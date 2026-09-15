Sistema CUP de PAMI: cómo retirar medicamentos solo con DNI y sin llevar la receta impresa

Los afiliados pueden consultar las recetas electrónicas desde Mi PAMI y retirar la mayoría de los medicamentos presentando el DNI y la credencial. Foto: Freepik AI

Renovar una receta ya no implica necesariamente trasladarse hasta un consultorio ni llevar una orden impresa a la farmacia. El sistema electrónico de PAMI permite que los profesionales carguen las prescripciones en una base centralizada y que los establecimientos adheridos las consulten al momento de entregar los medicamentos. Para la mayoría de los tratamientos, alcanza con presentar el DNI y la credencial del afiliado.

La gestión se realiza mediante la plataforma CUP, sigla de Clave Única de Prescripción, utilizada por médicos y prestadores autorizados para acceder a los sistemas digitales del organismo. Desde allí, el profesional genera la receta, incorpora los datos del medicamento y completa la firma digital. La prescripción queda vinculada automáticamente con la información del titular.

Cómo funciona el sistema CUP de PAMI

El procedimiento comienza durante una consulta con el médico de cabecera o un especialista. Una vez definido el tratamiento, el profesional confecciona la receta electrónica y la carga en el sistema. La información queda disponible para las farmacias que forman parte de la red de PAMI, lo que reduce el uso de documentación impresa y evita problemas asociados con la pérdida o el deterioro de la orden.

Para renovar una medicación habitual, el afiliado puede comunicarse con su profesional y consultar si la prescripción puede resolverse a distancia. Esta posibilidad depende de la evaluación médica y de las características del tratamiento.

Los afiliados pueden consultar las recetas electrónicas desde Mi PAMI y retirar la mayoría de los medicamentos presentando el DNI y la credencial. Foto: pami.org.ar

Las recetas electrónicas tienen una vigencia de 30 días desde su emisión. Si fueron confeccionadas con una fecha postdatada para comenzar durante el segundo o tercer mes, el plazo empieza a correr a partir del día indicado como inicio de su validez. Una vez vencidas, dejan de ser aceptadas y el profesional debe generar una nueva.

En esa línea, cabe señalar que la existencia de la plataforma no reemplaza las consultas ni significa que todos los medicamentos puedan recetarse automáticamente sin una revisión profesional.

Qué hay que presentar para retirar los medicamentos

Cuando la receta está activa, el afiliado puede dirigirse a cualquier farmacia incorporada a la red de PAMI. Para retirar la medicación debe presentar:

DNI del titular.

Credencial PAMI, física o digital.

El farmacéutico accede a la prescripción desde el sistema, verifica su vigencia y realiza la dispensa. No es necesario mostrar una copia en papel para los medicamentos incluidos en la modalidad electrónica general. Las recetas también pueden consultarse desde la aplicación oficial o mediante la cuenta de Mi PAMI.

Si el afiliado no puede trasladarse, el retiro puede hacerlo un familiar o una persona de confianza. Quien concurra deberá llevar el DNI y la credencial del titular. No obstante, la farmacia puede requerir documentación adicional cuando el medicamento esté sujeto a controles especiales.

Los afiliados pueden consultar las recetas electrónicas desde Mi PAMI y retirar la mayoría de los medicamentos presentando el DNI y la credencial. Foto: PAMI

Qué medicamentos todavía requieren una receta impresa

El sistema sin papel no alcanza a todas las prestaciones. PAMI aclara que los medicamentos oncológicos, antirretrovirales, psicofármacos y otros productos especiales requieren una receta impresa y firmada por el profesional. Para determinados fármacos también puede ser obligatorio presentar un duplicado físico.

En el caso de los psicofármacos, la modalidad cambia según la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires, el profesional debe emitir e imprimir una receta común blanca. En la provincia de Buenos Aires se exige el duplicado en receta rosa, además de la receta electrónica blanca de PAMI.

El organismo reconoce como válidas la receta electrónica blanca y la receta manual celeste que haya sido debidamente activada. Las recetas celestes sin activar no pueden utilizarse en farmacias. Por eso, antes de concurrir conviene revisar la prescripción en Mi PAMI, comprobar su fecha de vencimiento y consultar si el tratamiento exige documentación adicional.