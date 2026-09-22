Oficial y confirmado: el lunes 9 de noviembre será feriado por la visita del papa León XIV

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS

El Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado por la visita del papa León XIV a la Argentina. Cabe recordar que el sumo pontífice estará en el país del 8 al 11 de ese mes.

En tanto, desde el Ejecutivo evalúan si también habrá feriado el martes 10 y miércoles 11 de noviembre, aunque solo limitado a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Provincia.

La noticia fue dada por la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, después de mantener una reunión en la que participaron autoridades nacionales y de la Iglesia argentina.

“Hemos definido frente a la situación de los días feriados para la visita papal. El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará con la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba en feriados limitados a jurisdicciones específicas”, indicó.

El cronograma completo de la visita del Papa León XIV a la Argentina

Domingo 8 de noviembre

15:30: Sale el avión desde el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco en dirección a Buenos Aires.

16.30: Llegada a Aeroparque del Papa León XIV.

17:00: El Papa visita el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.

17:20: Casa Rosada ofrece una ceremonia de bienvenida al Papa.

17:50: León XIV visita al presidente Javier Milei.

18:30: Reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el “Palacio libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento”. Allí pronunciará un discurso.

Lunes 9 de noviembre

09:15: Visita social al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole , en el partido de Almirante Brown.

11:30: Santa Misa en el “Monumento de los Españoles” en Palermo donde ofrecerá su primera homilía en el país.

16:10: Discurso del santo padre en la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero: “Conociendo el mundo laboral en la Universidad Católica de Argentina”.

17:30: Discurso de León XIV ante líderes de comunidades religiosas en el Palacio San Martín.

18:45: Segunda homilía del Santo Padre ante obispos argentinos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad en la que presidirá la celebración de las Vísperas.

19:45: Cena con los obispos en la casa del arzobispo.

Martes 10 de noviembre

07:30: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires del Pontífice hacia Córdoba.

09:00: Llegada de León XIV al aeropuerto de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”.

10:00: Santa misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Tercera homilía del Santo Padre.

15:15: Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosas, seminarios y agentes de la iglesia local en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Discurso del santo padre.

16:55: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.

18:10: Llegada a Aeroparque.

20:15: Vigilia con los jóvenes en el “Monumento de los Españoles” y un posterior discurso del santo padre.

Miércoles 11 de noviembre