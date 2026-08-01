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La Guerra de los Pasteles: el insólito conflicto que empezó por una deuda dulce y terminó con Francia atacando México

Una pastelería saqueada, una indemnización millonaria y una flota francesa frente a Veracruz. Así fue la Guerra de los Pasteles, uno de los episodios más curiosos, pero también más reveladores, de la historia de México.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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La Guerra de los Pasteles
La Guerra de los Pasteles Foto: Wikipedia
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A simple vista, parece una anécdota imposible: un pastelero francés denunció daños en su negocio y, años después, ese reclamo terminó formando parte de una disputa militar entre Francia y México. Pero la llamada Guerra de los Pasteles no fue una broma ni una exageración popular. Fue un conflicto real, ocurrido entre 1838 y 1839, en un México joven, endeudado, inestable y todavía golpeado por las consecuencias de su independencia.

El nombre quedó asociado a Monsieur Remontel, un pastelero francés instalado en Tacubaya, cerca de la Ciudad de México, que aseguró haber sufrido daños en su local durante disturbios provocados por oficiales mexicanos. Su reclamo no fue el único, pero sí el más recordado: según distintas fuentes históricas, pidió una indemnización desproporcionada para la época, que llegó a mencionarse en torno a los 60.000 pesos, cuando el valor de su comercio habría sido mucho menor.

México, un país recién nacido y rodeado de problemas

Para entender por qué un reclamo comercial terminó en una intervención extranjera, hay que mirar el contexto. México había declarado su independencia en 1821, pero las décadas siguientes estuvieron marcadas por rebeliones internas, crisis económicas, disputas políticas y cambios constantes de gobierno. En ese escenario, no solo los ciudadanos mexicanos sufrían pérdidas: también comerciantes extranjeros reclamaban compensaciones por negocios dañados, propiedades saqueadas o deudas impagas.

Comenzó por reclamos comerciales y terminó con el bombardeo de Veracruz
La Guerra de los Pasteles Foto: Wikipedia

Francia, que buscaba expandir su influencia comercial en América Latina, vio una oportunidad para presionar al gobierno mexicano. El caso del pastelero fue apenas una pieza dentro de un expediente mucho más amplio de reclamos presentados por ciudadanos franceses residentes en México. De hecho, el gobierno francés terminó exigiendo una suma total de 600.000 pesos como compensación por los daños sufridos por sus nacionales.

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El ultimátum francés y el bloqueo de Veracruz

La tensión escaló cuando Francia decidió pasar de la diplomacia a la fuerza. En 1838, una escuadra francesa llegó a las costas mexicanas y bloqueó el puerto de Veracruz, uno de los puntos comerciales más importantes del país. La medida fue un golpe directo a la economía mexicana, porque impedía la entrada y salida de mercaderías en una nación que ya atravesaba serias dificultades financieras.

El insólito conflicto entre Francia y México
La Guerra de los Pasteles Foto: Wikipedia

El gobierno mexicano rechazó las exigencias francesas y el conflicto dejó de ser una discusión por indemnizaciones. El 21 de noviembre de 1838, la flota francesa abrió fuego contra el fuerte de San Juan de Ulúa y el puerto de Veracruz, según el registro difundido por el Gobierno de México. Britannica también señala que Francia bombardeó la fortaleza y ocupó la ciudad como forma de presionar por el pago.

San Juan de Ulúa: el punto clave de la batalla

El fuerte de San Juan de Ulúa no era un lugar cualquiera. Ubicado frente al puerto de Veracruz, tenía un enorme valor estratégico porque controlaba una de las entradas marítimas más importantes de México. Por eso, cuando Francia atacó esa posición, el mensaje fue claro: no se trataba solamente de cobrar una deuda, sino de demostrar poder frente a una república vulnerable.

La Guerra de los Pasteles
La Guerra de los Pasteles Foto: Wikipedia

El bloqueo y los ataques franceses pusieron al gobierno mexicano en una situación límite. El país no tenía la estabilidad política ni los recursos suficientes para sostener una guerra prolongada contra una potencia europea. Aun así, la resistencia mexicana tuvo una figura central: Antonio López de Santa Anna, quien volvió a ganar protagonismo durante el conflicto.

La inesperada vuelta de Santa Anna

Santa Anna, que ya era una figura clave y polémica de la historia mexicana, comandó tropas durante la defensa frente a los franceses. En medio de los enfrentamientos, sufrió una herida grave que derivó en la amputación de una pierna. Ese episodio, lejos de hundirlo políticamente, terminó fortaleciendo su imagen pública durante un tiempo, ya que pudo presentarse como un defensor de la patria frente a la agresión extranjera.

La historia de su pierna amputada se transformó en una de las escenas más llamativas de su carrera. Encyclopedia.com recuerda que el miembro fue conservado y, durante su etapa de poder, llegó a tener un tratamiento casi ceremonial, aunque más tarde ese símbolo también fue atacado por sus enemigos políticos.

Cómo terminó la Guerra de los Pasteles

La Guerra de los Pasteles finalizó el 9 de marzo de 1839, luego de una mediación británica que permitió alcanzar un acuerdo entre México y Francia. El Gobierno de México señala que el mediador fue el diplomático inglés Richard Pakenham, quien reunió a representantes mexicanos con el contraalmirante francés Charles Baudin.

El resultado fue desfavorable para México: el país aceptó pagar las indemnizaciones reclamadas y Francia retiró su flota naval. Según Britannica, el retiro francés se produjo después de obtener una garantía de pago, mientras que el Gobierno mexicano registra que Francia también debía devolver naves mexicanas incautadas durante el conflicto.

HistoriaGuerraMéxicoFrancia
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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