Camino del Mar: cómo es el nuevo corredor turístico que conectará dos destinos muy elegidos de la Costa Atlántica

Camino del Mar, el nuevo corredor turístico de la Costa Atlántica. Foto: Meteored Argentina

La costa del sudeste bonaerense comenzó a escribir un nuevo capítulo en su desarrollo turístico. Con el inicio de las primeras intervenciones sobre la Ruta Provincial 11, la provincia de Buenos Aires avanza en la creación del “Camino del Mar”, una iniciativa que apunta a convertir el tradicional recorrido entre Mar del Plata y Miramar en un corredor panorámico capaz de combinar actividades al aire libre, cultura, gastronomía, naturaleza y recreación.

El proyecto busca poner en valor uno de los paisajes más emblemáticos del litoral atlántico argentino, atravesado por acantilados, bosques costeros, extensas playas y vistas al océano Atlántico. Además de mejorar la experiencia de quienes transitan la zona, la propuesta pretende consolidar nuevas oportunidades de inversión y desarrollo económico vinculadas al turismo durante todo el año.

De qué se trata el proyecto para hacer autovía la Ruta 11 entre Mar del Plata y Miramar

La iniciativa contempla una profunda transformación del corredor que une Mar del Plata con Miramar a través de la Ruta Provincial 11. Bajo la denominación “Camino del Mar”, el plan prevé la creación de un paseo turístico que aproveche las características naturales del entorno y potencie su atractivo para visitantes y residentes.

La iniciativa contempla una profunda transformación del corredor que une Mar del Plata con Miramar. Foto: X @Germandicesare

Entre las obras proyectadas se encuentran la construcción de áreas de descanso, miradores panorámicos, senderos peatonales y nueva cartelería interpretativa destinada a destacar el patrimonio natural e histórico de la región. A esto se sumará la incorporación de servicios y espacios especialmente diseñados para enriquecer la experiencia turística a lo largo de todo el recorrido.

Chapadmalal, El Marquesado y San Eduardo del Mar: el impacto del crecimiento urbano y turístico

Uno de los principales ejes del proyecto, impulsado por el diputado provincial Germán Di Césare, es acompañar el crecimiento sostenido que vienen experimentando las localidades y parajes ubicados entre Mar del Plata y Miramar.

El corredor atraviesa sectores como Chapadmalal, El Marquesado y San Eduardo del Mar, zonas que en los últimos años registraron un notable desarrollo residencial y turístico impulsado por la búsqueda de entornos naturales, mayor tranquilidad y nuevas alternativas de inversión.

El corredor Camino del Mar atraviesa sectores como Chapadmalal, El Marquesado y San Eduardo del Mar. Foto: Meteored Argentina

La iniciativa busca ordenar y potenciar ese crecimiento mediante infraestructura que permita integrar mejor los distintos puntos del recorrido. En este contexto, se prevé la creación de cinco áreas temáticas vinculadas al desarrollo turístico, entre ellas un polo gastronómico y cervecero, un espacio orientado al bienestar y la salud, sectores para deportes de aventura y actividades al aire libre, un circuito histórico-cultural y áreas destinadas a eventos deportivos y recreativos.

La intención es que estas localidades no funcionen únicamente como lugares de paso, sino como destinos con identidad propia capaces de generar movimiento económico permanente a través del turismo sustentable, la gastronomía, el alojamiento y los emprendimientos vinculados a la recreación.

Cómo mejorará la seguridad vial y el tránsito en el sudeste bonaerense

Además de su perfil turístico, el proyecto tiene una fuerte impronta vinculada a la movilidad y seguridad vial. Las intervenciones previstas buscan mejorar las condiciones de circulación en un corredor que registra un tránsito cada vez más intenso, especialmente durante los fines de semana largos y los meses de verano.

La incorporación de nueva infraestructura, espacios de detención seguros, señalización moderna y áreas de descanso permitirá ordenar el flujo vehicular y ofrecer mejores condiciones para conductores, ciclistas y peatones.

Además de su perfil turístico, el proyecto tiene una fuerte impronta vinculada a la movilidad y seguridad vial. Foto: X @Germandicesare

Asimismo, la puesta en valor integral del corredor apunta a acompañar el crecimiento demográfico que viene experimentando la zona costera, generando una red de servicios e infraestructura acorde a las nuevas demandas de residentes y turistas.

El antecedente de la Ruta 11: los avances del tramo Villa Gesell - Mar Chiquita

En los últimos años, distintos sectores de esta ruta fueron objeto de mejoras e intervenciones destinadas a ampliar la capacidad de circulación y elevar los estándares de seguridad vial. Entre los antecedentes más relevantes aparece el proyecto de conversión en autovía del tramo que une Villa Gesell y Mar Chiquita, considerado una obra estratégica para el corredor atlántico bonaerense.

Aquellas iniciativas permitieron reforzar la conectividad entre los principales destinos turísticos de la costa y sentaron las bases para nuevas inversiones orientadas a modernizar la infraestructura vial de la región.

Con las primeras obras ya en marcha, el Camino del Mar busca convertirse ahora en un nuevo ícono turístico del sudeste bonaerense. La combinación de actividades recreativas, gastronomía, mejoras en la infraestructura y paisajes naturales promete transformar el recorrido entre Mar del Plata y Miramar en una experiencia en sí misma, capaz de atraer visitantes durante los doce meses del año y fortalecer el desarrollo económico de una de las zonas más atractivas de la costa argentina.