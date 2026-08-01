Lionel Messi ilusiona a Inter Miami: la publicación que alimenta su posible regreso ante Columbus Crew

¿Vuelve Lionel Messi a jugar con el Inter Miami? Foto: Reuters

La posible reaparición de Lionel Messi con Inter Miami volvió a convertirse en el gran tema de conversación entre los fanáticos. A menos de dos semanas de la final del Mundial frente a España, el capitán argentino compartió en sus redes sociales el anuncio oficial del partido ante Columbus Crew, un gesto que muchos interpretaron como una señal de que podría volver a las canchas este fin de semana.

Messi compartió la publicación del próximo partido de Inter Miami. Video: X@InterMiamiCF

Aunque su presencia todavía no fue confirmada por el cuerpo técnico, la publicación generó una fuerte expectativa entre los seguidores del conjunto estadounidense, que espera recuperar a su principal figura para afrontar una etapa clave de la temporada.

Messi regresó antes de lo previsto a los entrenamientos

Tras la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial, Messi tenía derecho, según el reglamento de la FIFA, a disfrutar de 21 días de descanso antes de reincorporarse a su club.

Sin embargo, el rosarino decidió adelantar su regreso. El miércoles aterrizó en Miami antes del amanecer y pocas horas después ya participaba de los entrenamientos junto al resto del plantel.

También volvió a trabajar con el equipo Rodrigo De Paul, quien se reincorporó oficialmente el viernes y ya está a disposición del entrenador.

Rodrigo De Paul ya se sumó a los entrenamientos del Inter Miami Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La decisión de ambos futbolistas fue valorada por el club, que afronta una serie de compromisos importantes en la MLS y la Copa de Ligas.

Guillermo Hoyos mantiene el misterio sobre la convocatoria

El entrenador de Inter Miami, Guillermo Hoyos, evitó confirmar si Messi y De Paul integrarán la lista de convocados para enfrentar a Columbus Crew.

“Estamos hablando con Messi, pero llegó hace poco. No hemos tenido tiempo de hablar de eso, pero estamos muy contentos de que hayan regresado”, explicó el técnico durante la conferencia de prensa previa al encuentro.

La decisión definitiva se conocerá pocas horas antes del inicio del partido, programado para las 20:30 (hora de Argentina) y con transmisión de Apple TV.

No obstante, tampoco se descarta que ambos futbolistas sean preservados para el comienzo de la Copa de Ligas, que arrancará la próxima semana con el duelo frente a Atlético de San Luis y continuará con los partidos ante Monterrey y León.

Lionel Messi en Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Inter Miami busca extender su gran momento

Más allá de la incertidumbre por Messi, Inter Miami llega al compromiso atravesando uno de sus mejores pasajes de la temporada.

El conjunto de Florida acumula seis victorias consecutivas y ocupa el segundo lugar de la Conferencia Este, apenas dos puntos por detrás del líder Nashville SC.

Sin embargo, el equipo tendrá varias bajas importantes. Germán Berterame continúa recuperándose de una lesión sufrida frente a Montreal, Tadeo Allende sigue en rehabilitación tras una cirugía de rodilla y Telasco Segovia e Ian Fray no podrán jugar por suspensión.

Por su parte, Columbus Crew buscará aprovechar las ausencias del rival para sumar una victoria que le permita acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. El equipo llega entonado tras vencer a FC Cincinnati, aunque actualmente ocupa el undécimo puesto de la Conferencia Este.