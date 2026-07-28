Parrilla y locro libre a 90 km de CABA: el pueblo bonaerense donde se unen el buen comer y las tradiciones rurales

Parrilla El Paisano. Foto: Instagram.

A 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra un destino ideal para una escapada de fin de semana: Capilla del Señor, uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Buenos Aires. Con sus calles tranquilas, paisajes rurales y propuestas gastronómicas tradicionales, se convirtió en una opción elegida por quienes buscan descansar y disfrutar de la buena comida.

En este pueblo funciona Parrilla El Paisano, una propuesta que combina sabores típicos argentinos con un entorno natural, donde los visitantes pueden disfrutar de una jornada al aire libre, rodeados de tranquilidad y lejos del ritmo de la ciudad.

Capilla del Señor: el pueblo bonaerense donde sus restaurantes ofrecen parrilla y locro libre

Ubicado a unos 90 kilómetros de CABA, Capilla del Señor es una localidad con gran valor histórico y un ambiente que conserva las tradiciones de los pueblos de campo.

Además de su arquitectura y sus lugares para recorrer, el destino se destaca por sus espacios gastronómicos, donde la parrilla, las comidas caseras y los platos típicos argentinos son protagonistas, como el menú exclusivo que ofrece Parrilla El Paisano.

Parrilla El Paisano.

Además, entre los puntos que se pueden visitar cerca de la parrilla se encuentran el puente viejo y su arroyo, la feria de artesanías y la plaza principal, ideales para caminar luego del almuerzo y conocer el encanto del pueblo.

Menú y propuesta gastronómica de Parrilla El Paisano en Capilla del Señor

La Parrilla El Paisano, una de las favoritas de los visitantes, ofrece una propuesta pensada para disfrutar sin apuro, con opciones de comida abundante y sabores tradicionales. Además, se presenta como una alternativa ideal para pasar un día al aire libre, descansar, comer rico y disfrutar de un entorno natural acompañado por el sonido de los pájaros.

Parrilla El Paisano. Foto: Instagram/parrillaelpaisanodecapilla

La parrilla libre incluye:

Empanadas de carne fritas.

Parrilla libre.

Locro libre.

Guarnición.

Un postre por persona.

El valor del menú es de $38.000 por persona en junio 2026. Las bebidas se pagan aparte.

También cuenta con una opción de locro libre, que incluye:

Empanadas.

Locro.

Un postre por persona.

El precio es de $28.000 por persona en junio 2026. Sin embargo, para quienes prefieren una porción individual, el restaurante también ofrece locro por $20.000.

Parrilla El Paisano.

Información sobre la parrilla:

Dirección : Balcarce 55, Capilla del Señor.

Horarios : viernes y sábados de 11:30 a 15 y domingos de 11:30 a 16 horas.

Consultas: 02323586842.

Qué hacer en Capilla del Señor: obras históricas y calles de antaño donde se respira tranquilidad

El circuito turístico incluye paradas clave como la Iglesia Parroquial de 1866 y la emblemática Casa Miralejos, con su impronta italianizante. También destacan el Museo de Arte Sacro y el Museo del Periodismo Bonaerense, donde se conserva una histórica máquina Marinoni.

Para quienes priorizan el aire libre, la Reserva Natural Arroyo de la Cruz ofrece senderos y pasarelas para caminatas entre naturaleza y avistaje de aves. La vieja estación ferroviaria, inaugurada en 1886, suma otra postal imperdible.

Además, las estancias de la zona ofrecen días de campo, cabalgatas y actividades ecuestres, incluyendo exhibiciones gauchas y clases de polo. Se trata de experiencias que profundizan el vínculo con la cultura rural.

Las calles adoquinadas y casonas antiguas de Capilla del Señor conservan la esencia de uno de los pueblos más históricos de la provincia de Buenos Aires. Foto: Turismo PBA

Cómo llegar a Capilla del Señor desde CABA

Ubicada en el noreste de la provincia de Buenos Aires, Capilla del Señor se encuentra a poco más de una hora en auto desde la Ciudad de Buenos Aires. La forma más directa de llegar es tomar la Panamericana ramal Pilar (Ruta 9), continuar hasta la altura de Pilar y luego empalmar con la Ruta Nacional 8. Desde allí, se conecta con la Ruta Provincial 39, que conduce directamente al casco histórico del pueblo.

Otra alternativa válida es acceder por el Camino del Buen Ayre hacia el oeste y luego continuar por la Ruta 8 hasta empalmar con la Ruta 39. El trayecto total ronda los 85 a 95 kilómetros, dependiendo del punto de partida, y se puede realizar en aproximadamente una hora a una hora y media, según el tránsito.