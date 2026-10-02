El tren Sarmiento no funcionará durante 4 días en octubre: cuándo se interrumpe el servicio y qué día vuelve

El tren Sarmiento no funcionará durante 4 días en octubre. Foto: Reddit

La línea Sarmiento de tren no prestará servicio durante cuatro días consecutivos en octubre debido a la ejecución simultánea de obras consideradas fundamentales para la seguridad operacional. La suspensión comenzará el sábado 10 y se extenderá hasta el martes 13 inclusive.

La interrupción alcanzará tanto al ramal eléctrico Once-Moreno como a los servicios diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos. Cabe recordar que este último funciona actualmente con un recorrido limitado entre Merlo y Las Heras debido a trabajos de renovación de vías.

Las tareas se desarrollarán en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional. Según explicó Trenes Argentinos, el objetivo es intervenir distintos sectores de la línea durante una misma ventana de trabajo para mejorar las condiciones de seguridad y funcionamiento del servicio.

El tren Sarmiento no funcionará durante 4 días en octubre. Foto: NA.

Cuándo deja de funcionar la línea Sarmiento

El servicio estará completamente interrumpido desde el sábado 10 hasta el martes 13 de octubre, por lo que ningún ramal de la línea Sarmiento circulará durante esas cuatro jornadas.

Si las obras avanzan según lo previsto, tanto los servicios eléctricos como los diésel retomarán sus cronogramas habituales el miércoles 14 de octubre. Sin embargo, las tareas podrían reprogramarse o suspenderse si las condiciones meteorológicas resultan desfavorables.

Qué día vuelve a funcionar la línea Sarmiento

La empresa ferroviaria prevé restablecer el servicio el miércoles 14 de octubre, con los horarios habituales de cada ramal. Antes de la reapertura deberán completarse las pruebas técnicas y operativas previstas en los sectores intervenidos.

Los pasajeros podrán consultar posibles modificaciones, reprogramaciones y novedades en la página oficial de cambios en los servicios ferroviarios o mediante la aplicación de Trenes Argentinos. El sitio oficial permite seleccionar cada línea para revisar las afectaciones que podrían modificar los recorridos.

Por qué no funcionará el tren Sarmiento durante cuatro días

Uno de los trabajos principales será la actualización integral de la mesa de mando de señales de Haedo, una instalación con más de 40 años de antigüedad que constituye un punto central para la operación ferroviaria.

El sistema controla un sector que cuenta con cuatro vías, la conexión con la salida del depósito de locomotoras y los enlaces con las líneas San Martín y Roca. Debido a la complejidad del reemplazo, será necesario disponer de cuatro días para instalar los nuevos equipos y efectuar las pruebas correspondientes antes de restablecer el servicio.

Con la renovación de la mesa de Haedo se completará el proyecto que también incluyó la modernización de los sistemas ubicados en Castelar y Moreno. Los trabajos buscan reforzar el señalamiento en algunas de las áreas más sensibles de la línea Sarmiento.

El tren Sarmiento no funcionará durante 4 días en octubre. Foto: Trenes Argentinos.

Qué otras obras se realizarán en la línea Sarmiento

Además de la intervención en Haedo, se renovarán señales entre Liniers y Villa Luro y se reemplazarán aparatos de vía en Caballito. También se trabajará sobre la vía sexta de la playa de maniobras de la terminal de Once y se desarrollarán tareas de señalamiento en el paso a nivel Rojas.

En las estaciones se continuará con la remodelación del andén central de Ramos Mejía y del andén 2 de Morón. A su vez, se ejecutarán obras civiles en la cabina de señales de Castelar y en el andén central de Ciudadela.

Los trabajos incluirán la renovación de la vía cuarta y otras intervenciones en el paso bajo nivel Lorca, además de mejoras pluviales en el paso bajo nivel Irigoyen. También se acondicionará el paso a nivel Goya, se revisará el sistema eléctrico de la subestación Castelar y se restaurará el tendido ferroviario a la altura del kilómetro 26,500, en San Antonio de Padua.

Habrá trabajos de limpieza en las estaciones

Durante la suspensión también se realizarán tareas de limpieza y mantenimiento en las estaciones de la línea Sarmiento. El operativo incluirá el desmalezado de diferentes sectores, la limpieza de plataformas y el acondicionamiento de las zonas de vías.

Estos trabajos alcanzarán a las paradas del ramal eléctrico Once-Moreno y a las estaciones correspondientes a los ramales diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos.