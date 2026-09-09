La Armada Argentina lanzó un sorteo para acompañar el regreso de la Fragata Libertad: cómo participar

La Armada Argentina anunció un sorteo abierto al público para que 20 personas y sus respectivos acompañantes puedan presenciar el regreso de la Fragata ARA “Libertad”, cuando el buque vuelva a Buenos Aires después de completar su 54º Viaje de Instrucción.
La convocatoria forma parte de una iniciativa institucional orientada a vincular a la ciudadanía con las actividades de la fuerza naval.
La actividad está prevista para el sábado 19 de septiembre, cuando la embarcación arribe al Apostadero Naval Buenos Aires.
Paso a paso: cómo participar del sorteo
La convocatoria, se tramita íntegramente a través de las redes sociales de la institución. Los interesados deberán seguir la cuenta oficial de Instagram @ArmadaArgentinaOf, dar “me gusta” en la publicación del sorteo, compartirla en sus historias etiquetando a la Armada y mencionar a la persona con la que desearían compartir la experiencia en los comentarios.
Los nombres de los ganadores se darán a conocer el lunes 14 de septiembre.
La Fragata ARA Libertad es el emblemático buque escuela de la Armada Argentina. Diseñada y construida por manos argentinas en el Astillero Río Santiago, funciona como una verdadera embajadora itinerante de la nación, combinando la formación profesional de los futuros oficiales navales con misiones diplomáticas y culturales por los mares del mundo.
Durante el LIV Viaje de Instrucción, la nave recorrió la costa este del continente americano durante seis meses, tocando 9 puertos extranjeros en los que representó al país.