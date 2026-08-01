Ruta 40: habilitan el tránsito en el Camino de los Siete Lagos tras el derrumbe, con horarios restringidos

Derrumbe en Ruta 40. Foto: Realidad Sanmartinense.

La Ruta Nacional 40 fue habilitada nuevamente al tránsito luego del derrumbe que había obligado a cortar completamente la circulación en un sector del Camino de los Siete Lagos, cerca de San Martín de los Andes. Sin embargo, el paso permanece sujeto a horarios específicos y bajo un estricto operativo de seguridad mientras continúan las tareas de estabilización del terreno.

La interrupción del tránsito se había producido durante la madrugada del jueves, cuando un desprendimiento de suelo bloqueó la calzada a la altura del kilómetro 2.208,7, en dirección al paraje Catritre. Debido al riesgo de nuevos deslizamientos, las autoridades decidieron cerrar el tramo afectado hasta completar los primeros trabajos de remoción y evaluación.

Trabajos de remoción de escombros en la Ruta 40. Video: X/@DayLombardi

Cómo será la circulación en la Ruta 40 durante el fin de semana

Según informó Vialidad Nacional, el tránsito fue restablecido de manera asistida y con acompañamiento policial. El viernes la circulación estuvo permitida entre las 17 y las 22.

En tanto, para el sábado 1 y el domingo 2 de agosto, el horario de circulación se amplió y los vehículos podrán transitar entre las 8 y las 22, siempre bajo supervisión de las fuerzas de seguridad.

El objetivo es recuperar la conectividad en uno de los corredores turísticos más importantes de la Patagonia durante la temporada invernal, aunque manteniendo medidas preventivas para reducir riesgos.

Continúan los trabajos y el monitoreo por posibles nuevos derrumbes

A pesar de la reapertura parcial, Vialidad Nacional informó que los trabajos en la zona continúan y que el sector seguirá siendo monitoreado de manera permanente.

Las autoridades señalaron que permanecen vigentes las alertas meteorológicas por lluvias en la región, un factor que podría generar nuevos desprendimientos de tierra o rocas sobre la calzada.

Por ese motivo, equipos técnicos del organismo y personal de seguridad realizan inspecciones constantes para evaluar la estabilidad del terreno y actuar rápidamente ante cualquier inconveniente.

Recomendaciones para quienes viajen por el Camino de los Siete Lagos

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, respetar las velocidades máximas y seguir en todo momento las indicaciones del personal que trabaja sobre la Ruta 40.

Además, recordaron que durante toda la temporada invernal es obligatorio portar cadenas físicas para los neumáticos, independientemente de las condiciones climáticas al momento del viaje.

Trabajos de remoción de escombros en la Ruta 40. Foto: X/@DayLombardi

El organismo también recomendó consultar el estado actualizado de las rutas nacionales antes de iniciar cualquier recorrido, ya que las condiciones meteorológicas pueden modificar la circulación en pocas horas.

La reapertura de este tramo permite restablecer parcialmente el tránsito en uno de los recorridos más transitados de Neuquén, aunque las autoridades insisten en que la situación continúa siendo dinámica y requiere la máxima precaución por parte de quienes circulen por el Camino de los Siete Lagos.