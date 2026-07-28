comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Parrilla y locro libre a 90 km de CABA: el pueblo bonaerense donde se unen el buen comer y las tradiciones rurales

Esta parrilla es una de las más elegidas por los visitantes del pueblito, ideal para una escapada de fin de semana en familia. Dónde queda y cómo llegar.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Parrilla El Paisano.
Parrilla El Paisano. Foto: Instagram.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra un destino ideal para una escapada de fin de semana: Capilla del Señor, uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Buenos Aires. Con sus calles tranquilas, paisajes rurales y propuestas gastronómicas tradicionales, se convirtió en una opción elegida por quienes buscan descansar y disfrutar de la buena comida.

En este pueblo funciona Parrilla El Paisano, una propuesta que combina sabores típicos argentinos con un entorno natural, donde los visitantes pueden disfrutar de una jornada al aire libre, rodeados de tranquilidad y lejos del ritmo de la ciudad.

Capilla del Señor: el pueblo bonaerense donde sus restaurantes ofrecen parrilla y locro libre

Ubicado a unos 90 kilómetros de CABA, Capilla del Señor es una localidad con gran valor histórico y un ambiente que conserva las tradiciones de los pueblos de campo.

Además de su arquitectura y sus lugares para recorrer, el destino se destaca por sus espacios gastronómicos, donde la parrilla, las comidas caseras y los platos típicos argentinos son protagonistas, como el menú exclusivo que ofrece Parrilla El Paisano.

Contenido Recomendado

Asado gratis, historia y fiesta popular:el pueblo bonaerense que celebra 157 años con un fin de semana a pura tradición

Asado gratis, historia y fiesta popular: el pueblo bonaerense que celebra 157 años con un fin de semana a pura tradición

Los pueblos bonaerenses ideales para comer asado, viajar al pasado y volver en el día

Los pueblos bonaerenses ideales para comer asado, viajar al pasado y volver en el día
Parrilla El Paisano.

Además, entre los puntos que se pueden visitar cerca de la parrilla se encuentran el puente viejo y su arroyo, la feria de artesanías y la plaza principal, ideales para caminar luego del almuerzo y conocer el encanto del pueblo.

Menú y propuesta gastronómica de Parrilla El Paisano en Capilla del Señor

La Parrilla El Paisano, una de las favoritas de los visitantes, ofrece una propuesta pensada para disfrutar sin apuro, con opciones de comida abundante y sabores tradicionales. Además, se presenta como una alternativa ideal para pasar un día al aire libre, descansar, comer rico y disfrutar de un entorno natural acompañado por el sonido de los pájaros.

Parrilla El Paisano. Foto: Instagram/parrillaelpaisanodecapilla

La parrilla libre incluye:

  • Empanadas de carne fritas.
  • Parrilla libre.
  • Locro libre.
  • Guarnición.
  • Un postre por persona.

El valor del menú es de $38.000 por persona en junio 2026. Las bebidas se pagan aparte.

También cuenta con una opción de locro libre, que incluye:

  • Empanadas.
  • Locro.
  • Un postre por persona.

El precio es de $28.000 por persona en junio 2026. Sin embargo, para quienes prefieren una porción individual, el restaurante también ofrece locro por $20.000.

Parrilla El Paisano.

Información sobre la parrilla:

  • Dirección: Balcarce 55, Capilla del Señor.
  • Horarios: viernes y sábados de 11:30 a 15 y domingos de 11:30 a 16 horas.
  • Consultas: 02323586842.

Qué hacer en Capilla del Señor: obras históricas y calles de antaño donde se respira tranquilidad

El circuito turístico incluye paradas clave como la Iglesia Parroquial de 1866 y la emblemática Casa Miralejos, con su impronta italianizante. También destacan el Museo de Arte Sacro y el Museo del Periodismo Bonaerense, donde se conserva una histórica máquina Marinoni.

Para quienes priorizan el aire libre, la Reserva Natural Arroyo de la Cruz ofrece senderos y pasarelas para caminatas entre naturaleza y avistaje de aves. La vieja estación ferroviaria, inaugurada en 1886, suma otra postal imperdible.

