Corte en la Autopista Dellepiane: cuáles son las alternativas para circular durante las obras

Autopista Dellepiane Foto: Gobierno de la Ciudad

Los conductores que tengan previsto circular por el sur de la Ciudad de Buenos Aires deberán prestar especial atención durante este fin de semana, ya que la Autopista Dellepiane tendrá un corte total en ambas manos por trabajos de infraestructura. La interrupción comenzará el sábado 25 de julio a las 15 y se extenderá durante aproximadamente 24 horas, hasta la tarde del domingo 26.

Según el operativo informado, el corte afectará el tramo comprendido entre la avenida Argentina y Escalada, una zona clave para quienes se desplazan entre la Ciudad, el oeste del conurbano bonaerense y los accesos hacia la Avenida General Paz. Durante ese período, el tránsito será desviado hacia las colectoras de la Autopista Dellepiane, por lo que se recomienda salir con más tiempo y evitar la zona si no es estrictamente necesario.

Por qué cortan la Dellepiane este fin de semana

La medida forma parte de las obras que se realizan sobre la traza de la autopista para avanzar con la instalación de una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle Albariño. Esta estructura permitirá conectar ambos lados de la autopista y facilitará el acceso a una futura estación del corredor de transporte público que se construye en el centro de ambas manos.

Avanzan la renovación integral en AU Dellepiane. Video: Gobierno de CABA

El montaje requiere un operativo especial debido al tamaño de los elementos que serán colocados. Para realizar la tarea, se utilizará una grúa de gran porte que permitirá instalar las vigas principales de la pasarela. Cada una tiene dimensiones considerables y un peso aproximado de 150 toneladas, por lo que resulta necesario liberar por completo la calzada durante los trabajos.

Alternativas para transitar mientras dure el corte

La principal recomendación para quienes deban trasladarse durante el corte es evitar la Autopista Dellepiane en el tramo afectado y optar por recorridos alternativos. Una de las opciones más importantes será la Autopista Perito Moreno, especialmente para quienes necesiten conectar la AU 25 de Mayo con la avenida General Paz.

El objetivo del monorriel es aliviar el tránsito. Foto: Wikipedia

Además, quienes circulen por la zona deberán tener en cuenta que el tránsito será canalizado por las colectoras, lo que puede generar demoras, reducción de velocidad y mayor congestión en accesos cercanos. Por eso, si el viaje no es urgente, conviene reprogramarlo o elegir horarios de menor circulación durante la tarde del sábado y la mañana del domingo.

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno.

Para los automovilistas que se desplacen desde el oeste hacia la Ciudad, una alternativa será anticipar la salida y consultar aplicaciones de tránsito en tiempo real antes de ingresar al área de obras. En tanto, quienes se dirijan hacia General Paz o necesiten empalmar con otros accesos deberán considerar la Perito Moreno como vía prioritaria para evitar quedar atrapados en el desvío por colectoras.

Recomendaciones para evitar demoras

Durante las 24 horas de corte, se aconseja planificar el recorrido con anticipación, revisar el estado del tránsito antes de salir y mantener atención a la señalización dispuesta en la zona. También es clave respetar las indicaciones del personal de tránsito, ya que el operativo incluirá desvíos en ambas manos y posibles demoras en los ingresos cercanos.

Otra recomendación importante es evitar maniobras bruscas al aproximarse al área afectada. En este tipo de operativos, muchos conductores intentan cambiar de carril a último momento, lo que aumenta el riesgo de choques y provoca más congestión. Por eso, lo más conveniente es tomar la decisión de desvío antes de llegar al tramo entre avenida Argentina y Escalada.

Una obra clave para transformar la Autopista Dellepiane

El corte se enmarca dentro del plan que busca convertir a la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad. El proyecto contempla mejoras viales, nuevos accesos, reordenamiento del transporte público, pasarelas peatonales, colectoras y espacios verdes para integrar mejor la autopista con los barrios del sur porteño.

Entre las intervenciones ya realizadas se encuentran la habilitación de nuevas pasarelas, la apertura de un puente vehicular y la incorporación de accesos y colectoras que buscan ordenar la circulación. El plan también prevé un corredor exclusivo para colectivos en el centro de la autopista, con paradores centrales y conexión con el Metrobús de la AU 25 de Mayo.

Qué deben saber los vecinos y conductores

La nueva pasarela de Albariño tendrá un rol importante para la movilidad peatonal, ya que permitirá cruzar de forma más segura y acceder al futuro sistema de transporte público. Además, contará con rampas de accesibilidad, pensadas para personas con movilidad reducida, vecinos con cochecitos de bebé y usuarios que necesiten desplazarse de manera segura entre ambos lados de la traza.

En paralelo, la transformación de la Dellepiane apunta a beneficiar tanto a automovilistas como a usuarios del transporte público y vecinos de la zona. Una vez finalizadas las obras, el proyecto incluirá un parque lineal con espacios recreativos, bicisendas, senderos, áreas verdes y equipamiento deportivo, lo que cambiará la relación entre la autopista y su entorno urbano.