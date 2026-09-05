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PAMI ofrece prótesis dentales gratis para jubilados: cómo solicitarlas y qué documentos presentar

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) brinda una amplia cobertura de tratamientos odontológicos a sus afiliados de manera gratuita mediante el Plan Sonrisa Mayor que va desde controles preventivos hasta prótesis.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Prótesis dentales gratuitas de PAMI
Prótesis dentales gratuitas de PAMI Foto: -
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El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) le ofrece a los jubilados afiliados una amplia cobertura de tratamientos odontológicos gratuitos tales como implantes, colocación de pernos y confección de prótesis dentales totales o parciales. El usuario puede elegir de manera libre al prestador dentro de su cartilla para solicitar un turno.

Este beneficio es parte del Plan Sonrisa Mayor de PAMI que busca garantizar el acceso a la atención odontológica integral para jubilados y pensionados afiliados que incluye desde controles preventivos hasta tratamientos de mayor complejidad.

Jubilados
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) le ofrece a los jubilados afiliados una amplia cobertura de tratamientos odontológicos gratuitos. Foto: Freepik

¿Cómo solicitar prótesis dentales de PAMI?

Según informa PAMI, el nuevo sistema de prótesis dentales brinda a los afiliados la posibilidad de seleccionar libremente al profesional que deseen dentro de la red de prestadores habilitados. Esta modalidad amplía las alternativas de atención y contribuye a que los jubilados accedan de manera más sencilla a los servicios de salud bucal.

Además de la provisión de prótesis odontológicas, la cobertura contempla consultas, evaluaciones diagnósticas, controles periódicos, limpiezas, extracciones, rehabilitaciones completas y otros procedimientos especializados que, en el sector privado, suelen implicar gastos significativamente más altos. Todos estos servicios forman parte del programa y se encuentran disponibles para los afiliados de PAMI sin costos adicionales ni copagos.

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Cómo es la cobertura de PAMI sobre el nuevo sistema de prótesis dentales. Foto: PAMI

De acuerdo con lo informado por el organismo, para acceder a esta prestación no se requiere realizar previamente ninguna gestión administrativa, ya sea de manera presencial en una agencia de PAMI o a través de sus canales digitales. El servicio puede solicitarse sin necesidad de completar trámites de autorización anticipada.

En este sentido, el afiliado, o una persona debidamente habilitada para actuar en su representación, tiene la posibilidad de gestionar directamente un turno con cualquiera de los odontólogos incluidos en la cartilla de prestadores de la obra social. De esta manera, el acceso a la atención odontológica resulta más ágil y sencillo.

¿Qué documentos son necesarios para solicitar prótesis dentales de PAMI?

  • Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • Credencial vigente de PAMI.
  • Orden de derivación en el caso que sea necesaria por el estado bucal del paciente.
Oficinas de PAMI Foto: PAMI

¿Cómo sacar turno para prótesis dentales de PAMI?

  1. Acudir al odontólogo para efectuar una primera consulta y diagnóstico.
  2. Gestionar una derivación en caso de que el tratamiento requiera la intervención de un especialista.
  3. Acceder a la cartilla de profesionales a través del sitio web o la aplicación oficial de PAMI.
  4. Seleccionar libremente un odontólogo autorizado dentro de la red de prestadores
  5. Contactar al consultorio elegido para programar la atención.
PAMIOdontología
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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