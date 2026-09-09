La Armada Argentina lanzó un sorteo para acompañar el regreso de la Fragata Libertad: cómo participar

La Armada Argentina lanzó un sorteo para acompañar el regreso de la Fragata Libertad.

La Armada Argentina anunció un sorteo abierto al público para que 20 personas y sus respectivos acompañantes puedan presenciar el regreso de la Fragata ARA “Libertad”, cuando el buque vuelva a Buenos Aires después de completar su 54º Viaje de Instrucción.

La convocatoria forma parte de una iniciativa institucional orientada a vincular a la ciudadanía con las actividades de la fuerza naval.

La actividad está prevista para el sábado 19 de septiembre, cuando la embarcación arribe al Apostadero Naval Buenos Aires.

La Armada Argentina lanzó un sorteo para embarcarse en un buque de escolta. Foto: X/@PucaraD

Paso a paso: cómo participar del sorteo

La convocatoria, se tramita íntegramente a través de las redes sociales de la institución. Los interesados deberán seguir la cuenta oficial de Instagram @ArmadaArgentinaOf, dar “me gusta” en la publicación del sorteo, compartirla en sus historias etiquetando a la Armada y mencionar a la persona con la que desearían compartir la experiencia en los comentarios.

La Armada Argentina sortea 40 lugares para acompañar el regreso de la fragata ARA “Libertad” Foto: @armadaargentinaof

Los nombres de los ganadores se darán a conocer el lunes 14 de septiembre.

La Fragata ARA Libertad es el emblemático buque escuela de la Armada Argentina. Diseñada y construida por manos argentinas en el Astillero Río Santiago, funciona como una verdadera embajadora itinerante de la nación, combinando la formación profesional de los futuros oficiales navales con misiones diplomáticas y culturales por los mares del mundo.

Durante el LIV Viaje de Instrucción, la nave recorrió la costa este del continente americano durante seis meses, tocando 9 puertos extranjeros en los que representó al país.