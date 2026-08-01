comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Ruta 40: habilitan el tránsito en el Camino de los Siete Lagos tras el derrumbe, con horarios restringidos

Vialidad Nacional reabrió la circulación en la Ruta Nacional 40, a la altura de Catritre, luego del desprendimiento de suelo que bloqueó el Camino de los Siete Lagos. El tránsito será asistido, con horarios limitados y monitoreo permanente ante el riesgo de nuevos derrumbes por las lluvias en la región.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Derrumbe en Ruta 40.
Derrumbe en Ruta 40. Foto: Realidad Sanmartinense.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Ruta Nacional 40 fue habilitada nuevamente al tránsito luego del derrumbe que había obligado a cortar completamente la circulación en un sector del Camino de los Siete Lagos, cerca de San Martín de los Andes. Sin embargo, el paso permanece sujeto a horarios específicos y bajo un estricto operativo de seguridad mientras continúan las tareas de estabilización del terreno.

La interrupción del tránsito se había producido durante la madrugada del jueves, cuando un desprendimiento de suelo bloqueó la calzada a la altura del kilómetro 2.208,7, en dirección al paraje Catritre. Debido al riesgo de nuevos deslizamientos, las autoridades decidieron cerrar el tramo afectado hasta completar los primeros trabajos de remoción y evaluación.

Trabajos de remoción de escombros en la Ruta 40. Video: X/@DayLombardi

Cómo será la circulación en la Ruta 40 durante el fin de semana

Según informó Vialidad Nacional, el tránsito fue restablecido de manera asistida y con acompañamiento policial. El viernes la circulación estuvo permitida entre las 17 y las 22.

En tanto, para el sábado 1 y el domingo 2 de agosto, el horario de circulación se amplió y los vehículos podrán transitar entre las 8 y las 22, siempre bajo supervisión de las fuerzas de seguridad.

Contenido Recomendado

Videos impactantes:así quedó la Ruta 40 tras el desprendimiento de rocas en medio del tránsito

Videos impactantes: así quedó la Ruta 40 tras el desprendimiento de rocas en medio del tránsito

La Ruta de los Siete Lagos cambia para siempre:los nuevos nombres que se suman al icónico recorrido de la Patagonia

La Ruta de los Siete Lagos cambia para siempre: los nuevos nombres que se suman al icónico recorrido de la Patagonia

El objetivo es recuperar la conectividad en uno de los corredores turísticos más importantes de la Patagonia durante la temporada invernal, aunque manteniendo medidas preventivas para reducir riesgos.

Continúan los trabajos y el monitoreo por posibles nuevos derrumbes

A pesar de la reapertura parcial, Vialidad Nacional informó que los trabajos en la zona continúan y que el sector seguirá siendo monitoreado de manera permanente.

Las autoridades señalaron que permanecen vigentes las alertas meteorológicas por lluvias en la región, un factor que podría generar nuevos desprendimientos de tierra o rocas sobre la calzada.

Por ese motivo, equipos técnicos del organismo y personal de seguridad realizan inspecciones constantes para evaluar la estabilidad del terreno y actuar rápidamente ante cualquier inconveniente.

Recomendaciones para quienes viajen por el Camino de los Siete Lagos

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, respetar las velocidades máximas y seguir en todo momento las indicaciones del personal que trabaja sobre la Ruta 40.

Además, recordaron que durante toda la temporada invernal es obligatorio portar cadenas físicas para los neumáticos, independientemente de las condiciones climáticas al momento del viaje.

Trabajos de remoción de escombros en la Ruta 40. Foto: X/@DayLombardi

El organismo también recomendó consultar el estado actualizado de las rutas nacionales antes de iniciar cualquier recorrido, ya que las condiciones meteorológicas pueden modificar la circulación en pocas horas.

La reapertura de este tramo permite restablecer parcialmente el tránsito en uno de los recorridos más transitados de Neuquén, aunque las autoridades insisten en que la situación continúa siendo dinámica y requiere la máxima precaución por parte de quienes circulen por el Camino de los Siete Lagos.

Ruta de los Siete LagosDerrumbePatagoniaTránsito
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Se quebró un brazo en Miami, la asistencia al viajero le negó parte de la cobertura y terminó condenada a pagar una multa millonaria

    Se quebró un brazo en Miami, la asistencia al viajero le negó parte de la cobertura y terminó condenada a pagar una multa millonaria

  2. En pleno temporal en el AMBA, hay más de 18 mil familias sin luz

    En pleno temporal en el AMBA, hay más de 18 mil familias sin luz

  3. Alerta sobre el Tren Sarmiento para este fin de semana:cómo afectarán las obras entre Liniers y Once al recorrido

    Alerta sobre el Tren Sarmiento para este fin de semana: cómo afectarán las obras entre Liniers y Once al recorrido

  4. La Ciudad y el Conurbano, bajo el impacto del temporal:destrozos, inundaciones y vuelos demorados

    La Ciudad y el Conurbano, bajo el impacto del temporal: destrozos, inundaciones y vuelos demorados

  5. Pidió un préstamo de $9.000 en 2009, murió y ahora la Justicia ordenó que sus herederos paguen la deuda con casi 17 años de intereses

    Pidió un préstamo de $9.000 en 2009, murió y ahora la Justicia ordenó que sus herederos paguen la deuda con casi 17 años de intereses
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

“Estos parásitos”:la contundente respuesta de Victoria Villarruel a Santilli tras el pedido de renuncia

“Estos parásitos”: la contundente respuesta de Victoria Villarruel a Santilli tras el pedido de renuncia

Fuerza Aérea Argentina:cómo funciona el sistema de vigilancia aérea y qué papel tendrán los nuevos F-16

Malvinas en la camiseta de la Selección Argentina:el proyecto que une fútbol, historia y soberanía

PAMI lanzó un botón de emergencia para jubilados:cómo funciona y cómo activarlo desde el celular

Economía

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Cuenta DNI: todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

El viaje de Luis Caputo al G20:de la búsqueda de respaldo internacional a las expectativas por el encuentro con Scott Bessent

Freno productivo y reactivación para 600 trabajadores:la histórica empresa de electrodomésticos que reabrió su planta

ANSES confirmó las fechas de cobro de agosto:cuándo pagan a DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

Internacionales

Juan Orduña, cura de 27 años:“Los sacerdortes cobramos menos que el sueldo mínimo, pero no pagamos alquiler, luz ni agua”

Juan Orduña, cura de 27 años: “Los sacerdortes cobramos menos que el sueldo mínimo, pero no pagamos alquiler, luz ni agua”

Alerta en el Danubio por sequía extrema:el río pierde tanto nivel que reaparece un barco de la Segunda Guerra Mundial

Crece la tensión en Europa:Polonia pide a España militarizar la frontera con Marruecos tras la crisis migratoria en Ceuta

Buscan voluntarios para vivir en una isla de Grecia:ofrecen alojamiento gratis a cambio de cuidar gatos