Además, las estancias de la zona ofrecen días de campo, cabalgatas y actividades ecuestres, incluyendo exhibiciones gauchas y clases de polo. Se trata de experiencias que profundizan el vínculo con la cultura rural.

Capilla del Señor
Las calles adoquinadas y casonas antiguas de Capilla del Señor conservan la esencia de uno de los pueblos más históricos de la provincia de Buenos Aires. Foto: Turismo PBA

Cómo llegar a Capilla del Señor desde CABA

Ubicada en el noreste de la provincia de Buenos Aires, Capilla del Señor se encuentra a poco más de una hora en auto desde la Ciudad de Buenos Aires. La forma más directa de llegar es tomar la Panamericana ramal Pilar (Ruta 9), continuar hasta la altura de Pilar y luego empalmar con la Ruta Nacional 8. Desde allí, se conecta con la Ruta Provincial 39, que conduce directamente al casco histórico del pueblo.

Otra alternativa válida es acceder por el Camino del Buen Ayre hacia el oeste y luego continuar por la Ruta 8 hasta empalmar con la Ruta 39. El trayecto total ronda los 85 a 95 kilómetros, dependiendo del punto de partida, y se puede realizar en aproximadamente una hora a una hora y media, según el tránsito.

PuebloGastronomíaParrilla
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Un festival bien argentino:vuelve la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente con entrada gratis

    Un festival bien argentino: vuelve la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente con entrada gratis

  2. El restaurante de campo bonaerense con parrilla, pasta y bebida libre por $40.000:plan ideal para las vacaciones de invierno

    El restaurante de campo bonaerense con parrilla, pasta y bebida libre por $40.000: plan ideal para las vacaciones de invierno

  3. Fiesta del Alfajor y la Torta Negra 2026:cómo llegar al pueblo que lo festeja y qué hacer durante el fin de semana

    Fiesta del Alfajor y la Torta Negra 2026: cómo llegar al pueblo que lo festeja y qué hacer durante el fin de semana

  4. Desfile gaucho, sabores caseros y gran Pericón Nacional:llega la Fiesta del Buñuelo Artesanal con entrada gratis

    Desfile gaucho, sabores caseros y gran Pericón Nacional: llega la Fiesta del Buñuelo Artesanal con entrada gratis

  5. Asado gratis, historia y fiesta popular:el pueblo bonaerense que celebra 157 años con un fin de semana a pura tradición

    Asado gratis, historia y fiesta popular: el pueblo bonaerense que celebra 157 años con un fin de semana a pura tradición

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Economía

La titular del FMI llega a Vaca Muerta:la apuesta del Gobierno para mostrar el potencial energético de la Argentina

La titular del FMI llega a Vaca Muerta: la apuesta del Gobierno para mostrar el potencial energético de la Argentina

Nació la Liga de Intendentes:quiénes integran el “11 inicial” que busca convertirse en la cuarta fuerza del peronismo

La agenda de Milei en Perú:reunión con Keiko Fujimori, ceremonia oficial y reconocimiento académico

“¿Quién es ese tipo?”:la reacción de Lula da Silva al ser consultado por los dichos de Javier Milei

Economía

La titular del FMI llega a Vaca Muerta:la apuesta del Gobierno para mostrar el potencial energético de la Argentina

La titular del FMI llega a Vaca Muerta: la apuesta del Gobierno para mostrar el potencial energético de la Argentina

De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en agosto 2026:el monto límite para seguir viajando

“¿Están listos?”:la desafiante arenga de Kristalina Georgieva a los argentinos

Ni bancarios ni petroleros:el gremio que cerró paritarias con un sueldo básico superior a $4 millones en septiembre

Internacionales

Videos impactantes:así fue el fuerte terremoto de 7,1 en Japón que encendió la alerta de tsunami

Videos impactantes: así fue el fuerte terremoto de 7,1 en Japón que encendió la alerta de tsunami

Emoción pura:así está hoy Bailey, el perro que rescataron tras pasar 29 días bajo los escombros por los terremotos en Venezuela

Netanyahu viajó a Washington para reunirse con Trump en medio de las negociaciones con Irán

Se fue de viaje con dos maestras de su hijo, una nevada los aisló y ahora el Gobierno analiza cobrarles el operativo de rescate

Publicidad