generarlos.

No se trata de prohibir, sino de equilibrar

Los especialistas no plantean eliminar la tecnología, sino ordenar su lugar en la vida cotidiana. Las pantallas pueden ser útiles para aprender, comunicarse o entretenerse, pero no deberían reemplazar el sueño, el juego libre, el movimiento ni el contacto humano.

Algunas recomendaciones frecuentes incluyen retrasar el uso de smartphones personales, limitar el tiempo de pantalla según la edad, evitar dispositivos antes de dormir y priorizar actividades al aire libre todos los días.

Una plaza, un parque urbano, una huerta escolar, un patio con plantas o incluso un pequeño rincón verde pueden marcar una diferencia en la vida de un niño.

La infancia necesita menos estímulos artificiales y más experiencias reales. Más naturaleza, más juego, más descanso y más vínculos. Porque crecer no es solo estar informado o entretenido: también es moverse, explorar, imaginar, ensuciarse y sentirse parte del mundo natural.

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