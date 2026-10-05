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Anuncian un paro de subte para este martes 6 de octubre: qué línea estará interrumpida y cuándo volverá a funcionar el servicio

La medida afectará el servicio hasta el cierre. El gremio denunció descuentos salariales “indebidos e ilegales” por parte de Emova.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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Anuncian un paro de subte para este martes 6 de octubre.
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La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegados) anunció un paro de subte en la línea A durante la tarde y la noche de este martes 6 de octubre de 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el sindicato, la medida de fuerza afectará el funcionamiento deel servicio desde las 19 y no volverá a funcionar durante el resto de la jornada.

Según se informó, el paro responde “a que la empresa Emova realizó nuevamente descuentos de salario indebidos e ilegales que afectan a trabajadores y trabajadoras”.

A qué hora comienza el paro de la línea A del subte este martes

La interrupción comenzará a las 19 y se extenderá hasta el cierre del servicio, según informaron los representantes gremiales. Por ese motivo, los pasajeros que habitualmente utilizan la línea A deberán buscar medios alternativos de transporte.

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Comunicado de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro sobre el paro de subte en la línea A durante la tarde y la noche de este martes 6 de octubre de 2026.
Metrodelegados anunció un paro de subte en la línea A durante la tarde y la noche de este martes 6 de octubre de 2026. Foto: X @prensadelsubte

La medida afectará todo el recorrido que une las estaciones Plaza de Mayo y San Pedrito. Hasta el momento, el gremio no comunicó medidas en las otras líneas del subte ni en el Premetro.

Por qué Metrodelegados interrumpirá el servicio

Metrodelegados explicó que la protesta responde a nuevos descuentos salariales aplicados por Emova, la empresa concesionaria de la red. El sindicato calificó esas deducciones como “indebidas e ilegales” y sostuvo que perjudican a trabajadores que cumplieron con sus tareas durante todos los días del mes.

“Una vez más, Emova insiste en aplicar descuentos arbitrarios, descontando días de sueldo a personas que trabajaron todos los días del mes”, señaló la AGTSYP en el comunicado.

Desde la organización gremial consideraron que la decisión de la concesionaria rompe la paz social y reclamaron una solución inmediata al conflicto.

Cuál es el reclamo de los trabajadores del subte

Los representantes de los trabajadores exigieron que Emova deje de realizar los descuentos cuestionados y devuelva los montos descontados de los salarios.

“Exigimos el cese inmediato de los descuentos indebidos y el pago de las sumas correspondientes”, expresaron desde Metrodelegados.

La organización definió la interrupción como una “medida de autodefensa”. En consecuencia, la línea A funcionará con normalidad hasta las 19 y luego permanecerá cerrada hasta la finalización de la jornada.

Recorrido de la línea A del subte

La línea A conecta Plaza de Mayo, en el centro porteño, con San Pedrito, en el barrio de Flores. Circula principalmente por debajo de las avenidas De Mayo y Rivadavia y cuenta con 18 estaciones.

Las estaciones, en orden, son:

  1. Plaza de Mayo
  2. Perú
  3. Piedras
  4. Lima
  5. Sáenz Peña
  6. Congreso
  7. Pasco
  8. Alberti
  9. Plaza Miserere
  10. Loria
  11. Castro Barros
  12. Río de Janeiro
  13. Acoyte
  14. Primera Junta
  15. Puan
  16. Carabobo
  17. San José de Flores
  18. San Pedrito

Además, permite combinar con la línea D en Catedral, la línea E en Bolívar, la línea C en Avenida de Mayo y la línea H en Once–30 de Diciembre. En tanto, en Plaza Miserere ofrece conexión con el ferrocarril Sarmiento.

Paro de subtesSubtes línea A
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