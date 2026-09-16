La planta aromática que ayuda a mantener las moscas lejos de casa: es fácil de cuidar, muy útil y puede usarse para cocinar

Planta de albahaca. Foto: Foto: Gemini

Con el aumento de las temperaturas, también comienza a aparecer la presencia de moscas dentro de la casa. Y aunque es cierto que existen muchos productos repelentes para combatirlas, lo cierto es que hay una alternativa natural que puede incorporarse en la decoración del hogar y que no ocupe demasiado espacio: la planta de albahaca.

Se trata de una planta aromática muy utilizada en la cocina que, además, desprende un perfume intenso debido a sus aceites esenciales. Por eso, colocar algunas macetas en sectores estratégicos del hogar puede ayudar a mantener determinados insectos alejados.

Cómo cuidar la albahaca en casa para que crezca frondosa y dure más tiempo Foto: Pinterest

El aroma de la albahaca resulta agradable para las personas, pero puede ser muy molestas para las moscas y mosquitos, debido a que los compuestos esenciales de los aceites esenciales de la plantas se desprenden con un característico perfume.

Para aprovecharla, una opción sencilla es colocar la maceta cerca de ventanas, puertas, balcones o espacios donde habitualmente se come al aire libre. Además de sumar verde y aroma, la planta puede utilizarse para preparar comidas, ensaladas, salsas y otras recetas. No se trata de un método que garantice eliminar las moscas por completo, pero puede formar parte de una estrategia natural para reducir su presencia junto con otras medidas de higiene y prevención.

La planta de albahaca repele los insectos Foto: Pinterest

Cómo cuidar la albahaca para que crezca fuerte

Para que la planta se mantenga saludable durante la primavera y el verano, necesita algunas condiciones básicas:

Buena iluminación: necesita varias horas de luz solar al día.

Riego frecuente: especialmente cuando hace calor, aunque siempre hay que evitar que el sustrato permanezca encharcado.

Buen drenaje: la maceta debe tener agujeros para permitir que salga el exceso de agua.

Poda regular: cortar algunas hojas y tallos favorece que la planta se mantenga frondosa.

Ubicación adecuada: conviene situarla en un lugar luminoso y protegido de condiciones extremas.

La albahaca también puede compartir espacio con otras aromáticas como romero, menta o lavanda, que suelen incorporarse a jardines y balcones por sus aromas y por su relación con el manejo natural de algunos insectos. Así, una simple maceta puede cumplir una doble función: aportar frescura y color a la casa y, al mismo tiempo, convertirse en una aliada dentro de una estrategia para mantener a raya a las moscas.