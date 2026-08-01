La Ciudad y el Conurbano, bajo el impacto del temporal: destrozos, inundaciones y vuelos demorados

Inundaciones en la Ciudad por el temporal. Foto: Captura de video.

El temporal que azotó la Ciudad y el Conurbano durante la noche del viernes generó inundaciones, cortes de luz, vuelo cancelados y demorados y destrozos.

En el peor momento de la tormenta, más de 50 mil usuarios se quedaron sin energía eléctrica, mientras que durante la mañana aún permanecían más de 22 mil familias sin luz.

Sin luz

Vuelos afectados

Alrededor de una veintena de vuelos resultan afectados por la tormenta, tanto en el Aeroparque Jorge Newbery como en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En Aeroparque fueron cancelados siete vuelos, cuatro de Aerolíneas Argentinas, dos de Jetsmart y uno de Latam, en tanto que al menos cinco sufrieron demoras significativas, aunque se estima que a medida que avance la jornada de sábado se irá normalizando la operación.

Demoras y cancelaciones de vuelos en Aeroparque. Foto: NA.

En tanto en Ezeiza, los vuelos demorados fueron 15, tres desviados a aeropuertos de alternativa, y hasta esta medianoche la actividad continuaba siendo intensa, aunque también se esperaba una mejora para la madrugada.

Las demoras se debieron, fundamentalmente, a las medidas de seguridad que indican que, cuando hay actividad eléctrica en la zona circundante con el aeropuerto, se suspenden todos los servicios de tierra, por lo que no se retiran ni se cargan equipajes, ni se realizan el resto de las asistencias.

En la Provincia tambien se produjeron complicaciones

Un fuerte temporal de lluvia azotó a La Plata, donde se acumularon más de 60 milímetros de agua en pocas horas y se provocaron severos anegamientos tanto en el casco urbano como en la periferia.

Inundaciones en La Plata.

De acuerdo con lo reportado por el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico indicó que los registros acumulados podrían alcanzar los 80 milímetros.

El área de Hidrometeorología municipal confirmó que el fenómeno afectó a las zonas norte, sur, oeste y al centro platense, donde la rápida suba de la corriente sorprendió a comerciantes que debieron permanecer refugiados dentro de sus locales a la espera de que el nivel descendiera. Pese al impacto de las tormentas, las fuentes oficiales informaron que hasta el momento no se registraron personas evacuadas.