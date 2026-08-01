La Fuerza Aérea Argentina prepara la llegada de nuevos F-16 y avanza con más de 50 obras

Los aviones F-16.

El Programa F-16 continúa avanzando como uno de los principales proyectos de modernización de la Fuerza Aérea Argentina. Durante una visita especial al Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, el Ministerio de Defensa confirmó que un nuevo lote de aeronaves llegará al país durante septiembre, mientras continúan las obras de infraestructura y el entrenamiento de pilotos y técnicos para la incorporación definitiva del sistema de armas.

Actualmente, la Fuerza Aérea dispone de seis F-16, cuatro biplaza y dos monoplaza, que permanecen en la Base Aérea de Río Cuarto. Sin embargo, las autoridades ratificaron que el destino operativo permanente de estos cazas será la VI Brigada Aérea de Tandil, cuya adaptación demandará aproximadamente dos años más.

Aviones caza F-16 Fighting Falcon. Foto: X/@MApNRomania

Río Cuarto, la base provisoria del Programa F-16

Mientras se completan las obras en Tandil, Río Cuarto funciona como centro de recepción y preparación de las aeronaves. Allí se instalaron hangares, talleres y dependencias donde trabajan pilotos, ingenieros, mecánicos y especialistas encargados del mantenimiento y la puesta en servicio de los aviones.

Durante la recorrida, autoridades de la Fuerza Aérea exhibieron el funcionamiento del Escuadrón F-16 y explicaron el proceso de incorporación del nuevo sistema de armas, que incluye una importante transferencia de conocimientos y tecnología.

Desde el Ministerio de Defensa también confirmaron que la próxima entrega de aeronaves llegará en septiembre. Aunque la fecha exacta permanece bajo reserva, adelantaron que los aviones arribarán a bordo de un avión de transporte y luego realizarán un vuelo sobre Buenos Aires.

A diferencia de la primera entrega, esta vez las aeronaves serían pilotadas por aviadores argentinos acompañados por instructores estadounidenses.

Más de 50 obras para recibir el nuevo sistema de armas

La incorporación de los F-16 no se limita a la compra de aviones. El programa incluye una profunda modernización de la infraestructura de la Fuerza Aérea.

Según detallaron las autoridades, durante este año ya se ejecutaron o finalizaron más de 50 obras vinculadas al nuevo sistema de armas. En el proyecto participan más de 15 arquitectas de la Fuerza Aérea, quienes incluso viajaron a Dinamarca para estudiar las instalaciones utilizadas por ese país y adaptar los estándares a la infraestructura argentina.

La elección de Tandil responde a criterios estratégicos. De acuerdo con el comodoro Juan Manuel Sosa, uno de los responsables del Programa Peace Condor, desde esa base los F-16 podrían desplegarse rápidamente hacia Buenos Aires, Puerto Belgrano o la central nuclear de Atucha en apenas unos minutos.

Otro aspecto central del programa es la formación de los pilotos. En Río Cuarto funciona un moderno simulador de vuelo que permite recrear emergencias, combates aire-aire y misiones BVR (Beyond Visual Range), reduciendo costos y acelerando el aprendizaje.

Las autoridades señalaron que los pilotos realizan entrenamiento diario con distintas misiones y que el nivel de exigencia es considerablemente superior al de sistemas anteriores.

Aviones F-16 Foto: Imagen generada por Copilot IA por Canal 26

Además, la Fuerza Aérea desmintió versiones que aseguraban que los F-16 operarían limitados a 800 kilómetros por hora. Según explicaron, las aeronaves ya realizaron pruebas en régimen supersónico en zonas autorizadas y mantienen plenamente esa capacidad.

Con la llegada de los próximos aviones y la continuidad de las obras, el Ministerio de Defensa sostiene que el Programa Peace Condor permitirá recuperar la capacidad de interceptación supersónica, modernizar la doctrina operacional y fortalecer significativamente las capacidades de defensa aérea de la Argentina.