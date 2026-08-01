Día de la Pachamama: por qué cada 1 de agosto millones de personas honran a la Madre Tierra y mantienen viva una tradición ancestral

Día de la Pachamama. Foto: EFE.

Cada 1 de agosto, comunidades de distintos puntos de Argentina, Bolivia, Perú y otras regiones andinas celebran el Día de la Pachamama, una de las tradiciones más importantes de los pueblos originarios de América del Sur. Esta fecha reúne espiritualidad, agradecimiento y conexión con la naturaleza en una ceremonia que ha logrado mantenerse vigente a lo largo de los siglos.

Día de la Pachamama

La celebración no solo representa un acto cultural, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el vínculo que existe entre las personas y el medio ambiente. En tiempos donde el cuidado de los recursos naturales ocupa un lugar central en la agenda mundial, la figura de la Pachamama adquiere una relevancia renovada.

¿Qué significa Pachamama?

La palabra Pachamama proviene del idioma quechua. “Pacha” puede interpretarse como mundo, tierra, universo o tiempo, mientras que “mama” significa madre. Por eso, el término suele traducirse como Madre Tierra.

Para los pueblos andinos, la Pachamama no es simplemente el suelo que se pisa. Se trata de una entidad sagrada que brinda alimento, agua, abrigo y todo lo necesario para la vida. En consecuencia, la relación con ella está basada en el respeto, la gratitud y la reciprocidad.

Pachamama, celebración en Bolivia, NA

Esta visión ancestral entiende que los seres humanos forman parte de un equilibrio natural que debe ser protegido. Por ese motivo, las ceremonias de agosto tienen como objetivo agradecer los bienes recibidos y pedir prosperidad para los meses venideros.

Por qué se celebra el 1 de agosto

El 1 de agosto marca el inicio de un período considerado especial dentro de muchas culturas andinas. Tradicionalmente, se cree que es un momento ideal para renovar los lazos con la Madre Tierra y realizar ofrendas de agradecimiento.

Durante esta jornada, familias enteras participan de rituales transmitidos de generación en generación. En algunas regiones se abre un pequeño pozo en la tierra donde se depositan alimentos, bebidas, hojas de coca y otros elementos simbólicos como muestra de reconocimiento hacia la Pachamama.

Pachamama

La fecha también coincide con una etapa clave del calendario agrícola, razón por la cual históricamente estuvo asociada a pedidos de buenas cosechas, salud y abundancia.

El ritual de la caña con ruda: una costumbre muy popular

Entre las tradiciones más extendidas en Argentina se encuentra la de beber caña con ruda durante la mañana del 1 de agosto.

Según la creencia popular, esta preparación ayuda a alejar las malas energías, atraer la buena suerte y proteger la salud durante el resto del año. Muchas personas toman tres sorbos, siete tragos o incluso un vaso completo, dependiendo de las costumbres familiares y regionales.

La práctica se ha vuelto especialmente popular en provincias del norte argentino como Misiones, Corrientes, Jujuy, Salta y Tucumán, aunque con el paso del tiempo se expandió a todo el país.

Una celebración que trasciende generaciones

El Día de la Pachamama ha logrado mantenerse vigente gracias a la transmisión oral y al compromiso de las comunidades que continúan preservando sus raíces culturales.

Actualmente, las celebraciones incluyen ceremonias comunitarias, encuentros culturales, festivales de música, danzas tradicionales y actividades educativas destinadas a difundir el significado de esta fecha.

Lejos de quedar limitada a ámbitos rurales, la conmemoración también encuentra espacio en ciudades donde cada vez más personas participan de rituales simbólicos para honrar la tierra y reflexionar sobre el impacto de las acciones humanas en el planeta.

La importancia de la Pachamama en el mundo actual

En un contexto atravesado por desafíos ambientales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, el mensaje de la Pachamama adquiere una dimensión particularmente significativa.

La filosofía de los pueblos originarios propone una relación basada en el equilibrio y el respeto hacia la naturaleza. Este enfoque invita a repensar hábitos cotidianos y a valorar los recursos que sostienen la vida.

Por ese motivo, especialistas en cultura y medio ambiente consideran que las enseñanzas asociadas a la Pachamama continúan siendo relevantes para las nuevas generaciones.