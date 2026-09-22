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Oficial y confirmado: el lunes 9 de noviembre será feriado por la visita del papa León XIV

Lo decidió el Gobierno en el marco de la visita del sumo pontífice a la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Se evalúa si los demás días serán laborables o festivos pero solo a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Provincia.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre.
El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS
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El Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado por la visita del papa León XIV a la Argentina. Cabe recordar que el sumo pontífice estará en el país del 8 al 11 de ese mes.

En tanto, desde el Ejecutivo evalúan si también habrá feriado el martes 10 y miércoles 11 de noviembre, aunque solo limitado a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Provincia.

La noticia fue dada por la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, después de mantener una reunión en la que participaron autoridades nacionales y de la Iglesia argentina.

“Hemos definido frente a la situación de los días feriados para la visita papal. El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará con la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba en feriados limitados a jurisdicciones específicas”, indicó.

El cronograma completo de la visita del Papa León XIV a la Argentina

Domingo 8 de noviembre

  • 15:30: Sale el avión desde el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco en dirección a Buenos Aires.
  • 16.30: Llegada a Aeroparque del Papa León XIV.
  • 17:00: El Papa visita el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.
  • 17:20: Casa Rosada ofrece una ceremonia de bienvenida al Papa.
  • 17:50: León XIV visita al presidente Javier Milei.
  • 18:30: Reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el “Palacio libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento”. Allí pronunciará un discurso.

Lunes 9 de noviembre

  • 09:15: Visita social al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido de Almirante Brown.
  • 11:30: Santa Misa en el “Monumento de los Españoles” en Palermo donde ofrecerá su primera homilía en el país.
  • 16:10: Discurso del santo padre en la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero: “Conociendo el mundo laboral en la Universidad Católica de Argentina”.
  • 17:30: Discurso de León XIV ante líderes de comunidades religiosas en el Palacio San Martín.
  • 18:45: Segunda homilía del Santo Padre ante obispos argentinos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad en la que presidirá la celebración de las Vísperas.
  • 19:45: Cena con los obispos en la casa del arzobispo.

Martes 10 de noviembre

  • 07:30: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires del Pontífice hacia Córdoba.
  • 09:00: Llegada de León XIV al aeropuerto de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”.
  • 10:00: Santa misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Tercera homilía del Santo Padre.
  • 15:15: Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosas, seminarios y agentes de la iglesia local en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Discurso del santo padre.
  • 16:55: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.
  • 18:10: Llegada a Aeroparque.
  • 20:15: Vigilia con los jóvenes en el “Monumento de los Españoles” y un posterior discurso del santo padre.

Miércoles 11 de noviembre

  • 08:00: Visita al complejo carcelario federal de Buenos Aires en Villa Devoto. Saludo del sumo pontífice.
  • 10:00: Se espera un epicentro de fieles en la Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Homilía del santo padre.
  • 13:30: Ceremonia de despedida oficial en el Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini”, en Ezeiza.
  • 14:00: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a Lima, Perú.
Papa León XIVFeriado
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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