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Gran Fondo Argentina 2026: cuándo y cómo será la carrera que dejará sin autos a las autopistas de CABA

La competencia de ciclismo usará las autopistas porteñas para su trazado. En la jornada de su desarrollo estarán completamente cerradas y serán monitoreadas por AUSA.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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El 4° Gran Fondo Argentina se hará el 11 de octubre.
El 4° Gran Fondo Argentina se hará el 11 de octubre. Foto: Gran Fondo Argentina
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El domingo 11 de octubre las autopistas porteñas no recibirán automóviles. Por el contrario, serán recorridas por los ciclistas que se hayan anotado para competir en el 4° Gran Fondo Argentina 2026, un carrera con circuitos de 129 y 46 kilómetros que reunirá a miles de corredores, con el Parque Sarmiento como punto de partida y de llegada.

La seguridad constituye uno de los pilares centrales de la organización. Sebastián Rodríguez Lauro, gerente de Operaciones de AUSA (Autopistas Urbanas S.A.), explicó la dimensión del operativo previsto: “Estamos hablando de más de 80 cortes de ingreso y egreso de autopistas, 13 móviles de seguridad vial abocados exclusivamente al operativo y un centro de control inteligente con más de 700 cámaras recorriendo todo el circuito”.

El 4° Gran Fondo Argentina se hará el 11 de octubre. Foto: Gran Fondo Argentina

Entre las novedades de esta cuarta edición se presentó Leyendas del Deporte, una nueva categoría que reunirá a grandes referentes nacionales que compartirán la experiencia junto a los ciclistas. Uno de ellos será Hugo Porta, presidente de la Fundación Laureus Argentina, quien se subirá a las dos ruedas.

“He descubierto un ciclismo social; que se puede pedalear y charlar, pedalear y compartir. Es un deporte indiscutiblemente muy solidario. Lo que hace que uno se sienta realmente bien pedaleando; desde el deporte se puede educar, se puede hacer salud y se puede construir una comunidad solidaria”, expresó Porta sobre su participación.

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La edad mínima para participar es 17 años para la distancia larga y de 16 para la corta. Están permitidas bicicletas de ruta y gravel para la distancia 122K y de MTB, ruta, gravel, Tándem y Handbike para la de 46K. Desarrollarán una velocidad mínima promedio: 25 kph. (distancia larga) y 20 kph (corta).

Qué calles estarán cortadas y desde cuando

Con las inscripciones abiertas y si bien falta más de un mes para la realización, ya se conoció el trazado y las autopistas que estarán cerradas desde temprano en 11 de octubre, ya que la competencia partirá a las 6 de la mañana de Parque Sarmiento, punto determinado también para la llegada: Av. Dr. Ricardo Balbín 4750.

Los cortes arrancarán pasadas las 4 AM y comprenderán:

  • Avenida Balbín
  • Av. Cantilo
  • Av Lugones
  • Autopista Illia
  • Paseo del Bajo
  • Autopista 25 de Mayo
  • y un tramo de la Autopista Perito Moreno
  • así como sus respectivos accesos.
El 4° Gran Fondo Argentina se hará el 11 de octubre. Foto: Gran Fondo Argentina

Un objetivo solidario y niños en bike

Desde su concepción, uno de los objetivos del Gran Fondo Argentina es que cada edición deje una huella que vaya más allá del evento deportivo. “Gran Fondo es una asociación civil sin fines de lucro cuyo objetivo es promover el deporte, la movilidad sustentable y crear comunidad; y además de organizar esta carrera, queremos dejar un legado concreto que perdure y nos trascienda. En esta edición, desde la Secretaría de Deportes nos plantearon la necesidad de construir una pileta para la colonia de chicos con TEA, en el Parque Sarmiento, y ese va a ser nuestro legado en esta edición”, expresó Matías Gutiérrez Moyano, su director ejecutivo.

El 4° Gran Fondo Argentina se hará el 11 de octubre. Foto: Gran Fondo Argentina

La iniciativa continúa el camino iniciado en ediciones anteriores. Uno de esos proyectos fue la creación de la Escuela de Ciclismo del Barrio Mujica (Barrio 31), desarrollada junto con la Ciudad. Este año, los chicos de la escuela serán invitados a participar del Mini Fondo Kids, cerrando el círculo entre el legado de una edición y la experiencia deportiva de la siguiente.

Particularmente, el Mini Fondo Kids se hará el 10 de octubre en el Parque Sarmiento y consistirá en una prueba recreativa reservada para los más pequeños. En esa jornada y en el mismo lugar se concretará la Expo Bici Buenos Aires Ciudad durante los días 9 y 10 de octubre. Será una feria temática que tendrá actividades lúdicas y espacios interactivos.

CiclismoAutopistasCorte de calles
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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