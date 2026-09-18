Así imaginan el mundo de 2050 los chicos de 10 años: mayordomos robot, guerras y ciudades submarinas

Vista lateral del joven con casco de realidad virtual con espacio de copia Foto: Freepik

The New York Times les pidió a más de dos docenas de chicos de 10 años de distintos puntos de Estados Unidos que imaginaran cómo será la vida en 2050, cuando ellos tengan 34. El resultado mezcla ocurrencias de ciencia ficción con preocupaciones que suenan a titular de diario: la inteligencia artificial, la falta de trabajo, el costo de vida y la posibilidad de una nueva guerra.

“Las empresas van a usar IA en lugar de trabajadores”

Para Amani Green, de Denver, el cambio más grande no serán los autos voladores sino el mercado laboral. “Las empresas van a empezar a usar IA en lugar de trabajadores humanos. Eso probablemente va a causar una gran escasez de empleo”, dijo.

Una producción del New York Times reveló cómo es percibido el futuro según los niños de hoy Foto: X: @rquiroga777

Cuando le preguntaron qué pasará con la gente que pierda su trabajo, anticipó una reacción social fuerte: “Mucha ira. Probablemente protestas. Solo mucha indignación”.

Amani también imagina hogares con robots, pero le ve un costo. “Los ciudadanos de clase alta van a empezar a tener mayordomos robot. Pero siento que, con el aumento de los mayordomos robot, los humanos van a empezar a perder competencias y habilidades cotidianas básicas”, explicó.

La idea de que lo humano se vuelva un artículo de lujo aparece en otras respuestas. Una nena de Rutherford, Nueva Jersey, cree que en 2050 “los ricos van a leer libros en papel, pero no la gente común. ¿Sabés cómo las cosas muy viejas son más valiosas?”. Otro chico piensa que las películas hechas por humanos van a costar más que las hechas con IA.

“Va a haber una guerra”

Riley Grunch, de Gainesville, Georgia, no duda: “Hay seguro que va a haber una guerra. La guerra contra Irán ahora mismo va a provocar un par de guerras más. Espero que no empiece la Tercera Guerra Mundial”.

Mary Foster, también de Rutherford, se fue a los símbolos nacionales: “Creo que Mount Rushmore se va a caer, porque alguien lo va a bombardear o algo así”.

Una producción del New York Times reveló cómo es percibido el futuro según los niños de hoy

Un chico de La Grange, Illinois, llegó a imaginar que los precios “se van a disparar”, que algunos estados podrían separarse de la Unión y que Estados Unidos podría convertirse en una monarquía, con sucesión hereditaria para el “presidente”.

“Quiero vivir en el océano”

No todo es pesimismo. Sarah Fink, de Denver, tiene un plan: “Quiero vivir en el océano, honestamente. Quiero ser arquitecta, diseñando casas bajo el agua: hoteles y departamentos y casas amigables con el coral. Van a tener taxis submarinos, también. O podés nadar. Eso sería como caminar”.

Liam Kwon, de Queens, ve el espacio como una salida al problema de la superpoblación: “En los viejos tiempos, pagaban a los estadounidenses para ir al Oeste. Podrían pagarle a la gente para ir al espacio, porque la población es tan grande que quizás no haya suficiente lugar”.

En la lista de inventos aparecen drones que entregan pizza, robots que hacen las tareas del hogar y traen la comida, perfumes con olor a root beer, zorros como mascotas, manzanas moradas y herramientas hechas de calabaza. Paige Merritt, de Atlanta, cree que los robots van a ser baristas y mozas, pero le puso un límite a la IA: “Raperos. La IA no puede rapear”.

“Los chicos no van a saber cómo es vivir sin pantallas”

Una de las gemelas de Rutherford fue de las más lúcidas sobre la vida social: “No creo que la gente vaya a interactuar tanto entre sí. Los chicos no van a saber cómo es vivir sin pantallas. O sea, yo tampoco, pero igual”.

También imaginaron cambios en la familia. Elizabeth Foster habló de “laboratorios de bebés artificiales” donde se puede elegir el color de pelo, una intuición infantil de tecnologías de selección genética que ya existen en forma incipiente. Otra nena predijo fiestas masivas todos los meses, para mayores de 16, donde la gente se conozca y se enamore, con una advertencia: “Asegurate de ser del mismo lugar, porque las relaciones a distancia nunca funcionan”.

Una producción del New York Times reveló cómo es percibido el futuro según los niños de hoy

“Espero que el mundo sea más amable”

Hubo respuestas optimistas. Henry Zotti, de Western Springs, Illinois, espera un mundo “mucho mejor” y “más amable”, sin guerras, con “café a 3,99 dólares”, impuestos más bajos y hasta dinosaurios caminando otra vez por la Tierra. Otro chico describió una casa flotante con un tobogán para bajar y un trampolín para volver a subir.

Los chicos de los 70 ya veían robots, guerras y desempleo

El NYT no fue el primero en hacerles esta pregunta a los chicos. El Daily Caller rescató respuestas de niños estadounidenses de los años 70 sobre cómo sería el año 2000, y las coincidencias son llamativas:

Miembros biónicos: en 1976, una nena de Texas decía que “los médicos podrían descubrir una forma de hacer brazos y piernas biónicos”. Hoy, un chico de California habla de “partes del cuerpo robot”.

Tercera Guerra Mundial: en los 70, un chico dibujaba un hongo nuclear. Hoy, Riley dice que espera que no empiece la Tercera Guerra Mundial.

Robots sirvientes: entonces, una nena imaginaba “una empleada doméstica robot”. Hoy, Amani habla de mayordomos robot.

Vivir bajo el océano: “El 2000 podría ser vivir bajo el océano”, decía una nena de Texas. Hoy, Sarah quiere diseñar hoteles y departamentos bajo el agua.

Desempleo y precios: en 1977, un chico de Ohio anticipaba que “más jóvenes van a estar desempleados” y que el precio del gas iba a subir. Hoy varios hablan de escasez de empleo y de precios que se disparan.

Sin embargo, mientras que el miedo principal en los 70 era la guerra nuclear y la Guerra Fría, hoy son la IA, el desempleo y la desigualdad.